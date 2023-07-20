台日鐵道博物館首度簽署交流協定，國家鐵道博物館9月下旬開放參觀
我們想讓你知道的是
國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰會後受訪表示，國家鐵道博物館正在依照進度逐步整備、開放，9月下旬將會開放澡堂、總辦公室、鍛冶工廠等參觀；明年秋冬將開放第一期範圍，像是柴電工廠、大禮堂，以及沿著台北市市民大道的門面等。
（中央社）文化部國家鐵道博物館籌備處，昨（19）日與全球深具代表性與影響力的日本埼玉縣埼玉市大宮區的鐵道博物館簽署交流合作協定書。這是國家鐵道博物館首度與外國鐵道博物館簽署協定，意義重大。
國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰與大宮的鐵道博物館館長大場喜幸，在大宮的該館簽署交流合作協定書。駐日代表謝長廷、東日本鐵道文化財團會長清野智觀禮見證。
謝長廷致詞時表示，這項交流合作協定書的簽署是近年台日鐵道交流的重要成果，為台日交流歷史揭開新頁，對台灣鐵道文化發展有重大意義。
鄭銘彰致詞時表示，日本的鐵道博物館的歷史可追溯到1921年，經過時代的演進，以及日本鐵道博物館在傳承日本鐵道150年的文物脈絡上，非常具有歷史的深度，館藏相當豐富。雖然台、日建館的背景不同，但是雙方在核心業務是共通的，盼今後雙方在核心業務上有互惠發展、合作的機會。
他說，期盼未來可開啟雙方在館藏資源數位化合作，國家鐵道博物館籌備處所在地是1935年啟用的台北鐵道工場，與日本大宮的鐵道博物館有互相關聯的淵源。期待今後展開研究計畫，互補雙方的資源，對未來策展也有加值互惠的效果。
鄭銘彰邀請大場率領日本鐵道博物館館員訪台，並期待明（2024）年開始與日本鐵道博物館籌辦特展等。
大場喜幸致詞時表示，很高興與台灣的國家鐵道博物館2026年開館前簽署這項交流合作協定，目前已和台灣方面洽談未來的雙邊互訪及合作展覽的規劃，透過更密切的交流合作，持續協助國家鐵道博物館開館籌備。
昨日協定書簽署儀式最後，雙方互贈紀念品。鄭銘彰贈送圓型「電氣路牌」，讓日方感到驚艷，這是列車在「單線區間」的行車憑證，被稱為「老火車通行證」；日方則贈送日本速度最快的東北新幹線的模型。
鄭銘彰會後受訪表示，國家鐵道博物館正在依照進度逐步整備、開放，9月下旬將會開放澡堂、總辦公室、鍛冶工廠等參觀；明年秋冬將開放第一期範圍，像是柴電工廠、大禮堂，以及沿著台北市市民大道的門面等。
他說，盼藉由雙方博物館數位典藏的互補，開啟兩國之間的鐵道研究學者利用。台灣鐵道工廠或是台鐵有獨特的資料，在整理數位化後，都可開放給一般民眾使用。
他強調，對於日本鐵道博物館的車輛展示技術、推廣活動、場館經營的努力印象深刻，期盼能學到經營模式。
大場受訪時則說，日本鐵道博物館早已在協助台灣籌設博物館，副館長荒木文宏擔任中原大學的國家鐵道博物館建設調查顧問，因為參與興建國家鐵道博物館的相關調查，今年一月鄭銘彰來訪，提案締結合作協定，可以更深入合作、互助。
文化部駐日台灣文化中心與國家鐵道博物館籌備處計畫今年11月初邀請大場率大宮的鐵道博物館館員訪台，參訪籌備中的國家鐵道博物館園區、出席鐵道文化交流論壇。
籌備處也計畫運用既有的研究基礎，預定明年度在日本合作策展，推廣台日鐵道文化。後續將逐步展開文獻史料數位化、鐵道展示技術、館務營運觀摩、人才互訪等範疇，進行雙方互惠、交流等合作事宜。
台灣文化中心長期在日本推動台灣鐵道文化，2020年即與國家鐵道博物館籌備處合辦台灣鐵道攝影展，許多日本鐵道迷對於台灣鐵道之美無不驚嘆，也期盼該中心再舉辦台灣鐵道文化活動。
國家鐵道博物館籌備處所在地國定古蹟台北機廠（位於台北市信義區），全區面積16.7公頃，前身是1935年日治時代啟用的鐵道部台北工場，交通部台灣鐵路管理局使用至2012年，目前保存的部分工廠建築、機具文物，也與日本鐵路工業與技術脈絡有著深厚的淵源。
自2017年8月1日JR東日本公司贈送兩輛退役的583系寢台電車給文化部，作為建置國家鐵道博物館的首批海外典藏車輛開始，至2019年台灣成立國家鐵道博物館籌備處，籌備處積極展開鐵道典藏車輛整備，已典藏逾70輛各式鐵道車輛，並展開跨領域鐵道文化研究調查計畫，盤點、蒐集台灣各地民眾與鐵道的文化記憶，數位典藏台灣鐵道珍貴史料文獻。
目前已與國家發展委員會檔案管理局、鐵路局及國立台灣圖書館等合作完成逾50萬筆的文獻資料數位化影幅，累積開館的展示資源及能量。
國家鐵道博物館籌備階段採取全區整備、分區修復、分期開放的目標，結合場域脈絡修復的軌道系統，未來可提供車輛動態展及主題車輛輪展，將成為博物館營運後的最大特色及亮點。
大宮的鐵道博物館目前有42輛典藏車輛，館藏67萬餘件，其中60萬件完成建檔整理，其中不乏與台灣有關的資料。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航