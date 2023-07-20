《性別平等教育法》修法納成年「權勢關係」師生戀，立委質疑：兩情相悅為什麼不行？

立法院教育及文化委員會今（20）日召開臨時會，審議教育部擬具的《性別平等教育法》修正草案。其中，針對「師生戀」的樣態，政院版修法禁止未成年師生戀，成年則要調查是否有權勢關係，有立委認為修法管太寬，成年人師生戀若是兩情相悅「為什麼不行？」

師生戀為本次修法重點之一，本次《性平法》修法所納入的「校長與教職員工性與性別有關專業倫理」，就是要規範部分師生戀樣態。教育部長潘文忠表示，處理上以成年跟未成年做分界，未成年不管任何理由，一律禁止對學生發生違反性或性關係等的行為；成年者若有教學、指導、訓練或是涉及工作機會的分配等權勢關係，也會做明確規範。

立委萬美玲則提出幾個樣態，像是高三學生有滿18歲、也有未滿18歲的，如果高三班上有滿18歲的學生和隔壁班沒有教導關係的老師發生師生戀，那是否觸法？潘文忠回應，雖然有法定年齡的分際，但案例會需要比較嚴謹的調查。

萬美玲質疑，師生戀這塊在大學的部分真的很難規範，出發點是要保護學生，但如果只是做很粗淺、很寬的規範，那未來學校要怎麼去實施？

鄭麗文：正常師生戀也很多啊！

立委鄭麗文則質疑修法「管太寬」，未成年因為涉及法定年齡，所以就算當事人合意也違法；但他認為成年人兩情相悅，沒有因權勢關係作出性騷擾或是性侵害的話，「戀愛是不一樣的，戀愛的意思是兩情相悅」。他還舉例前行政院長林全、法國總統馬克宏與其夫人的師生戀，以及諾貝爾獎得主楊振寧與研究生結婚，甚至比他的父親年紀還大，卻被認為是一段佳話，鄭麗文激動表示：「兩情相悅為什麼不行？」

教育部長潘文忠回應，除了大家看到的幾件著名師生戀案例以外，教育部目前調查中的25、26件大學相關案件都很悲情。他強調，師生戀是白話的說法，法規上所定的是權力關係下的性別事件，要從長收集各界意見，成為學校參考的指引。

鄭麗文說，行政部門最簡單的做法就是通通禁止，要師生都不可以談戀愛、寫情書、喝咖啡，是矯枉過正，「正常師生戀的例子也很多啊！」潘文忠則表示，這不只是「羅曼蒂克」的問題，如果師生發生這種關係，同時拿到較高成績，藉由職務可能產生公平性的影響。潘文忠表示，修法管的是藉由權勢造成的性與性別關係，應該徵詢更多可能樣態，不是把問題一刀劃死。

立委張廖萬堅則說，自由戀愛和權勢性騷擾、性侵害是兩回事，兩情相悅不會犯罪，若是過度強制訂定專業倫理會淪為道德綁架。他強調不是禁止師生戀，而是禁止權勢性騷擾、性侵害，因此在訂定專業倫理事項時要很小心。

潘文忠再度重申，應審慎討論可能樣態，會爭取專家學者、學校、教育團體的各類意見，做相關準則的討論。

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核稿編輯：翁世航