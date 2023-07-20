中國外長秦剛消失逾3週再缺席金磚會議，《紐約時報》：中共不願分享壞消息只會削弱敘事控制
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《紐約時報》18日報導，秦剛生病且正康復的說法固然可信，同時也說明，中共不願分享壞消息的做法，只會削弱當局控制敘事的努力。紐時報導說，秦剛的長時間失蹤引發諸多揣測，中國高官突然從公眾視野消失，通常被視為可能惹上麻煩的跡象，但政府的保密態度只會加劇各方的猜測。
秦剛續缺席，中國：王毅將出席金磚會議並訪問4國
（中央社）中國外交部發言人毛寧19日下午宣布，中共中央外事辦主任王毅將出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。
中國外交部官網是在19日下午3時整，公布這項訊息。而6月25日迄今未公開露面的中國國務委員兼外交部長秦剛，依然未能代表中國出席這項外事活動。
毛寧表示，王毅是應上述4國政府邀請前往訪問，並出席金磚國家國安事務高級代表會議。至於訪問這4國日程，則安排在這項金磚國家代表會議的前後。
秦剛6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，如今更被全球媒體關注。但面對各界的詢問，中國外交部至今仍未明確交代秦剛的現況。
秦剛消失逾3週，中駐美大使避答
中國外交部長秦剛消失在公眾前已經超過3週，外界關切其下落。中國駐美大使謝鋒19日被問到這個問題時沒有正面回應，僅表示感謝關心。
秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。面對各界詢問，中國外交部至今仍未能明確說明秦剛現況。
謝鋒19日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）對談時，主持人以正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）已經與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤，迂迴詢問謝鋒，季辛吉是否會在北京見到秦剛。
謝鋒未正面回應，僅表示「讓我們拭目以待」。面對主持人繼續追問，他則說，中國外交部發言人已就此事向媒體簡報，「感謝你的關心」。
對於美國禁止向中國出口晶片設備管制，謝鋒表示，中國不會坐視不管，不會挑釁，但也不會因挑釁而退縮，中國肯定會做出回應。不過他也強調，中國不希望針鋒相對，不希望引爆貿易戰、科技戰。
在被問及《金融時報》報導指出，民進黨總統參選人賴清德日前關於「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已達成」的談話，引來美國政府向台灣尋求解釋，是否觸及中國紅線時，謝鋒重申中國一貫立場表示，「台灣是中國的台灣，是中國的一部分」，他也指控美國打台灣牌遏制中國。
紐時：中國不分享壞消息，只會削弱敘事控制
中國外長秦剛人間蒸發超過20天，《紐約時報》（The New York Times）18日報導，秦剛生病且正康復的說法固然可信，同時也說明，中共不願分享壞消息的做法，只會削弱當局控制敘事的努力。
紐時報導說，秦剛的長時間失蹤引發諸多揣測，中國高官突然從公眾視野消失，通常被視為可能惹上麻煩的跡象，但政府的保密態度只會加劇各方的猜測。
美國智庫亞洲協會亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Danny Russel）表示，對中國外交官來說，顯得尷尬而又令人不安，使得外國外交官對中國外交部的官僚政治產生更多質疑。
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）主政期間，羅素曾經擔任國務院亞太助卿。
報導指出，中共根深蒂固的觀念就是要保密高官私生活和健康狀況，處理秦剛如此，對待提拔他的中共最高領導人習近平更是如此。
報導說，2012年習近平就任前不久也曾突然從公眾視野中消失兩週，並錯過會晤當時的美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），這是近年來最引人注目的中共高官缺席之一，但北京始終沒說明究竟怎麼了。
報導指出，所以即便秦剛生病且正在康復的說法仍然可信，但中共不願分享壞消息的做法，只會削弱控制敘事的努力。
如同美國華盛頓的防務政策智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）高級研究員林和立所言：「保密是中共刻意選擇的運作模式，因為對他們來說，信息就是武器。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。