TNL+ 2023/07/20,
中東

埃及維權人士札基遭開羅當局判刑3年，自陳基督教少數派受歧視經歷被控「散布假消息」

埃及維權人士札基遭開羅當局判刑3年，自陳基督教少數派受歧視經歷被控「散布假消息」
埃及維權人士札基｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

札基曾擔任EIPR的人權研究員，並長期關注LGBTQ的人權處境，札基在義大利波隆那大學（University of Bologna）攻讀婦女與性別研究碩士學位期間，於2020年2月的一次返國探親中在開羅國際機場遭埃及警方拘捕。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

埃及人權團體「埃及個人權益倡議組織」（以下簡稱EIPR）於2023年7月18日表示，埃及法院近日判處曾於義大利留學、被控散布假消息的埃及維權人士札基（Patrick Zaki）3年有期徒刑。

EIPR創辦人巴加特（Hossam Bahgat）對此揭露，札基已遭埃及政府逮捕，目前正被轉往監獄服刑，除非埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）赦免其「罪行」，否則該判決無法再向埃及上級法院上訴。

《德國之聲》（DW）指出，札基曾擔任EIPR的人權研究員，並長期關注LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與酷兒）的人權處境，札基在義大利波隆那大學（University of Bologna）攻讀婦女與性別研究碩士學位期間，於2020年2月的一次返國探親中在開羅國際機場遭埃及警方拘捕。

據EIPR的新聞稿披露，札基被逮捕後全程遭矇眼送至埃及首都開羅的國家安全局，不久又被轉移至埃及北部大城曼蘇拉（Mansoura）的國安單位接受調查。EIPR相信，札基遭政府拘禁期間除長時間被審問外，亦有遭受毆打、電擊等酷刑折磨。

聚焦中東衝突的網路媒體《中東觀察》（Middle East Monitor）提及，在埃及法院本次判決前，札基實際上已在曼蘇拉遭拘禁長達22個月，即從2020年2月7日被捕後，直到2021年12月9日札基才被埃及政府釋放，但開羅當局並沒有撤銷對他散布假消息的指控，因此在本（7）月18日的判決裁定後，札基又再次遭到埃及政府逮捕。

札基是否真的有散布假消息？

《英國廣播公司》（BBC）指出，札基曾於2019年7月發表一篇自身作為埃及基督教少數群體「科普特人」（Copts）所面臨歧視的文章，科普特人約佔埃及1.05億人口的10％至15％。然而札基隨後卻因該文章遭埃及司法機構指控「散布假消息」，札基於2020年首次被開羅當局逮捕時，更被冠上「危害國家安全」、「煽動顛覆國家」等罪名。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。