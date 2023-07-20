中俄日本海聯合軍演各有利益盤算，但「劍指日本」是兩國的最大共識

文：王臻明

中國與俄羅斯又將在日本海舉行了聯合軍事演習，雙方各自出動了空軍戰機與海軍艦艇，劍指日本的意圖非常明確。而這次的聯合軍事演習，距離上次中俄兩國進行聯合空中戰略巡航，才不過一個多月的時間，可說中俄兩國的聯合軍事演習，已有越來越頻繁的趨勢。

同時中國或俄羅斯的海軍艦艇，也不時出現在日本周邊海域。至於為什麼中俄兩國會選擇在這個時候加強軍事合作，當然雙方都有自己的盤算，針對的主要目標是日本，更是兩國最大的共識，頗值得進一步來討論。因為這對未來的印太局勢，將產生重大的影響。

中國心中所打的如意算盤，是想借俄羅斯之力來牽制日本。原因在於中國的擴張野心，已讓日本有所警覺，雙方在釣魚台周邊海域的對峙越演越烈，中國的漁政船幾乎天天入侵，徘徊不去。

而中國想要併吞武力台灣的意圖，也使日本有脣亡齒寒之感，前首相安倍晉三甚至喊出台灣有事就是日本有事。這不只讓日本開始積極強化軍力，整個國防重心也進行了調整，從冷戰時期抵禦北方的蘇聯，變成今日全力強化西南諸島的作戰能力，以防範中國，並加入美國的圍堵圈，而這當然是中國所不樂見的。

中國與俄羅斯強化軍事合作，一來可以拉攏盟友，強調中國沒有被孤立，二是俄羅斯雖然在烏克蘭戰場上失利，但仍是世界上的核武大國，中俄兩國加起來的核武器數量能與美國抗衡。最後俄羅斯若能從北方給日本更大的壓力，勢必會造成日本無法將國防重心全放在西南諸島，而讓中國可以減輕壓力。

中國近年來雖積極發展遠洋海軍，但海軍艦隊的主要活動範圍，還是在黃海、東海與南海，也就是中國的沿海居多，對於位置偏北的日本海與鄂霍次克海，還是力有未逮。中俄的聯手，剛好可以補足這樣的缺點，聯合抗衡第一島鏈的最北端。

Photo Credit: 日本防衛省統合幕僚監部 中、俄兩國海軍艦艇，在2022年繞行日本群島的情況，其中紅色箭頭代表中俄混編艦隊

而對俄羅斯來說，在此時進軍亞太地區，也有其戰略上的考量。首先是美國認定未來的世界熱點會在印太地區，俄羅斯也持相同的看法，在俄烏戰爭爆發前就已經擬定新的亞太戰略。兩者的名稱略有不同，也說明國土位置偏北的俄羅斯，更重視東亞與西太平洋，對遙遠的印度洋較少著墨。

在俄烏戰爭受挫以後，俄羅斯朝歐洲與黑海發展的野心受挫，向西與向南都受阻，只能改變策略向北與向東發展。向北就是全力經營北極圈，希望在地球暖化的情況下，控制北極圈內的礦產與新航道，最後通向東亞與西太平洋。這本來就是俄羅斯過去的重要戰略構想之一，未來勢必成為俄羅斯全力發展的新方向。

此外，俄羅斯目前正處於最脆弱的情況下，戰事不順還爆發兵變，莫斯科差點淪陷。極權國家在政權不穩時，通常會採取對外強硬的手段，來嚇阻對手，避免敵方趁虛而入。

俄羅斯是核武大國，雖然不太可能受到入侵，但俄羅斯與日本有北方四島的爭議，俄羅斯必需防範日本趁機控制北方四島，同時阻止美國在遠東地區的步步進逼。俄羅斯為了避免自己的利益受損，所屬的太平洋艦隊近期頻頻進行大規模演習，甚至擺出不惜登陸北方四島的態勢，就是一種預防性的恫嚇。

最後一點，俄羅斯現在需要拉攏中國，以反制歐美國家的經濟制裁，繼續支持在烏克蘭的作戰行動。而俄羅斯能拿來與中國交換的籌碼，就是在日本與台灣問題上，配合中國向日本與台灣施壓。近期俄羅斯的艦隊故意途經台灣東部海域與繞行日本四島，都是出於一樣的考量。

簡單來說，中國與俄羅斯目前的合作是各取所需，但也都另有盤算。對中國來說，俄羅斯戰敗已成定局，中國甚至在聯合國表態，不反對烏克蘭拿回克里米亞，如果未來俄羅斯陷入更大的危機中，分食俄羅斯可取得更大的利益，中國絕對會第一個落井下石，而不會雪中送炭。對俄羅斯來說，中國也不是一個可靠的夥伴，一旦俄羅斯能脫離戰事泥淖，這些合作的保證恐怕都不算數。

Photo Credit: GettyImages

對日本來說，俄羅斯與中國的聯手挑釁，雖然引起社會的不安，但長期來看卻讓日本進一步邁向正常國家。因為美國為了要防範與中國爆發衝突時，能得到日本的全力奧援，正不斷讓日本取得更多攻擊性武器，大幅放寬過去《和平憲法》的諸多限制。雖然日本民間社會反戰的聲浪仍然高漲，但日本政界過去推動日本正常化的腳步一直沒有停過，已過世的前首相安倍晉三一直努力想要推動修憲，就是一個很好的例子。

日本自衛隊過去十幾年來，一直不斷利用各種國際事件，逐步成為一支標準的軍隊，先從防衛廳升格為防衛省，還將設立統合司令部以整合三軍部隊。而就日本的民調來看，反戰聲浪雖然仍為主流，但中俄兩國的挑釁與北韓的飛彈試射，已開始讓社會大眾感到不安，未來不能排除會逐漸轉變成支持建軍的聲浪。

俄羅斯在俄烏戰爭中一敗塗地，對美國來說是天上掉下來的禮物。前幾年美國的國家安全戰略報告，就已定調未來俄羅斯與中國將成為美國的重大威脅，果然俄羅斯入侵烏克蘭，中國在台海製造危機，讓預言成真。但烏克蘭人奮勇抵抗，造成俄羅斯受到重創，國力與影響力大不如前，等於這場賽局才剛剛開始，其中一個強敵俄羅斯已倒地不起，剩下一個中國獨力支撐。

相反的如果俄羅斯成功併吞烏克蘭，再與中國聯手，那將是非常難以對付的勁敵，與今日俄羅斯勉強依附中國，想在亞太地區維持一定影響力的情況，兩者的威脅程度有如雲泥之別。對美國來說，現在的敵手是國內狀況因疫情而再度受到重創的北韓，政權岌岌可危的俄羅斯，經濟發展一路走下坡的中國，那些看似嚴峻的挑釁，都只是在恫嚇美國不要趁機出手罷了。