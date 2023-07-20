曼谷成立「摩托救護車隊」：「我們將能在8分鐘內到達患者，並挽救他或她的生命」

泰國曼谷大都會管理局（ Bangkok Metropolitan Administration， BMA）本月15日成立了由50輛摩托救護車組成的車隊。 這50輛配有急救設備的摩托車，將由部署醫院專門培訓的工作人員駕駛，會 被分派給曼谷7個區域的醫院。

曼谷市長 Chadchart Sittipunt 表示，救護車很難在交通堵塞和狹窄巷弄裡即時抵達患者位置，而摩托車是為該市提供可能挽救生命的一種快速方式。他指出：「當發生緊急情況時，我們將能在8分鐘內到達患者並挽救他或她的生命」，未來車隊也計劃擴大到200至300輛摩托車。

曼谷的交通流量一直是城市欲解決的棘手問題，近日才公布將透過人工智能（AI） 來估計曼谷每小時的交通量、分析瓶頸以提出解決方案，希望能在一年內盡可能以小規模預算改善交通流量。

而目前「摩托救護車計畫」也獲得非營利組織Motorlance TH的支持，這個組織鼓勵於緊急情況下透過摩托車拯救生命，該組織騎士配有能進行初步診斷的工具，還會藉由攝影鏡頭回傳給專業醫療人員，讓 醫生能給出指示並確定是否需救護車協助，能協助非重症患者節省時間和醫院交通費用。

而關於摩托救護車於曼谷市區的使用，2021年11月就曾有學者發表相關研究，包括第一作者Korakot Apiratwarakul在內等7位作者，於論文〈促進大城市健康和可持續發展的「摩托救護車」政策〉就指出，在交通壅擠的大城市中，摩托救護車可快速抵達於危及情況下的患者，研究主要是針對比較摩托救護車和傳統救護車接送患者就醫的時間，也分析摩托救護車上安裝「自動體外心臟去顫器」（AED）的使用情況。

在2019年1月至2020年12月共271次的紀錄中，研究員發現摩托救護車從調度到出發，以及從泰國緊急醫療服務指揮控制中心（EMS）接到呼叫到抵達現場的時間，是比傳統救護車要快速，而在摩托車救護車上使用AED更可增加民眾於公共場所心臟驟停的生存機會。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒