埃及維權人士札基遭開羅當局判刑3年，自陳基督教少數派受歧視經歷被控「散布假消息」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

埃及人權團體「埃及個人權益倡議組織」（以下簡稱EIPR）於2023年7月18日表示，埃及法院近日判處曾於義大利留學、被控散布假消息的埃及維權人士札基（Patrick Zaki）3年有期徒刑。

EIPR創辦人巴加特（Hossam Bahgat）對此揭露，札基已遭埃及政府逮捕，目前正被轉往監獄服刑，除非埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）赦免其「罪行」，否則該判決無法再向埃及上級法院上訴。

《德國之聲》（DW）指出，札基曾擔任EIPR的人權研究員，並長期關注LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒）的人權處境，札基在義大利波隆那大學（University of Bologna）攻讀婦女與性別研究碩士學位期間，於2020年2月的一次返國探親中在開羅國際機場遭埃及警方拘捕。

據EIPR的新聞稿披露，札基被逮捕後全程遭矇眼送至埃及首都開羅的國家安全局，不久又被轉移至埃及北部大城曼蘇拉（Mansoura）的國安單位接受調查。EIPR相信，札基遭政府拘禁期間除長時間被審問外，亦有遭受毆打、電擊等酷刑折磨。

聚焦中東衝突的網路媒體《中東觀察》（Middle East Monitor）提及，在埃及法院本次判決前，札基實際上已在曼蘇拉遭拘禁長達22個月，即從2020年2月7日被捕後，直到2021年12月9日札基才被埃及政府釋放，但開羅當局並沒有撤銷對他散布假消息的指控，因此在本（7）月18日的判決裁定後，札基又再次遭到埃及政府逮捕。

札基是否真的有散布假消息？

《英國廣播公司》（BBC）指出，札基曾於2019年7月發表一篇自身作為埃及基督教少數群體「科普特人」（Copts）所面臨歧視的文章，科普特人約佔埃及1.05億人口的10％至15％。然而札基隨後卻因該文章遭埃及司法機構指控「散布假消息」，札基於2020年首次被開羅當局逮捕時，更被冠上「危害國家安全」、「煽動顛覆國家」等罪名。