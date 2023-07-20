2023/07/20,
教育

「全國技能競賽」公東高工獲1金1銅3優勝2佳作，17歲黃鈺傑成最年輕金牌得主獲國手選拔資格

「全國技能競賽」公東高工獲1金1銅3優勝2佳作，17歲黃鈺傑成最年輕金牌得主獲國手選拔資格
Photo Credit: 中央社（公東高工提供）

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公東高工校長李恭榮表示，今年獲得1金1銅3優勝2佳作的亮麗成績，相當不容易，對於學生們的成績感到非常自豪和高興。這次獲獎職類多元，顯示學校辦學認真各類科優秀，為台東地區學子提供更多技能學習與良好的升學機會，也提供台東學子未來升學最適宜的選擇。

（中央社）台東公東高工在全國技能競賽獲1金1銅3優勝2佳作，其中2年級學生黃鈺傑拿下家具木工金牌獎，是競賽中最年輕金牌得主，並和鄭少軒、林哲賢、許愿同獲國手選拔資格。

私立台東公東高工19日發布新聞稿表示，第53屆全國技能競賽7月17日於台北南港展覽館閉幕，公東高工學生在眾多技能好手中斬獲佳績，展現了卓越的技術能力和精湛的專業技能。

家具木工職類中，黃鈺傑獲金牌獎、陳祈聖優勝。粉刷技術與乾牆系統，由許愿拿到銅牌獎。漆作裝潢職類楊龍懿優勝、洪佳怡佳作。門窗木工歐晉良得優勝、劉鑫然佳作。黃鈺傑、鄭少軒、林哲賢和許愿更獲得國手選拔資格。

公東高工表示，年僅17歲的黃鈺傑是獲得金牌獎的最年輕得主，在家具木工職類中展現出細緻的手藝和優秀的設計能力，贏得評審高度讚揚。許愿在粉刷技術與乾牆系統職類中，展現了對於乾牆系統的精通和創新思維，獲得了銅牌獎殊榮。

黃鈺傑感謝訓練老師羅正明及傅湘涵，犧牲假日無私的指導與專業帶領，讓他在過程中找出問題並改進，也感謝學校及質平基金會全力支持供應材料設備。

黃鈺傑說，獲得金牌對他是一種肯定，也是追尋夢想的一大里程碑，會繼續保持謙虛的學習態度，在木工領域上持續努力。

公東高工校長李恭榮表示，今年獲得1金1銅3優勝2佳作的亮麗成績，相當不容易，對於學生們的成績感到非常自豪和高興。這次獲獎職類多元，顯示學校辦學認真各類科優秀，為台東地區學子提供更多技能學習與良好的升學機會，也提供台東學子未來升學最適宜的選擇。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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