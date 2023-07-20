黃子佼MeToo事件神隱一個月後發出2萬字長文：我不要未來了，只能用撿來的餘生好好彌補
我們想讓你知道的是
6月19日黃子佼遭指涉性騷擾，隨後自爆，並無差別爆料綜藝圈的黑事，而後黃子佼自殘送醫。就在黃子佼離開社群以及公眾視野的1個月後，昨日，黃子佼在臉書粉專，發表了一篇約2萬字的文章，闡述從事件至今，這一個月的心得。
6月19日黃子佼遭臉書粉專「和我一起．走在法國的365天」指涉性騷擾，而後黃子佼便在個人臉書粉專，發布了3支影片（現已遭刪除），承認了MeToo事件，並且在影片當中提及過往的兒時傷痛，同時爆料指稱綜藝圈的醜聞，例如大小S的吸毒嗑藥，曾國城的主持喝酒，胡瓜、庹宗康的坐牢等等，並說「大家都死好」。
結束直播，黃子佼被通報自殘，而後送醫。就在黃子佼離開社群以及公眾視野的1個月後，7月19日，黃子佼在臉書粉專，發表了一篇約2萬字的文章，闡述從事件至今，這一個月的心得。
黃子佼在昨日最新發布的文章中，開頭就表明這是一篇寫了近一個月的文章，也直稱「這不是傳統的道歉文，比較接近日記文，但該致歉的，絕不會少」。
文章開頭也坦言，此篇文章肯定無法滿足所有人，但仍發自黃子佼百分之百的內心誠心。並邀請仍願意理解黃子佼、給黃子佼機會的人，深入探索。
隨後，黃子佼展開3點說明，第一點黃子佼表示：「假設，您絕對無法原諒我，6/19影片中的道歉您不接受，也不再樂於了解我，主觀印象已經定位，可以在看到這裡、可能即將離開本頁面前，大聲的罵，用各種尖銳、諷刺、犀利的字句。我應得的。」
第二點，黃子佼則是針對6月19日發布的3支影片做說明，「如果，6/19中午的三支影片（總長25分28秒）您並沒有完整看完（我猜所有媒體都是播放剪輯過的版本），我建議在接下來的閱讀過程當中，可能要更加理性並且願意同理，因為，稍後若提及那天我所發生的事和影片裡所說的話，都是盡量能以完整影片內容做為基礎，比較妥當」。
第三點，黃子佼則是強調，拜託網友與媒體、小編，莫刻意擷取片段字句放大扭轉渲染。最終總結，「斷章取義會帶來謬誤，延伸閱讀會帶來撞擊，都不是我發本文的本意。懇請各位多擔待」。
先架設好這3點前提，黃子佼的正文才開始書寫。
正文開始，黃子佼先交代了6月19日發布影片的前因脈絡，並且積極地表示「對不起」，黃子佼向被害者道歉，「為過去的踰矩、錯誤的行為，向相關人士所有對象又一次鄭重道歉」。
而黃子佼也再度提及兒時的創傷陰影，並引用吳若權的文章，表明這是「玉石俱焚」。同時黃子佼後續也提及自己的女兒，以及自己忽略所愛的人，「完全忘了愛與被愛，走進臨界點，EQ蕩然無存，」，這也是黃子佼所表明的。
接著，黃子佼闡述了傷害自己，以及太太孟耿如發現自己，將自己送醫，同時在醫院療傷的過程。黃子佼寫道：「世人能不能多記得我的好？過程裡，除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。」
但黃子佼也在文中敘述，目前發生的事件，讓自己面對太太與女兒時無地自容，「現在的黃子佼，曾經擁有，落幕。所以，我不要未來了。未來儼然不值得等待」。黃子佼也說：「只能用撿來的餘生好好彌補～我美麗善良勇敢善解人意又無敵堅強的妻子。這是我上輩子修來的。」
而黃子佼文章中後段，全篇談及自己這一個月來的心路歷程，也和自己的團隊喊話致歉，並且試圖討論善與惡，恐懼與創傷，未來與過去。
而在文章末段，黃子佼也持續打上預防針，表明：「很抱歉，文章一發不可收拾的長，或者您邊看邊搖頭嘆息或偷笑，覺得我好幼稚好笨好蝦好瘋癲好偏激好自溺好耐人尋味？自吹自擂自言自語太久了？這些觀感，我都認。」
最後，黃子佼以「不過度盼望，但求修好餘生」的字句作結，並說：「地球人，祈願各自安好，各自認回自己的對錯故事。人與人之間，必須有更多尊重而非荒唐。然後，勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進。」
以下連結為黃子佼全文。
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核稿編輯：翁世航
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
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要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！