拉法葉艦軍購弊案：法務部追回軍火商汪傳浦家族不法所得86億元，台灣與瑞士對半分
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法務部指出，從2001年起透過司法互助管道向歐洲各國請求凍結汪家海外資產，並持續與他國建立及維繫良好國際合作管道，經過多年努力以及外交部、駐瑞士台北文化經濟代表團全力協助，今年2月間先是從列支敦斯登取回1103萬餘美元（約新台幣3.3億元）不法所得，如今再成功自瑞士追回汪家鉅額不法資產。
1989至1991年間，台灣海軍爆出拉法葉艦軍購弊案，軍火商汪傳浦事後潛藏英國，於2015年死亡。而今（2023）年2月北檢指出已從列支敦斯登追回汪家海外不法所得1103萬餘美元，相當於3.3億新台幣。
法務部今（19）日表示再傳捷報，成功從瑞士追回汪家1億3804萬餘美元、約新台幣43億元，已匯入台北地方檢察署外幣專戶，由該署執行後續沒收事宜。而最高檢察署、台灣高等檢察署及台北地檢署也於研商後，同意瑞士方面，循相關國際慣例，分享一半資產，同樣也取得43億元。
法務部指出，從2001年起透過司法互助管道向歐洲各國請求凍結汪家海外資產，並持續與他國建立及維繫良好國際合作管道，經過多年努力以及外交部、駐瑞士台北文化經濟代表團全力協助，今年2月間先是從列支敦斯登取回1103萬餘美元（約新台幣3.3億元）不法所得，如今再成功自瑞士追回汪家鉅額不法資產。
2006年間，郭力恆、汪傳浦及妻子葉秀貞等人涉犯《貪污治罪條例》共同收取回扣罪，汪傳浦子女汪家興、汪家勇、汪家明及汪君玲等人涉犯共同犯幫助收取回扣等罪嫌，經檢察官偵查終結依法提起公訴，但汪傳浦及家人長期逃匿國外，經法院發布通緝，迄未歸案，汪家在海外坐擁鉅額不法所得，其等名下帳戶及資產遍及數國，致使不法所得之追回極為艱難。
法務部表示，瑞士於2001年至2003年間陸續凍結多達27個由汪家所控制之海外帳戶，而2016年7月1日《刑法》單獨宣告沒收新制施行後，最高檢察署檢察官即向法院聲請宣告沒收，經最高法院分別於2019年、2021年間裁定確定本案應沒收之犯罪所得本金共4億8719萬餘美元，法務部也因此取得請求他國返還汪家海外不法所得的法律基礎，由國際及兩岸法律司居中聯繫，積極協助台北地檢署依最新裁判情形向瑞士請求返還所凍結的汪家資產，終於獲得瑞士支持與協助。
而瑞士在匯還汪家一案相關款項前，曾向我國主張就所凍結的汪家海外不法所得進行資產分享，因瑞士提供相關協助迄今已超過20年，凍結的相關帳戶多達27個，參酌聯合國反貪腐公約精神，以及國際間關於資產分享實務，即請求國與提供協助國平分資產的國際慣例後，邀集最高檢察署、台灣高等檢察署及台北地檢署共同研商，同意循相關國際慣例，與瑞士以50：50比例進行資產分享，以利國際合作之長期發展與正向循環。
本文經TVBS News授權刊登，原文刊載於此
原標題：追回天價不法所得！軍火商汪傳浦家族86億 台灣、瑞士對半分
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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