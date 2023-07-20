黃子佼MeToo事件神隱一個月後發出2萬字長文：我不要未來了，只能用撿來的餘生好好彌補

6月19日黃子佼遭臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」指涉性騷擾，而後黃子佼便在個人臉書粉專，發布了3支影片（現已遭刪除），承認了MeToo事件，並且在影片當中提及過往的兒時傷痛，同時爆料指稱綜藝圈的醜聞，例如大小S的吸毒嗑藥，曾國城的主持喝酒，胡瓜、庹宗康的坐牢等等，並說「大家都死好」。

結束直播，黃子佼被通報自殘，而後送醫。就在黃子佼離開社群以及公眾視野的1個月後，7月19日，黃子佼在臉書粉專，發表了一篇約2萬字的文章，闡述從事件至今，這一個月的心得。

Photo Credit: 截圖自黃子佼臉書粉專 黃子佼於6月19日直播畫面

黃子佼在昨日最新發布的文章中，開頭就表明這是一篇寫了近一個月的文章，也直稱「這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少」。

文章開頭也坦言，此篇文章肯定無法滿足所有人，但仍發自黃子佼百分之百的內心誠心。並邀請仍願意理解黃子佼、給黃子佼機會的人，深入探索。

隨後，黃子佼展開3點說明，第一點黃子佼表示：「假設，您絕對無法原諒我，6/19影片中的道歉您不接受，也不再樂於了解我，主觀印象已經定位，可以在看到這裡、可能即將離開本頁面前，大聲的罵，用各種尖銳、諷刺、犀利的字句。我應得的。」

第二點，黃子佼則是針對6月19日發布的3支影片做說明，「如果，6/19中午的三支影片（總長25分28秒）您並沒有完整看完（我猜所有媒體都是播放剪輯過的版本），我建議在接下來的閱讀過程當中，可能要更加理性並且願意同理，因為，稍後若提及那天我所發生的事和影片裡所說的話，都是盡量能以完整影片內容做為基礎，比較妥當」。

第三點，黃子佼則是強調，拜託網友與媒體、小編，莫刻意擷取片段字句放大扭轉渲染。最終總結，「斷章取義會帶來謬誤，延伸閱讀會帶來撞擊，都不是我發本文的本意。懇請各位多擔待」。

先架設好這3點前提，黃子佼的正文才開始書寫。

正文開始，黃子佼先交代了6月19日發布影片的前因脈絡，並且積極地表示「對不起」，黃子佼向被害者道歉，「為過去的踰矩、錯誤的行為，向相關人士所有對象又一次鄭重道歉」。

而黃子佼也再度提及兒時的創傷陰影，並引用吳若權的文章，表明這是「玉石俱焚」。同時黃子佼後續也提及自己的女兒，以及自己忽略所愛的人，「完全忘了愛與被愛，走進臨界點，EQ蕩然無存，」，這也是黃子佼所表明的。

接著，黃子佼闡述了傷害自己，以及太太孟耿如發現自己，將自己送醫，同時在醫院療傷的過程。黃子佼寫道：「世人能不能多記得我的好？過程裡，除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。」

但黃子佼也在文中敘述，目前發生的事件，讓自己面對太太與女兒時無地自容，「現在的黃子佼，曾經擁有，落幕。所以，我不要未來了。未來儼然不值得等待」。黃子佼也說：「只能用撿來的餘生好好彌補～我美麗善良勇敢善解人意又無敵堅強的妻子。這是我上輩子修來的。」

而黃子佼文章中後段，全篇談及自己這一個月來的心路歷程，也和自己的團隊喊話致歉，並且試圖討論善與惡，恐懼與創傷，未來與過去。

而在文章末段，黃子佼也持續打上預防針，表明：「很抱歉，文章一發不可收拾的長，或者您邊看邊搖頭嘆息或偷笑，覺得我好幼稚好笨好蝦好瘋癲好偏激好自溺好耐人尋味？自吹自擂自言自語太久了？這些觀感，我都認。」

最後，黃子佼以「不過度盼望，但求修好餘生」的字句作結，並說：「地球人，祈願各自安好，各自認回自己的對錯故事。人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐。然後，勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進。」

以下連結為黃子佼全文。

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核稿編輯：翁世航