2023/07/20,
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越南女足是否會創造奇蹟？首度參賽世界盃女足賽，本週六將對抗衛冕冠軍美國隊

越南女足是否會創造奇蹟？首度參賽世界盃女足賽，本週六將對抗衛冕冠軍美國隊
越南女足在備戰世界盃時紐西蘭奧克蘭進行訓練，中為隊長黃努。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

本週六世界盃女足由美國對抗越南特別引發關注，其中代表越南國家隊的黃侞先前效力於葡萄牙的Lank FC俱樂部​​​​​，是首位替歐洲足球俱樂部效力的越南女球員，在甫結束的賽季中為球隊踢進進7球，預計會在世足賽結束後與球隊續約，而俱樂部已提出會將黃侞的薪水翻倍至每月3000歐元。

由國際足協（FIFA）舉辦的第9屆世界盃女足賽，將於7月20日至8月20日於澳洲和紐西蘭展開賽事，而本週六由美國對抗越南特別引發關注，尤其這次越南是首次參加世界盃女足賽的8個國家之一，外媒不約而同都針對越南足球發展推出專題報導。

《時代》雜誌報導作為熱門奪冠隊伍的美國，這次將力圖爭取三度連莊冠軍，而在越南，「民眾可能更加興奮，因考慮到時差，忠實的足球迷們將準備在周六早起，迎接他們國家在上午8點創造歷史的時刻。」

足球在越南這個近一億人口的國家被稱為「體育之王」，具估計有75%的人口是足球迷——該比例在亞洲國家中為最高——而過去當越南在國際比賽中表現出色時，欣喜若狂的球迷就會舉著旗幟衝上街頭，狂歡到深夜。諮詢公司Pro Sport Solutions的體育管理專家Huynh Tri Thien更向《時代》雜誌表示：「足球似乎是越南不朽的宗教。」

《紐約時報》報導1975年越戰結束後，越南足協直到1989年才成立，1997年，當越南派出首支女子國家足球隊時，隊員們還只穿著超大號的男子球衣。當時球隊的練習場不僅距首都胡志明市有一小時半車程，不少球員還需兼職賣麵包或經營攤販來維持生計。

而在有2019年世界盃女足賽泰國隊以13比0懸殊比數輸給美國隊的前例，越南女足明星前鋒黃侞（Huynh Nhu）表示：「我們目睹了這場慘敗，這對越南來說是一個教訓」，不過她強調「無論美國和其他強國發生了什麼，我們都會繼續戰鬥。」

黃侞先前效力於葡萄牙的維拉維登斯俱樂部（Lank FC），是首位替歐洲足球俱樂部效力的越南女球員，在甫結束的賽季中為球隊踢進進7球，預計會在世足賽結束後與球隊續約，而維拉維登斯俱樂部已提出會將黃侞的薪水翻倍至每月3000歐元（約新台幣10萬4621元）

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Photo Credit: GettyImages
越南女足隊長黃侞（左）於7月18日在紐西蘭奧克蘭訓練時為球迷簽名。

目前越南半職業女子聯賽每月平均工資是200至300美元，因此球員們仍會從事第二份工作補充收入，就連黃侞效力於葡萄牙俱樂部前，她還在一家銷售椰子的公司任職，而目前據黃侞表示，目前Visa、可口可樂和LG都已和她有業務往來，目前是越南女子國家隊最受矚目的代言人。

而美國媒體《CBS》在分析越南國家女足陣容時，提到除了黃侞之外，阮氏清雅（Nguyen Thi Thanh Nha）也是值得關注的越南球星，這位21歲前鋒在越南對陣德國的熱身賽中攻進唯一進球，而她與黃侞將會是越南賽事中的兩大焦點。

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Photo Credit: GettyImages
21歲的越南女足前鋒阮氏清雅（Nguyen Thi Thanh Nha）

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新聞來源

核稿編輯：杜晉軒


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