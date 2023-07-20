英國《金融時報》：美方要求台灣澄清「走入白宮」說，憂賴清德未來可能有更多「驚人發言」

副總統賴清德日前表示，「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，英國《金融時報》（Financial Times）19日報導稱，美國官員已要求台灣說明，並稱美國國務院官員認為這番言論顯示賴清德的兩岸論述與總統蔡英文的謹慎不同，擔憂未來可能有更多「驚人發言」。不過報導遭到台灣總統府、外交部的雙雙否認。

台美自1979年斷交以來，美國對台灣官員有「五黑名單」限制，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等5官銜的政治高層訪問華盛頓。不過近年來台灣總統在訪問友邦途中，多次過境美國。

副總統賴清德本月10日出席宜蘭後援會，表示在蔡總統的領導下，台灣與白宮接近了，更稱「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」賴清德表示，日本岸田文雄、韓國總統尹錫悅都和美國總統拜登見面，台灣不應該差那麼多。

《金融時報》引述8名華府和台北人士，表示華府已要求台灣澄清賴清德的發言。

Biden admin is quite irked by Lai’s recent comments at a campaign rally. Lai: when “Taiwan’s president can enter the White House, the political goal that we’re pursuing will have been achieved.” 😳https://t.co/a4Qfg5tLlO — Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) July 19, 2023

報導指出，一名台灣高級官員說，美國國務院認為賴的發言和蔡總統對於兩岸關係的審慎路線 背道而馳 ，美方認為，這和台灣一直以來所說的話非常不同，同時詢問賴清德日後是否會有更多驚人之語。

另外2名熟悉此事的台灣官員表示，華府曾「詢問」發言細節，但不到嚴重關切的程度，事情也已經得到解決。而一名美國高級官員表示，白宮「沒有和賴清德本人、 競選團隊 或幕僚聯繫」，該名官員並拒絕透露，美國政府其他單位是否也就此爭議發言表達關切。

不過報導指出，白宮前中國事務官員韋爾德（Dennis Wilder）表示，美國政府對於賴清德「非常焦慮」，希望避免陳水扁時期的狀況重演。報導稱2000年至2008年前總統陳水扁執政期間，經常在沒有與華府合作的情況下，作出美方預料之外的舉動與言論，這是華府對台北信任侵蝕最多的時期。

但韋爾德也認為，美方任何公開譴責只會刺激美國國會更加支持台灣。

華府智庫「美國企業研究所」亞洲專家庫珀（Zack Cooper）認為，美國政府認為必須對台灣候選人表明美方的利益和紅線，同時也表現出在台灣的選舉中「不偏好任何一個政黨」。庫珀認為，當美對候選人方有疑慮時，「會透過私下管道接觸，而非公開喊話。」

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨日在年度記者會上表示，美國對台灣的民主體制和選舉程序充滿信心，強調美國「不會在這場大選中選邊站」、沒有支持特別的候選人，但「會確保候選人了解美國在各種議題上的立場。」

這則報導在推特上也引起討論。澳洲國立大學政治分析家宋文笛指出，賴清德希望台灣總統走入白宮不是民進黨的政策目標，更像是一種「馬丁．路德．金恩」式的願望；雖然（台灣主權獨立）寫在民進黨黨綱中，但在中國的民族主義敘事、地緣政治下的暴政不變的情況下，宋文笛認為這將不會成為賴清德的政策。

宋文迪稱，美方當然可能了解這點，但還是先發制人的先畫上邊線，提醒台灣不要有這樣的想法，同時也讓北京知道，「我們正在處理這件事，所以你不必有所動作」。

Think of it as DPP's Lai Ching-te doing a Martin Luther King-esque Freudian slip:



"I've seen the Promised Land.

I may not get there with you.

But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the promised land!" /2https://t.co/vibXjGicXx — Wen-Ti Sung (@wentisung) July 19, 2023

台灣外交部：美方已否認直接向賴團隊表達關切

台灣外交部20日針對此報導做出回應。外交部表示，如該報導陳述，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。外交部再度重申，近年來由於台美雙方的緊密合作與溝通，雙邊關係堅實穩固、蓬勃發展，雙方對彼此立場均有充分理解並有高度互信。

總統府19日深夜也做出澄清，表示該項報導原文中也提到，美方高層並沒有對此向賴清德團隊做出相關表示；黨政人士則說，該篇報導原文有所矛盾，美方並沒有對賴清德陣營的相關說法提出相關表示。

外交部長吳釗燮今日赴立法院備詢「台美21貿易倡議」審查也回應此事，吳釗燮表示，如這篇報導陳述，美國行政部門資深官員並沒有向賴副總統的團隊有任何的關切。

副總統賴清德將於8月14日前往南美友邦巴拉圭、參加總統就職典禮，外交部證實賴清德將過境美國。中國駐美大使謝鋒19日在美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇表示，應制止台獨人士的冒進行為，現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國。

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核稿編輯：翁世航