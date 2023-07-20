凱瑞訪中稱氣候與外交應分開處理，《德國之聲》質疑此想法不現實
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凱瑞訪中期間，習近平18日在全國生態環境保護大會談到氣候變化，指要繼續推進生態文明建設，必須以新時代中國特色社會主義生態文明思想為指導；強調中國將按照自己的節奏減排，達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須「由我們自己作主，絕不受他人左右」。
（中央社）中國國家主席習近平日前表示，北京將自行決定對抗全球暖化的方式；美國氣候特使凱瑞（John Kerry）昨（19）日說，華府沒有規定中國該如何解決氣候問題。
《法新社》報導，為了重啟雙邊氣候討論，凱瑞本月16日起訪問北京3天，他在最後一天於視訊會議上向記者表示，他與他的團隊與中國高官進行了「非常友好且富有成效的會議」。
他坦言，試圖為今年12月聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國大會（COP 28）制定議程的討論並無突破，但沒有中國官員向他表達關切，認為美國逼迫他們依照美國的方式來解決氣候變遷問題。
習近平前一天在北京另一場環境保護大會上說，中國必須規劃出自己的減碳路線。
《新華社》報導，習近平說：「達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，絕不受他人左右。」他沒有直接提到凱瑞或美國，凱瑞當時也不在觀眾席中。
記者昨日要求凱瑞置評時，他說：「我們沒有向任何人發號施令。我們致力於遵循科學行事。」
凱瑞訪問北京期間，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、國務院總理李強、中國國家副主席韓正與中國氣候變化事務特使解振華會面。
凱瑞說：「我們所做的事情沒有涉及政治或意識形態…我會見的領導人之中，沒有人提到我們有任何理由不應在相互尊重的情況下，以目前的方式進行協調、合作。」
《德國之聲》質疑北京能否接受氣候、外交議題分開處理
（中央社）美國總統氣候問題特使凱瑞在北京表示，氣候變化應與外交問題分開處理，德媒對北京能否接受打上一個問號；另中國領導人習近平表示，減排目標絕不受他人左右，分析認為美中對話進展困難。
凱瑞16日抵達中國後，先後會見中國氣候特使解振華、中共中央外事辦主任王毅、中國國務院總理李強等黨政高官。19日是他訪中的最後一天，中方上午安排國家副主席韓正在北京人民大會堂接見。
根據報導，凱瑞指美中近年來在外交上面對困難。但氣候變化是全球威脅，需要全球最大的經濟體同共合作處理，應被視為一項「獨立的挑戰，與外交問題分開處理」，相信雙方有能力做出改變。
《德國之聲》19日報導，但從中國官媒《新華社》7月16日評論稱，「中美合作要想健康、可持續發展，就必須將雙邊關係視為一個整體」。想在雙邊關係中尋求與中國的合作、競爭以及對中國的壓制分門別類、割裂開來，在實踐中是根本不現實的，也是北京無法接受的。
因此，《德國之聲》認為對北京而言，能否接受氣候變化外交議題分開處理，要打上一個問號。
甚至在氣候變化議題上，美中合作也存在挑戰。
凱瑞訪中期間，習近平18日在全國生態環境保護大會談到氣候變化，指要繼續推進生態文明建設，必須以新時代中國特色社會主義生態文明思想為指導；強調中國將按照自己的節奏減排，達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須「由我們自己作主，絕不受他人左右」。
美國《自由亞洲電台》19日報導，哥倫比亞大學政治學博士王軍濤認為，因爲中國目前基於經濟考量達不到國際的碳排放減量標準，因此習近平才提出「中國特色」環保的說法，以解釋中國碳排放減量速度緩慢的原因。
紐約城市大學政治系教授夏明認為，習近平對於環保議題語帶保留，顯示北京當局認爲可以把環保跟技術、政治關係綁在一起，作爲討價還價的籌碼。
華盛頓智庫威爾遜中心中國環境論壇主任吳嵐（Jennifer Turner）分析，習近平的一席話代表北京當局會主導如何以及何時應對氣候變遷問題，換言之，美中的氣候對話可能需要再一些時日才能有實質意義，美中不會立刻回到過往高度合作的關係。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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