中國外長秦剛消失逾3週再缺席金磚會議，《紐約時報》：中共不願分享壞消息只會削弱敘事控制

秦剛續缺席，中國：王毅將出席金磚會議並訪問4國

（中央社）中國外交部發言人毛寧19日下午宣布，中共中央外事辦主任王毅將出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。

中國外交部官網是在19日下午3時整，公布這項訊息。而6月25日迄今未公開露面的中國國務委員兼外交部長秦剛，依然未能代表中國出席這項外事活動。

毛寧表示，王毅是應上述4國政府邀請前往訪問，並出席金磚國家國安事務高級代表會議。至於訪問這4國日程，則安排在這項金磚國家代表會議的前後。

秦剛6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，如今更被全球媒體關注。但面對各界的詢問，中國外交部至今仍未明確交代秦剛的現況。

秦剛消失逾3週，中駐美大使避答

中國外交部長秦剛消失在公眾前已經超過3週，外界關切其下落。中國駐美大使謝鋒19日被問到這個問題時沒有正面回應，僅表示感謝關心。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。面對各界詢問，中國外交部至今仍未能明確說明秦剛現況。

謝鋒19日出席科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）對談時，主持人以正在中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）已經與中共中央外事辦主任王毅及中國國防部長李尚福會晤，迂迴詢問謝鋒，季辛吉是否會在北京見到秦剛。

謝鋒未正面回應，僅表示「讓我們拭目以待」。面對主持人繼續追問，他則說，中國外交部發言人已就此事向媒體簡報，「感謝你的關心」。

對於美國禁止向中國出口晶片設備管制，謝鋒表示，中國不會坐視不管，不會挑釁，但也不會因挑釁而退縮，中國肯定會做出回應。不過他也強調，中國不希望針鋒相對，不希望引爆貿易戰、科技戰。

在被問及《金融時報》報導指出，民進黨總統參選人賴清德日前關於「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已達成」的談話，引來美國政府向台灣尋求解釋，是否觸及中國紅線時，謝鋒重申中國一貫立場表示，「台灣是中國的台灣，是中國的一部分」，他也指控美國打台灣牌遏制中國。

紐時：中國不分享壞消息，只會削弱敘事控制

中國外長秦剛人間蒸發超過20天，《紐約時報》（The New York Times）18日報導，秦剛生病且正康復的說法固然可信，同時也說明，中共不願分享壞消息的做法，只會削弱當局控制敘事的努力。

紐時報導說，秦剛的長時間失蹤引發諸多揣測，中國高官突然從公眾視野消失，通常被視為可能惹上麻煩的跡象，但政府的保密態度只會加劇各方的猜測。

美國智庫亞洲協會亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Danny Russel）表示，對中國外交官來說，顯得尷尬而又令人不安，使得外國外交官對中國外交部的官僚政治產生更多質疑。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）主政期間，羅素曾經擔任國務院亞太助卿。

報導指出，中共根深蒂固的觀念就是要保密高官私生活和健康狀況，處理秦剛如此，對待提拔他的中共最高領導人習近平更是如此。

報導說，2012年習近平就任前不久也曾突然從公眾視野中消失兩週，並錯過會晤當時的美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），這是近年來最引人注目的中共高官缺席之一，但北京始終沒說明究竟怎麼了。

報導指出，所以即便秦剛生病且正在康復的說法仍然可信，但中共不願分享壞消息的做法，只會削弱控制敘事的努力。

如同美國華盛頓的防務政策智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）高級研究員林和立所言：「保密是中共刻意選擇的運作模式，因為對他們來說，信息就是武器。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航