侯友宜中部造勢大會盧秀燕力挺，國民黨全代會前未見換侯提案

侯友宜中部造勢大會，強調用生命守護中華民國

（中央社）國民黨台中市黨部19日晚間為總統參選人侯友宜舉辦造勢大會，他在會中表示，雖然大家為選情感到焦慮，請大家相信他一定會勇往直前，在兩岸不穩定時，他會用生命守護中華民國。

國民黨台中市黨部19日晚間在潮港城國際美食館舉辦「台中盧好 台灣越侯」總統與立委參選人聯合懇託活動，這是國民黨全代會登場前第1場千人造勢晚會，侯友宜在台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫與台中市立委參選人陪同下，同場造勢營造團結氣勢。

侯友宜表示，大家看到有很多詐騙案，一年被騙金額超過700億元，造成多少家庭悲劇，還有很多弊案，例如權貴假投資案、台南光電開88槍案、疫苗採購弊案等，到現在都還沒有搞清楚，就換他來搞清楚，給人民一個希望、一個交代。

侯友宜指出，他是基層出身，一個人到北部，承擔守護中華民國的責任及國家安全，這是他不變的信念，在兩岸不穩定、兵凶戰危時，他期待用生命守護中華民國，讓年輕人不用上戰場。

侯友宜表示，雖然選情讓大家都很焦慮，請大家相信，他一定會勇往直前，在此最困難的時候，與所有的立委參選人一起努力奮戰，相信一定贏得最後的選舉，贏回中華民國，讓2024大選不僅贏得勝利，台中市立委選戰也全壘打。

盧秀燕力挺侯友宜說，相信侯友宜當選總統，一定會支持台中的捷運計畫，也會有正確的能源政策，改善中部空污，不會讓中部人用肺發電，她更以自己參選市長選舉時，所有的民調都不看好她，還說她會輸20萬票，但最後她贏了，因為選舉要靠大家，「民調不靠譜，要靠大家」。

盧秀燕認為，勝利是自己創造的，自己打拚的，只要大家有毅力一定會贏，自亂陣腳只會長別人的威風，別人唱衰沒關係，堅持信念全力以赴、認真拉票、認真宣傳，就能創造盧秀燕的奇蹟，侯友宜會當選總統。

朱立倫說，相信會在大家努力及燕子市長帶領下創造全壘打，讓侯友宜當選總統，大家要有信心不斷努力，去（2022）年地方選舉時，大家也都說桃園市長張善政及台北市長蔣萬安會輸，最後靠團結及決心都當選，中台灣也全都贏，團結一致沒有不可能的任務，希望明年選舉勝利讓大家過好日子，台中愈好、台灣愈好。

全代會前未出現換侯提案，侯友宜連拚3場造勢拉氣勢

國民黨內換侯、進行非綠整合聲不斷，19日是23日全代會前的最後一次中常會，但未見相關提案提出；總統參選人侯友宜則是接連在台中、新北、桃園辦造勢，要在全代會前拚出氣勢。

國民黨23日將在新北市召開第21屆第3次全國代表大會，為總統、立委參選人造勢，但侯友宜民調、氣勢不佳，傳出有力挺鴻海創辦人郭台銘的國民黨中常委計畫在中常會提案要求黨中央落實三階段整合，以及串連黨代表在全代會提案換侯。

知情人士表示，有中常委原本計畫在上週或19日中常會提案整合，最後在黨中央的溝通下終止，但黨中央仍提防有意換侯的中常委在全代會上發動的可能。

雖然國民黨中央目前沒有收到相關換侯提案，要在全代會提出，但黨內人士指出，如果當天是透過臨時提案，也無法事前得知狀況，但黨中央是主辦方，若有相關提案，可以事先溝通協調，避免當天出狀況。

黨內人士說，這次全代會只開到中午，其中安排35分鐘處理一般提案及臨時動議，若想提出換侯提案，也只有這個時間有機會，就算黨中央在事前溝通無效，若有人當天提出提案，大會主席仍可裁示交由相關單位研議，便可結束。

國民黨文傳會主委林寬裕19日受訪時表示，截至目前，黨中央收到6個一般性的黨務改革提案，若全代會當天有臨時提案，只要超過100名出席黨代表連署，並於當天上午10時送達議事單位，就可以成為臨時提案，提案本來就是黨代表職權，黨中央無法事前知道會提出什麼案。

雖然黨內仍有換侯聲浪，但侯友宜繼續奔走，爭取支持，包括19日到台中與市長盧秀燕合體造勢，20日將回到大本營新北市造勢，21日則是要到桃園造勢，且計畫7月底啟動訪日行程，力拚衝高聲勢。

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也將到各地，與藍營地方人士會面，當侯友宜分身，爭取支持。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航