駐韓美軍叛逃可能成為拜登政府重大危機，過去10年有哪些美國人被北韓扣留的事件？

Photo Credit: AFP / BBC News 韓國士兵（左）在板門店休戰村面向北方站崗，該村位於分隔北韓和韓國的非軍事區（DMZ）的聯合警備區（JSA）。

據報導，北韓已扣押一名現役美軍士兵，他在未經允許之下越過重兵守衛的兩韓邊境。

該名男子當時正在聯合國管理的兩韓分隔區，參加一個有組織的參觀團。

此次危機發生在各方與北韓關係特別緊張的時刻，這是世界上最封閉的國家之一。美國告誡本國公民不要前往那裡。

美國一名高級指揮官指出，與該名士兵未曾聯繫。

美國印太司令部海軍上將約翰．阿奎利諾（John Aquilino）表示，他並未「追蹤」與北韓方面的聯繫。他說，該名士兵是自願行動，在未經授權之下「出逃」。美軍駐韓國部隊正就事件進行調查。

該士兵被扣留幾小時後，北韓向附近海域發射了兩枚疑似彈道導彈。

導彈發射已得到韓國軍方的確認，此時朝鮮半島的緊張局勢正十分高漲。沒有跡象表明此次發射與士兵被扣留有關。

目前尚不清楚該男子是否叛逃到北韓，以及是否希望返回。北韓一方尚未發表評論。

五角大廈認定這名士兵特拉維斯．金（Travis King），屬二等兵（PV2）。五角大廈發言人在一份聲明中表示，這名士兵自2021年1月起在軍隊服役。

他是一名騎兵偵察兵，原先隸屬於美軍第一裝甲師的一個單位，正在與美軍駐韓部隊進行輪換。

《美聯社》報導，二等兵特拉維斯．金似乎曾因襲擊指控而在韓國被拘留，正面臨紀律處分。

據BBC的美國合作夥伴《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）報導，特拉維斯．金在首爾機場通過了安檢，但以某種方式成功離開了航站樓，並加入邊境參觀團，然後在期間越過了邊境。

美國軍方表示，他是「自願行動且未經授權」。據報導，北韓已扣押一名現役美軍士兵，他在未經允許之下越過重兵守衛的兩韓邊境。

Photo Credit: EPA / BBC News 韓國士兵在韓國板門店邊境村莊「非軍事區」（DMZ）軍事分界線站崗。

同一個參觀團中的一名目擊者向CBS表示，他們參觀了邊境地帶的一座建築物——據當地媒體報導稱是板門店的「停戰村」——當時「這個人哈哈大笑著從一些建築物中間跑了」。

「我一開始以為是惡作劇，但是他沒有回來，我意識到這不是開玩笑，然後每個人都反應過來，情況就亂了。」目擊者說。

負責管理非軍事區（DMZ）和聯合警備區的聯合國軍司令部表示，較早前他們的團隊已經與北韓軍方取得聯繫，試圖透過談判令他獲得釋放。

「我們相信他目前已被北韓扣押，並正與我們的北韓人民軍（北韓軍方）對應方努力解決這一事件，」聯合國軍司令部表示。

目前尚不清楚特拉維斯．金被關押在何處，以及狀況如何。

分析：可能是拜登政府的大危機

文：BBC駐北美記者安東尼．澤克爾（Anthony Zurcher）

Photo Credit: Getty Images / BBC News 拜登總統將被迫應對美朝緊張局勢升級。

美軍士兵特拉維斯．金越過朝韓非軍事區，可能會成為拜登政府的重大危機。

這一事件發生在美國核導彈潛艇抵達韓國釜山港的當天——這本就是美國在明確顯示軍事實力，此舉激怒了北韓。

雖然特拉維斯．金進入北韓的意圖尚不清楚，但他的存在給北韓及其領導人金正恩提供了與美國交涉的新籌碼。

如果該士兵是非自願被拘留，拜登就可能面臨更多壓力來安排他的釋放。而北韓肯定會將他出現在自己國境內一事作為宣傳工具。

位於華盛頓的北韓人權委員會（Committee for Human Rights in North Korea）秘書長格雷格．斯克爾勒托尤（Greg Scarlatoiu）向BBC表示，北韓當局很可能會「試圖從他那裡榨取信息」，了解他的軍隊服役情況，並且「試圖逼迫他成為宣傳工具」。

非軍事區將朝韓彼此隔開，是世界上防備最森嚴的區域之一。

那裡布滿地雷，並且被電網、鐵絲網和監控攝影鏡頭圍繞。武裝警衛須24小時全天候保持警覺。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2019年，時任美國總統川普與北韓領袖金正恩在兩韓邊境高調會面。

自1950年代北韓戰爭以來，韓國與北韓一直以非軍事區彼此分隔。戰爭以休戰結束，意味著兩個國家在理論上仍處於戰爭狀態。

每年都有數十人試圖從北韓逃亡，以逃離貧困和饑荒，但越過非軍事區的行為極其危險且罕見。該國在2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發開始時就關閉了邊境，且目前尚未重新開放。

最近一次有士兵在聯合警備區叛逃是在2017年。據韓國當時稱，一名北韓士兵先是駕車，然後步行越過軍事分界線，後來這名士兵被開了40槍，但倖存了下來。

根據韓國政府公布的數據，在COVID-19疫情爆發之前，每年有1000多人從北韓逃往中國。

過去被北韓扣留的美國人

Photo Credit: Reuters / BBC News 奧托．瓦姆比爾在獲釋返回美國後不久去世。

自1996年以來，曾多次出現過美國公民在北韓被拘留的事件，當中包括遊客、學者和記者。

2017年7月，美國政府禁止美國公民訪問該國，這一禁令已延長至今年8月。

美國囚犯在北韓監獄通常會受到殘酷對待。

2018年，北韓釋放被扣留的美國維吉尼亞大學的學生生奧托．瓦姆比爾（Otto Warmbier）。他因偷竊旅館標牌而被監禁。他在返回美國時處於昏迷狀態，之後去世。

以下是近十年來美國人被北韓扣留的著名事例：

2016年，奧托．瓦姆比爾（Otto Warmbier） ——訪問期間被捕並判15年勞教，被拘留17個月後重病回國，但回國七天後去世。

——訪問期間被捕並判15年勞教，被拘留17個月後重病回國，但回國七天後去世。 2018年，布魯斯．拜倫．勞倫斯（Bruce Byron Lowrance） ——非法從中國入境北韓後被拘留，約一個月後被釋放，當時正值金正恩與川普高調會談之後。

——非法從中國入境北韓後被拘留，約一個月後被釋放，當時正值金正恩與川普高調會談之後。 2014年，馬修．米勒（Matthew Miller） ——24歲的加州教師在參觀團期間被控進行「敵對」間諜活動，判6年勞教。他表示曾試圖留在北韓，後來向美國政府求助。

——24歲的加州教師在參觀團期間被控進行「敵對」間諜活動，判6年勞教。他表示曾試圖留在北韓，後來向美國政府求助。 2012年，裴埈皓（Kenneth Bae） ——韓裔美國傳教士被控「敵對行為」並判15年勞教，在囚期間健康惡化，後來在美國情報機關努力下，與米勒一起獲釋。

——韓裔美國傳教士被控「敵對行為」並判15年勞教，在囚期間健康惡化，後來在美國情報機關努力下，與米勒一起獲釋。 2009年，李雲娜（Euna Lee）和凌志美（Laura Ling）——兩名駐加州的美籍記者台灣華人凌志美（Laura Ling）和美籍韓裔人李雲娜（Euna Lee）在拍攝中朝邊境人道主義紀錄片期間被捕，被判12年監禁，當年8月在前總統比爾．柯林頓對北韓的「私人任務」訪問後獲釋。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 李雲娜（Euna Lee，右）和凌志美（Laura Ling，中）在2009年隨訪問北韓的柯林頓回國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航