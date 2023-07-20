「韓哥」姜成鎬開跑車進場為中職開球，讚台灣人善良食物美味，很希望可以在這邊拍電影
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美籍韓裔的好萊塢明星姜成鎬（Sung Kang）因《玩命關頭》系列電影的「韓哥」角色爆紅，近期姜成鎬因個人行程來到台灣，並在昨天為悍將與味全龍隊交手的賽事擔任開球嘉賓，引起關注、吸引大批媒體到場，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片楊明燊（Brian Yang）。
姜成鎬開跑車進場開球，收郭俊麟手套直呼很光榮
（中央社）美籍韓裔好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬昨（19）日開著跑車進到新莊棒球場為中職富邦悍將開球，不只球迷瘋狂，悍將球員們也相當興奮，郭俊麟還送姜成鎬手套，讓姜成鎬直呼「美夢成真」。
因為演出《玩命關頭》系列電影而爆紅的姜成鎬（Sung Kang），昨天為富邦悍將開球也安排了特別橋段，開著跑車從右外野進場，踏上投手丘後由富邦悍將投手江少慶接球，開球打者則是好萊塢華裔知名演員及製片楊明燊（Brian Yang）。
談到會幫富邦悍將開球的契機，姜成鎬接受媒體聯訪時表示，「因為我是運動迷，收到悍將的邀請當然說好，這麼好的機會怎麼能說不。」至於昨天進場時開的跑車1974 alfa romeo GTV 2000，姜成鎬則透露，在《玩命關頭》中也有開過同系列的車，自己也有一台。
姜成鎬從7歲就開始接觸棒球運動，過去曾有在美職大聯盟球場為教士隊與道奇隊比賽開球的經驗，他表示，這次在新莊開球感覺更好，能開車進球場是無上光榮，「一輩子可能就這麼一次機會了，我也知道場地是要細心呵護的。」
雖然開球投出好球，不過姜成鎬對自己的表現相當嚴格，他笑說開球時相當緊張，很擔心球會飛到觀眾席或是打到楊明燊，最後給自己打了滿分10分中的1分，「平常有在跟著球隊練球，但剛剛那球有點運氣成分。」
在開球行程之前，姜成鎬就先被富邦悍將球員們「排隊」要拍照及簽名，還收到悍將投手郭俊麟送的手套，對此姜成鎬說：「我從小夢想成為職業運動員，有機會被職業運動員圍繞，我是很感激的，收到手套也有夢想成真的感覺，職棒球員可以給我棒球手套，就好像是喬丹送給我籃球鞋一樣。」
至於會選擇8號當作背號，姜成鎬表示，8是自己的幸運號碼，也有跟太太討論過，8號長得像「無限」符號。
「韓哥」姜成鎬開跑車進場為中職開球，讚台灣人善良、食物美味
（中央社）中職富邦悍將昨天邀請好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬到新莊球場開球，他受訪時不斷提到相當喜歡台灣的美食，尤其已經去豆漿店吃過5次早餐，有機會也想跟美國劇組在台灣拍電影。
美籍韓裔的好萊塢明星姜成鎬（Sung Kang）因《玩命關頭》系列電影的「韓哥」角色爆紅，近期姜成鎬因個人行程來到台灣，並在昨天為悍將與味全龍隊交手的賽事擔任開球嘉賓，引起關注、吸引大批媒體到場，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片楊明燊（Brian Yang）。
昨天是姜成鎬訪台的第一個公開行程，他開球完接受媒體聯訪時表示，這次訪台灣是來找朋友，也特別來享受一下台灣的美食，目前預計會再多待個5週。姜成鎬不斷強調台灣的美食很好吃，「每一間餐廳都超級好吃，而且台灣人非常善良，很多粉絲也都很好，就像我的家人一樣，非常感激。」
姜成鎬還提到，台灣的便利商店相當令人驚訝，不但有好吃的食物，還可以在超商裡買到很多東西，像是衣服和其他雜物，而且又開24小時，非常方便。
被媒體問到未來有沒有機會來台灣取景拍電影，姜成鎬表示，很期待未來能有這個機會，「台灣有很多很好的電影製作人，像是李安和Justin Lin（林詣彬），還有很棒的市容，是一個很棒的國家，很希望可以在這邊拍電影，而且食物真的很好吃，美國劇組一定會很開心。」
台裔美籍導演林詣彬執導過《玩命關頭3：東京甩尾》、《玩命關頭4》等系列電影，姜成鎬透露，林詣彬也相當喜歡台灣，由於台灣有很多山區，姜成鎬笑說：「如果在彎區的路飄移應該也是滿帥的。」
「韓哥」拿應援毛巾加持，郭俊麟臨危授命繳好投
（中央社）中華職棒富邦悍將投手郭俊麟昨天靠著「韓哥」姜成鎬拿應援毛巾加持，臨危授命在2局上登板解決滿壘危機，長中繼投了5局掉3責失，最終幫助悍將以8比5擊敗味全龍隊。
悍將昨天先發投手江國豪僅投1局，2局上就因右手無名指外傷、血染球褲而退場，留下滿壘危機。
郭俊麟臨危授命登板，連飆出2次三振後，再讓李凱威擊出高飛球出局，化解球隊失分危機；郭俊麟在7局上被敲2支安打後退場，接替登板的歐書誠沒辦法守住分數。總計郭俊麟用76球繳出5局好投，被敲5支安打，投1次保送、5次三振，失4分（含3責失），奪下本季首勝，獲選為單場MVP。
悍將昨天邀請美籍韓裔好萊塢明星姜成鎬開球，賽前郭俊麟才送自己的簽名手套給姜成鎬；郭俊麟在場上投球時，姜成鎬還特別拉出應援毛巾為他加油。賽後郭俊麟笑說，姜成鎬拿著應援毛巾時，自己剛好轉身看到大螢幕，「搞不好人生就這麼一次，滿開心的」。
談到為何會想要送姜成鎬手套，郭俊麟則說：「知道他要來，就想要送他東西，通常大家都是跟明星要簽名，結果是他跟我要簽名，我還滿驚訝的，本來也怕他會拒絕，因為我很少送人家東西，這個巨星真的沒有距離的感覺，大家都很喜歡他。」
至於昨天臨危授命卻繳出好表現，郭俊麟指出，想要把握機會，幫助球隊把分數守住，「這陣子也有在思考，不要太依賴變化球，要相信自己直球的威力，試著把威力拿出來」。賽後悍將總教練丘昌榮也稱讚郭俊麟，完美呈現了他的重要性。
悍將打線部分，此戰團隊全場敲出13支安打，其中第9棒葉子霆4打數敲出4支安打，創下個人生涯單場新高，包辦1分打點、2得分。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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