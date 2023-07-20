兩蔣日記所有權爭訟10年，美國法院判歸台灣國史館，林孝庭：見證台灣民主趨成熟

我們想讓你知道的是
出身台灣的胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭，是兩蔣日記學術研究和訴訟案件背後的重要關鍵人物，他今日接受《中央社》訪問，對美國法院判決結果同時表示，歷史文物重返台灣，「標誌胡佛檔案館的階段性任務圓滿完成」。
兩蔣日記所有權爭訟10年，美國法院判歸台灣國史館
（中央社）前總統蔣介石與蔣經國的51箱文件被存放在美國史丹佛大學已將近18年之久，歷經10年纏訟，美國法院日前將文件所有權判給台灣國史館，「兩蔣日記」等文物的原件將重返台灣。
《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）報導，「兩蔣日記」揭露2名前總統對上個世紀一些最引人注目全球政治事件的個人及外交見解。
不過，這些具歷史價值文物所有權歸屬的問題，正是台灣政府、蔣家成員和史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）纏訟10年的核心所在。
史丹佛大學胡佛檔案館收藏蔣介石1917年至1972年的日記以及蔣經國1937年至1979年的日記，還有兩人在位期間的各種總統演講、外交信函和政治檔案。
胡佛研究所研究員、「近代中國與台灣」（Modern China and Taiwan）特藏負責人林孝庭說，這些文件為重大外交事務提供史料，包括1971年中國與台灣在聯合國的代表權之爭。蔣介石更在致美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）、尼克森（Richard Nixon）的信件中，罕見地表明他的地緣政治見解。
林孝庭說：「這些檔案材料對多位最高領導人的祕辛、他們認為國家應該如何前進，提供了非常豐富的第一手資訊。」
牽涉15名蔣家成員、一個台灣政府官方機構的法律訴訟纏訟10年後，加州聖荷西聯邦地區法院終於在7月11日解決這起爭議。經一系列判決和和解，這些文件所有權將歸於台灣國史館。
國史館告訴舊金山標準報，會在收到這批文物後將兩蔣日記出版，並且提供其他「相關歷史文件」供大眾查閱。
駐舊金山台北經濟文化辦事處致《舊金山標準報》的聲明指出：「我們很高興得知這些日記將重返台灣……我們堅信公開這些日記，對於更深入了解台灣的歷史將帶來極大助益。」
這些文件於2005年由蔣經國的兒媳蔣方智怡借給胡佛研究所，並授權胡佛研究所提供文件副本給有興趣的學者們。她和另外6名蔣家成員後來簽署協議，將這些文件的所有權移轉國史館。
胡佛研究所在聲明中指出：「這些檔案為我們了解中國近代史上一個極其重要時期提供了獨特見解，已經成為我們的檔案當中最常被查詢的收藏。」
蔣經國的孫女蔣友梅主張這些日記應該保存在家族內，而非交給國史館，使得文件的所有權歸屬存在疑義，強調從來不是這批檔案所有權人的史丹佛大學因而於2013年9月對主張和可能擁有文物的各方提起民事訴訟。
國史館2015年11月也在台灣提起確認所有權訴訟，台北地方法院2020年判決，兩蔣總統任內文物，包括任內寫的日記，屬國有而由國史館管理；非屬總統任內文物部分則判歸蔣家繼承人共有。本案二審於2022年維持原判。而美國法院也認可台灣的判決。
原本不服兩蔣總統任內文物屬國有的蔣家後人，後來紛紛與國史館和解，將文物的權利移轉給國史館，包括蔣友梅今年5月也成為達成協議的最後一位家族成員。
歷經10年纏訟，兩蔣日記等文物所有權歸屬的爭議終於在聖荷西塵埃落定。儘管文件原件將會送回台灣，學者們還是可以繼續從胡佛研究所取得複本。
美國判兩蔣日記所有權歸台灣，國史館：下半年可運回
（中央社）兩蔣日記所有權經爭訟10年，美國法院判所有權歸台灣國史館。國史館長陳儀深昨（19）日說，前兩個月已派人到美國清點文物，估計下半年就可運回台灣，除部分將先出版外，供學界研究是最迫切的。
蔣經國的兒媳蔣方智怡2005年將兩蔣日記交給美國史丹佛大學胡佛研究所保管，後來並和另外6名蔣家成員簽署協議，將這些文件的所有權移轉國史館。但蔣經國的孫女蔣友梅等人主張，兩蔣日記等文物應保存在家族內，而非交給國史館。
史丹佛大學因此在2013年9月，對主張和可能擁有文物的各方，提起民事訴訟，因國史館承受兩蔣日記等文物權利，也被列為被告。
國史館2015年11月也在台灣提起確認所有權訴訟，台北地方法院2020年判決，兩蔣總統任內文物，包括任內寫的日記，屬國有而由國史館管理；非屬總統任內文物部分則判歸蔣家繼承人共有。本案二審於2022年維持原判。而美國法院也認可台灣的判決。
原本不服兩蔣總統任內文物屬國有的蔣家後人，後來紛紛與國史館和解，將文物的權利移轉給國史館。美國加州聖荷西聯邦地區法院在今年7月11日解決這起法律訴訟纏訟10年的爭議，這些文件所有權將歸於台灣國史館，「兩蔣日記」等文物的原件將重返台灣。
陳儀深昨天接受《中央社》記者訪問時表示，法院日前已判決，屬於兩蔣在任職總統期間的文物歸國史館、非任職總統期間的文物則歸家屬；但像是日記要怎麼分，就有切割的問題，除非家屬捐贈給國史館，才能擁有所有權。
陳儀深指出，在蔣方智怡等人先把他們的持分捐給國史館後，最近蔣孝嚴、蔣友梅也都已捐出，「等於整個都完成、不必分割了」，國史館有權利處理這些文物。
至於何時能將「兩蔣日記」等文物運回台灣，陳儀深表示，前兩個月有派人到美國清點文物數量、估算要委託搬運的量有多少，「下半年應該就可以完成」；最珍貴、最引人注意的日記部分，其中蔣中正在1948年到1954年擔任第一任總統的6年內容，今年10月底會先出版。
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j