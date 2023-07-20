義大利要求羅浮宮歸還來源爭議文物，法國藝術考古界提2質疑成外交問題
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繼2018年遭拒後，義大利日前再次要求法國羅浮宮博物館（Musée du Louvre）歸還7件考古珍寶，原因是買賣來源有疑慮。《世界報》14日指出，羅浮宮證實此事，並表示正在進行調查，結果預計秋天出爐。
（中央社）義大利政府日前要求法國羅浮宮歸還7件可能來自非法買賣的文物。羅浮宮現正調查，並表示來源鑑定如今已成政治外交問題。事件在法國引發熱議，對收回的正當性意見分歧。
世界4大博物館之首的羅浮宮每年迎來大批觀光客，除法國本身藝術品之外，希臘羅馬、埃及等文物更是珍貴資產。
繼2018年遭拒後，義大利日前再次要求法國羅浮宮博物館（Musée du Louvre）歸還7件考古珍寶，原因是買賣來源有疑慮。《世界報》（Le Monde）14日指出，羅浮宮證實此事，並表示正在進行調查，結果預計秋天出爐。
名單包括一只西元前5世紀的黑底雙耳瓶，瓶身一邊是齊特琴演奏者，另一邊則是頭戴桂冠並伸出手臂貌似邀請的人。這位無名雅典藝術家製作了數百個風格一致且可辨認的陶瓷花瓶，是紅彩陶器技術的早期重要先驅，藝術界以「柏林畫家」（Berlin Painter）代稱。另外6件要求收回文物則沒有公開。
這些文物是羅浮宮於1982年至1998年間購入。《世界報》指出，當時收藏界只關注鑑定文物真偽，卻忽略檢視其來源。柏林畫家的雙耳瓶就是羅浮宮於1994年蘇富比拍賣會上購入。
1995年，瑞士和義大利警察在日內瓦的自由貿易區中搜查到義大利聲名狼藉藝術交易商賈柯莫．麥迪奇（Giacomo Medici）的倉庫，發現驚人贓物，包括上千件非法挖掘的文物、5000張照片和文物挖掘與賣出前修復的各階段目錄。
追隨目錄，調查人員得以清查盜墓賊、中間人、拍賣行與交易商等整條非法買賣產業鏈，企圖把文物賣給博物館或知名收藏家以「洗清」背景。
被揭發的包括在瑞士擁有藝廊的西西里古董商貝奇納（Gianfranco Becchina），客戶包括藝術收藏家兼紐約大都會博物館捐贈人懷特（Shelby White），羅浮宮也向他購入不少文物。
《世界報》指出，2018年義大利文化部就曾向羅浮宮要求歸還柏林畫家雙耳瓶等文物，但時任羅浮宮館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）認為義方提出的證據並非無法反駁，並表示文物歸還應是國與國間的事務。
然而2022年，馬蒂內茲被爆出透過羅浮宮阿布達比分館，非法從敘利亞、埃及等地運出文物，進行地下買賣、洗錢等，震驚考古藝文界。
羅浮宮現任、也是首位女性館長戴卡赫（Laurence des Cars）則對義大利的要求嚴肅看待。她向法媒表示，「我認為這些來源可疑的文物是羅浮宮館藏中的污點。我們應該負起責任並嚴謹且清晰地檢視。」
現階段內部調查發現，這些文物在購入時確實常缺乏出口執照等文件，羅浮宮希臘、伊特拉斯坎與羅馬部門主管吉華（Cécile Giroire）指出，麥迪奇和貝奇納這些交易商棘手的地方在於他們也賣背景完全可追溯的文物。
3月國際調查記者同盟的一份報告指出，全球公共收藏館方的根基都在動搖，包括擁有超過1100件非法來源文物的紐約大都會博物館。
戴卡赫表示，館內有10多件考古文物的歷史來源有爭議，「如今來源的研究工作已經成為一個尖銳、科學、象徵與政治的問題了。」
事件在法國藝術考古界引起熱烈討論，且意見分歧。台籍亞洲古物鑑定師林如禪18日接受《中央社》電訪時表示，她和專門研究地中海考古的古物鑑定師艾爾巴（Jean-Claude Alba）就對此有過討論，並抱持不同意見。
林如禪直言，「英國等歐洲各國開始歸還文物給義大利，應該都是政治、外交考量，不想打壞跟義大利的關係。」她認為須清楚檢視來源，若取得非法，則可能須歸還，「但若因義大利政府失職沒有把關，則羅浮宮不一定需要歸還。」
林如禪向《中央社》轉述艾爾巴的看法。他認為若各國博物館都要求歸還各國不同文物，那館內恐怕將空無一物。再者，羅浮宮80、90年代購入後就開始展出這些文物，為何近年才要求歸還。
艾爾巴指出，只有在文物消失會嚴重影響物品完整性或結構安全，或如前館長馬蒂內茲教唆販運取得才必須歸還。
林如禪強調，法國文物界目前有2項質疑：第一，義大利政府為何在人民盜取、轉賣、離境的過程中都沒有發現，義大利對國內文物買賣監督是否也有責任。
第二，歸還後，義大利將如何處置？之前埃及要求各國歸還文物，但因貪污等問題，許多文物歸還後再度消失，或又出現在市場上，土耳其、伊朗等也都有類似情況，「留在羅浮宮，至少文物的研究與教育作用是有保障的。」
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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