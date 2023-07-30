2023/07/30,
科技

iOS 17共享密碼教學，讓Netflix、Disney+付費成員能一起更新帳密

iOS 17共享密碼教學，讓Netflix、Disney+付費成員能一起更新帳密
Photo Credit: cool3c

我們想讓你知道的是

共享密碼功能最方便的就是其他成員可以在打開網站的同時，系統就會自動導入帳號與密碼，很適合使用在串流平台例如Netflix或Disney+，可以快速分享帳號密碼給揪團的成員，當帳號或密碼更改時也能及時更新。

iPhone更新至iOS 17之後，將原本儲存網站帳號密碼的功能發展更完整，新增的共享密碼功能，只要將可信任的聯絡人加入至共享群組中，選擇想要共享的密碼和通行密鑰，讓群組中的親友都可以快速獲得網站的帳號密碼。設定完成後群組中的成員開啟網站時，就能快速自動輸入帳密，很適合串流平台例如Netflix、Disney+等網站使用，家中長輩或是揪團的成員都能快速登入網站收看影片，擁有者和成員都能即時更新帳密，群組內的資訊會立刻同步更新。

要注意的是想要使用共享密碼的成員，都必須將系統更新至iOS 17才能加入到群組中。目前iOS 17仍於Beta版本階段，如有疑慮可以自行斟酌下載安裝。

開啟自動填寫密碼與通行密鑰功能 並設定共享密碼

要使用共享密碼功能之前，必須先開啟「密碼與通行密鑰功能」，之後再網站登入帳密時手機才會自動記錄，並將所有紀錄下來的帳號密碼都整理在設定的密碼頁面中。打開設定功能使用密碼或Face ID登入密碼頁面後，就可以新增共享群組，在群組中加入親友聯絡人後就可以逐一勾選想要分享的網站密碼，加入完成後就可以在密碼頁面看到已經完成設定的群組。

在勾選想要共享的密碼時，系統會跳出「重複使用的密碼警告」，主要是因為大部分使用者可能會將同組帳號密碼用於多個網站，為了避免帳密外洩會建議共享的帳密可以另外設定一組。設定完畢後群組頁下面就會列出共享的網站與密碼，接著點選網站就會看到完整的資訊包含使用者名稱、密碼和提供者，要注意的是如果想要修改密碼點選下方的選項後，系統只會協助打開網站，修改密碼的方式還是要按照網站的流程。

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iPhone更新至iOS 17後，確認「自動填寫密碼與通行密鑰」功能有開啟。
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打開設定並透過輸入密碼或Face ID進入密碼頁面後，點選右上角「＋」新增共享群組。
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加入聯絡人之後，編輯群組名稱就可以開始製作共享密碼清單。
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點選右上角的製作後，在密碼清單中點選想要共享的密碼，最後點選搬移。
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「重複使用的密碼警告」視窗時代表共享的密碼也同時用於其他網站，可以考慮設定新的密碼再分享。接著就可以選擇是否要通知聯絡人。

刪除共享密碼與刪除群組步驟

想要刪除共享密碼時需要先進入群組頁面，點左上角的編輯就可以勾選想刪掉的項目，刪除後的密碼可以日後再重新加入。想要刪除共享群組也是從密碼頁面進入，打開群組頁面後就可以刪除整個群組，刪除群組會直接刪除共享的密碼清單，群組中的成員也會直接解散，要再次共享密碼給親友時就要重新新增群組，並重新加入聯絡人。

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新增完的群組會出現在密碼頁面中，點選進入後就可以看到共享的密碼清單。
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點選共享的密碼後，就可以看到完整的密碼資訊，包含使用者名稱和密碼。如果要更改密碼系統只會引導至網站，並按照網站更改密碼的方式完成修改。
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在群組頁面中點選右上角的編輯，就能勾選密碼並刪除。
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回到群組頁面就會出現最近刪除的項目，可以在這裡復原刪除的密碼。
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刪除群組方式則是在進入群組頁面後，下滑到最下面直接點選刪除群組即可，刪除後密碼和通行密鑰會移回密碼頁。

適合使用在串流平台 方便分享密碼給揪團成員

共享密碼功能最方便的就是其他成員可以在打開網站的同時，系統就會自動導入帳號與密碼，很適合使用在串流平台例如Netflix或Disney+，可以快速分享帳號密碼給揪團的成員，當帳號或密碼更改時也能及時更新。比較麻煩的就是共享密碼功能只能使用在已經更新至iOS 17的iPhone上，所以要確認成員都已經更新才能加入到共享密碼的群組中。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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