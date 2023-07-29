【小說】《兩個英國女孩與歐陸》選摘：我喜愛她們的謙遜和運動方面的表現，也從不道人長短

文：亨利－皮耶．侯歇（Henri-Pierre Roché）

02 米瑞兒、安娜和克羅德 Muriel, Anne Et Claude

克羅德的日記

一八九九年八月於英國威爾斯

青翠嶙峋矗立在海中的小丘、起伏不平的海灘、小港灣、高爾夫球場、三三兩兩不成群的房子。

安娜獨自迎接我和克蕾兒的到來。

當天早上，有人偷走了我們別墅房東菲林特先生的小艇。負責偵察的警員詢問他是否要備案。

菲林特先生表示：「小偷比我更需要那艘小艇，所以我不要備案。」

他的反應讓我非常驚訝。交談之下，發現菲林特先生和我一樣，都是托爾斯泰主義的信奉者，認為擁有私人財富是不應該的，只不過他奉行得比我徹底。

安娜說：「對我們這裡的人來說，這種處世態度是個特例。」她又補充一句：「你明天晚上就可以見到米瑞兒了。」

隔天午餐時刻，我們母子和布朗太太，還有安娜的弟弟亞歷斯以及查理見了面。我和克蕾兒都覺得他們具有英國人的保守謹慎，而且這種態度是根深柢固，難以撼動的。安娜對他們說我們倆相處的事情。這樣也好，不過還是應該要自己判斷，不要以偏概全。

從這兩個男孩的態度看來，那些法寇達（Fachoda）事件的紛擾、英法兩國戰事一觸即發的威脅，皆已不復存在。

安娜突然出現，滿臉驚訝地說，由於米瑞兒眼部疼痛，晚上只能彼此寒暄一下，讓她多休養。想要深入認識，還得等等。

晚餐時，米瑞兒現身了。她比安娜略矮，擁有和克蕾兒年輕時代一樣的柔順金髮，眼睛上纏著一條綠色塔夫綢和棉花混紡的繃帶。她似乎很不舒服，動作緩慢，偶爾會用根手指撐開繃帶，看餐盤裡有什麼東西。她的聲音從喉頭發出，咕噥著聽不真切，背脊挺得直直的，一雙白晰大手顯得十分光滑。

在英國的最初幾天，日子過得平淡無趣。布朗太太分派家事，而每個人準確做好分內之事。

有天傍晚，安娜問我：「晚餐之後你有沒有空陪陪我呢？」

「當然有。」

晚餐之後，我們一起外出。安娜離開家門時，步履緩慢，然後她跑了起來，速度快得猶如自弦上射出的飛箭，對我大喊：「來抓我啊！」

我忘掉膝蓋受的傷，抓到了她。

我們來到了小港灣，她跳上一艘小艇，「人家借給我的。我們到對岸去吧！」

皎潔的月光，漲起的潮水，遼闊的河流。我們各划著一把槳，她在前，我在後。當船底碰到了沙灘，安娜沒脫下草底帆布鞋便跳入水中，我們合力將小艇拉上岸。她朝著村裡光源的方向走去，然後停下來對我說：「今晚我沒有別的事要忙，想要跟你聊聊，就像在巴黎的時候一樣。有些話我想告訴你，卻不知道如何說出口……」

「妳說說看吧！」

「是這樣的，」她一邊說，一邊在較低的岩石上坐了下來，「事情的發展出乎我預料之外。我們的母親互相欣賞，非常合得來。我的兩個弟弟整天不是在沼澤打獵，就是划船釣魚；而你和我也正要開始畫畫。」

「問題就出在米瑞兒身上。有一天深夜她瞞著我母親，拿了一本書做預習報告，要交給老師，那本書談論的是她崇拜的偶像——達爾文，結果她為了這個報告過度勞累而傷了眼睛。目前我們還不知道傷勢有多嚴重。」

「母親認為米瑞兒應該先問過她的意思，也不應該有事情瞞著她，這是為人子女應守的本分。米瑞兒承認自己讓眼睛過於勞累，也承認要為眼睛受傷一事負責。可是她聲稱必須勇於冒險，才能知道自己的極限，而且無需事事都要問過母親。」

「米瑞兒，真有妳的！」我讚嘆。

「母親說米瑞兒只會瞞著她。總之，整個家裡為了這件事弄得烏煙瘴氣。我邀請你們來，卻讓你們過得一點意思也沒有。主要是因為米瑞兒一直是家中的活力源泉，現在這個活力源泉卻暫時枯竭，而米瑞兒生悶氣，也讓我心情很沉重，今天晚上剛好可以乘機向你解釋一番。我剛才所說的話，請你一定要轉達給你母親。」

「一言為定。」

「然後……然後……」安娜沒有將話說完。我們陷入一片靜默當中。

我想握住她的手。我聽到安娜的聲音彷彿幻音般遠遠地傳來，在我腦海中說著：「然後……快點抱住我吧！」

我為自己有這種輕浮的念頭感到自責。我對她說：「當然我們都因為米瑞兒發生的事情而感到難過。我還不認識她，不過我向妳保證，當我看到她的雙眼之後……」

「那時一切都會不同了！」安娜說完，跳下岩石跑向水邊。

潮水已經消退，我們划著小艇前進。水流將我們推向海洋，而我們愉悅地往相反方向奮力划動，不讓小艇滑向海上。最後我們偏離方向，在一片淤泥地靠岸。

隔天一同前往懸崖高處去作畫。

我對安娜說：「我耐心等著米瑞兒康復。儘管沒能見到她，但我還是很開心能來這裡。今天下午一起去那個荒廢的城堡看看吧，妳覺得如何？」

她猶豫了一下，回答我說：「好的。」

那座老舊的城堡從高處俯視整個港灣。城堡裡有個鏡子迷宮，如果在裡面迷了路，可能永遠都走不出來。進入迷宮之中，只有我們兩人，單獨面對著無窮無盡的鏡中影像。我們在迷宮中漫步、迷路，有時相距只有兩步遠，卻瞬間自對方眼前消失，就算聽見對方聲音，也找不著彼此。

我們迎面碰上對方之後，便一同前行。我開始想要離開這裡到外面去。安娜拉起我的手放在她肩上對我說：「別放開，讓我來找離開的出口。」她用涼鞋的鞋尖碰觸鏡子底端試著探路，樣子像個舞者，又像是善良溫柔的嚮導。這座迷宮適合接吻，就算在英格蘭，要親吻也應該南下到這座迷宮來。五分鐘之後，我們走出了那裡。