從日落到午夜，飛行超過15小時抵烏干達，徐佳瑩和台灣世界展望會一起為甘蔗田的孩子加油！

從台灣日落出發，金曲歌后徐佳瑩lala與台灣世界展望會一同飛行超過15小時至烏干達，在偏鄉奇港達洛（Kigandalo）地區展開為期八天的關懷之旅。七月是烏干達兒童必須上學的時候，不過徐佳瑩第一個遇到的孩子就是在甘蔗田裡忙活的潔克琳（Jacklin）。家貧使12歲的潔克林提早結束了童年，因為缺乏謀生技能，只好到處去田裡作零工砍收甘蔗、堆雜草，小小身影幾乎被甘蔗田隱沒，只為養活自己。

聯合國兒童基金會(UNICEF)於2023年初指出，除了衝突和氣候衝擊之外，不斷升級的物價通膨指數及糧食危機，迫使非洲之角及中部等15國新增26萬名嚴重消瘦兒童。撒哈拉沙漠以南非洲出生的兒童面臨世界上最高的兒童期死亡風險，更是北美及歐洲的15倍。經過COVID-19 流行後，撒哈拉以南非洲經濟增長率一路下滑。烏干達的學校停課約兩年，停工及企業倒閉潮造成家庭陷入困境，更多女孩負擔無給職的家庭責任。潔克琳就是其中一例，家裡窮得過不下去，為追逐一丁點溫飽的機會，便就此失學。

徐佳瑩是今年台灣世界展望會「1000女孩─變調的童年‧以愛聲援 ( Break Silence, End Violence )」的代言人，走進烏干達關心困境中難以發聲的女孩們，預計透過音樂互動，療癒彼此心靈。當她看見潔克琳，二話不說就下田幫忙，「看了孩子工作，突然有想哭的感覺，地上蓋滿草，好多被削斷的甘蔗莖看起來好銳利，她卻顧不得腳下一路往前走，擔心孩子打赤腳會被戳傷。」

從日落到午夜，6小時內所遇到的兒童1/3曾受虐

烏干達兒童常是被忽視的一群，不僅缺乏家長照顧，也常有被暴力相向、兒虐及性侵情事。烏干達世界展望會工作人員表示，走進烏干達，「從日落到午夜的6小時內，你所遇見的兒童可能有三分之一都有受虐經驗。」受到重男輕女的觀念及部分宗教習俗影響，「女孩總是暴露於更大的性暴力風險」，在奇港達洛，女孩們常負擔家務勞動，或下田工作養家，待初經來潮常被迫輟學並安排童婚，只求減輕家庭的負擔，以致12-17歲的女孩，每15位就有一位已結婚，每16位就有一位懷孕生子。被父母疏忽照顧，或因窮困沒辦法維持生活必需，迫使女孩與年長成年男性發生性關係換取生存所需。

從事童工的潔克琳及被童婚的女孩們，沒有為自己好好活過的生命故事，而這也攸關一個貧困、不平等，缺乏發展的社區。台灣世界展望會透過兒童資助計畫，募集關懷投入81個計畫區，讓貧困兒童獲得保護及上學。去年10月起，台灣的愛心支持也開始在奇港達洛展開，第一年從最急迫的兒虐案件、乾淨水及衛生設施著手，正逐步改善教育、培力家長教養知能觀念及生計能力，透過打開一連串的轉變，讓女孩們長大後創造自己未來。歡迎大家一起關心世界角落中女孩失落的生命，持續追蹤徐佳瑩在烏干達遠距離練習的生活體驗，為終結女孩們的暴力發聲，讓世界上的窮困女孩都能獲得教育及賦權。

Photo Credit : 世界展望會 徐佳瑩是今年台灣世界展望會「1000女孩─變調的童年‧以愛聲援」的代言人，現正探訪烏干達關心困境中難以發聲的女孩。

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