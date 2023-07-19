2023/07/19,
音樂

美國知名歌手泰勒絲再寫紀錄，生涯12張專輯拿下告示牌冠軍成唯一女歌手

美國知名歌手泰勒絲再寫紀錄，生涯12張專輯拿下告示牌冠軍成唯一女歌手
泰勒絲｜Photo Credit: GettyImages

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美國知名歌手泰勒絲，近期發行重新錄製的專輯《愛的告白（泰勒絲全新版）》，登上美國《告示牌》排行榜冠軍，成為泰勒絲達成此成就的第12張專輯，超越芭芭拉史翠珊，讓泰勒絲獨步美國告示牌的女歌手。

美國知名鄉村歌手泰勒絲（Taylor Swift），近期發行重新錄製的專輯《愛的告白（泰勒絲全新版）》（Speak Now （Taylor's Version）），登上美國《告示牌》（Billboard）排行榜冠軍，成為泰勒絲達成此成就的第12張專輯，在女性歌手的類別中，也超越芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）的11張冠軍專輯，讓泰勒絲獨步美國告示牌。

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5月27日，泰勒絲在紐澤西舉辦演唱會｜Photo Credit: GettyImages

去（2022）年，泰勒絲發行新專輯《午夜》（Midnights）便寫下樂壇記錄，當時《午夜》收錄的歌曲，10首歌進入告示牌排行榜100首熱門單曲（Billboard Hot 100）前10名，成為告示牌排行榜64年歷史至今，首位達成此成就的歌手。

而《午夜》為泰勒絲的第10張錄音室專輯，收錄13首歌曲，於去年10月21日發行。泰勒絲認為，這13首歌表現了自己一生中13個失眠夜晚的故事。

至於《午夜》當時最熱門的歌曲為〈Anti-Hero〉，排在告示牌排行榜100首熱門單曲首位，與此同時，隨著泰勒絲這次的10首熱門單曲，泰勒絲共有40首歌曲進入過前10名，超越瑪丹娜（Madonna）的38首，成為該榜單女性第一人，僅落後給嘻哈歌手德瑞克（Drake）的59首。

而除了稱霸告示牌排行榜100首熱門單曲之外，《午夜》也立刻成為告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）冠軍，是7年來單週銷量最高的一周。

在《午夜》之後，今年的泰勒絲推出《愛的告白（泰勒絲全新版）》，也寫下告示牌紀錄，除了成為冠軍專輯之外，《愛的告白（泰勒絲全新版）》也成為泰勒絲第9張單週銷量至少50萬張的專輯。

至於《愛的告白（泰勒絲全新版）》專輯中的22首歌曲，全數登上告示牌排行榜100首熱門單曲，也使得的泰勒絲職業生涯進入告示牌的歌曲總數達到212首，成為史上第二多的歌手，僅次於德瑞克的296首。

泰勒絲也是近60年來，首位4張專輯同時進入排名前10的當代歌手。其餘進入前10名的專輯包括《午夜》、《情人》（Lover）和以及《美麗傳說》（Folklore）。

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Photo Credit: GettyImages

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核稿編輯：羅元祺


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