台日鐵道博物館首度簽署交流協定，國家鐵道博物館9月下旬開放參觀

（中央社）文化部國家鐵道博物館籌備處，昨（19）日與全球深具代表性與影響力的日本埼玉縣埼玉市大宮區的鐵道博物館簽署交流合作協定書。這是國家鐵道博物館首度與外國鐵道博物館簽署協定，意義重大。

國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰與大宮的鐵道博物館館長大場喜幸，在大宮的該館簽署交流合作協定書。駐日代表謝長廷、東日本鐵道文化財團會長清野智觀禮見證。

謝長廷致詞時表示，這項交流合作協定書的簽署是近年台日鐵道交流的重要成果，為台日交流歷史揭開新頁，對台灣鐵道文化發展有重大意義。

鄭銘彰致詞時表示，日本的鐵道博物館的歷史可追溯到1921年，經過時代的演進，以及日本鐵道博物館在傳承日本鐵道150年的文物脈絡上，非常具有歷史的深度，館藏相當豐富。雖然台、日建館的背景不同，但是雙方在核心業務是共通的，盼今後雙方在核心業務上有互惠發展、合作的機會。

他說，期盼未來可開啟雙方在館藏資源數位化合作，國家鐵道博物館籌備處所在地是1935年啟用的台北鐵道工場，與日本大宮的鐵道博物館有互相關聯的淵源。期待今後展開研究計畫，互補雙方的資源，對未來策展也有加值互惠的效果。

鄭銘彰邀請大場率領日本鐵道博物館館員訪台，並期待明（2024）年開始與日本鐵道博物館籌辦特展等。

大場喜幸致詞時表示，很高興與台灣的國家鐵道博物館2026年開館前簽署這項交流合作協定，目前已和台灣方面洽談未來的雙邊互訪及合作展覽的規劃，透過更密切的交流合作，持續協助國家鐵道博物館開館籌備。

昨日協定書簽署儀式最後，雙方互贈紀念品。鄭銘彰贈送圓型「電氣路牌」，讓日方感到驚艷，這是列車在「單線區間」的行車憑證，被稱為「老火車通行證」；日方則贈送日本速度最快的東北新幹線的模型。

Photo Credit: 中央社 文化部國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰（前右）19日與日本埼玉縣埼玉市大宮區的鐵道博物館館長大場喜幸簽署交流合作協定後互贈紀念品。鄭銘彰獲贈東北新幹線模型。

鄭銘彰會後受訪表示，國家鐵道博物館正在依照進度逐步整備、開放，9月下旬將會開放澡堂、總辦公室、鍛冶工廠等參觀；明年秋冬將開放第一期範圍，像是柴電工廠、大禮堂，以及沿著台北市市民大道的門面等。

他說，盼藉由雙方博物館數位典藏的互補，開啟兩國之間的鐵道研究學者利用。台灣鐵道工廠或是台鐵有獨特的資料，在整理數位化後，都可開放給一般民眾使用。

他強調，對於日本鐵道博物館的車輛展示技術、推廣活動、場館經營的努力印象深刻，期盼能學到經營模式。

大場受訪時則說，日本鐵道博物館早已在協助台灣籌設博物館，副館長荒木文宏擔任中原大學的國家鐵道博物館建設調查顧問，因為參與興建國家鐵道博物館的相關調查，今年一月鄭銘彰來訪，提案締結合作協定，可以更深入合作、互助。

文化部駐日台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處計畫今年11月初邀請大場率大宮的鐵道博物館館員訪台，參訪籌備中的國家鐵道博物館園區、出席鐵道文化交流論壇。

籌備處也計畫運用既有的研究基礎，預定明年度在日本合作策展，推廣台日鐵道文化。後續將逐步展開文獻史料數位化、鐵道展示技術、館務營運觀摩、人才互訪等範疇，進行雙方互惠、交流等合作事宜。

台灣文化中心長期在日本推動台灣鐵道文化，2020年即與國家鐵道博物館籌備處合辦台灣鐵道攝影展，許多日本鐵道迷對於台灣鐵道之美無不驚嘆，也期盼該中心再舉辦台灣鐵道文化活動。

國家鐵道博物館籌備處所在地國定古蹟台北機廠（位於台北市信義區），全區面積16.7公頃，前身是1935年日治時代啟用的鐵道部台北工場，交通部台灣鐵路管理局使用至2012年，目前保存的部分工廠建築、機具文物，也與日本鐵路工業與技術脈絡有著深厚的淵源。

自2017年8月1日JR東日本公司贈送兩輛退役的583系寢台電車給文化部，作為建置國家鐵道博物館的首批海外典藏車輛開始，至2019年台灣成立國家鐵道博物館籌備處，籌備處積極展開鐵道典藏車輛整備，已典藏逾70輛各式鐵道車輛，並展開跨領域鐵道文化研究調查計畫，盤點、蒐集台灣各地民眾與鐵道的文化記憶，數位典藏台灣鐵道珍貴史料文獻。

目前已與國家發展委員會檔案管理局、鐵路局及國立台灣圖書館等合作完成逾50萬筆的文獻資料數位化影幅，累積開館的展示資源及能量。

國家鐵道博物館籌備階段採取全區整備、分區修復、分期開放的目標，結合場域脈絡修復的軌道系統，未來可提供車輛動態展及主題車輛輪展，將成為博物館營運後的最大特色及亮點。

大宮的鐵道博物館目前有42輛典藏車輛，館藏67萬餘件，其中60萬件完成建檔整理，其中不乏與台灣有關的資料。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航