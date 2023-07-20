凱瑞訪中稱氣候與外交應分開處理，《德國之聲》質疑此想法不現實

（中央社）中國國家主席習近平日前表示，北京將自行決定對抗全球暖化的方式；美國氣候特使凱瑞（John Kerry）昨（19）日說，華府沒有規定中國該如何解決氣候問題。

《法新社》報導，為了重啟雙邊氣候討論，凱瑞本月16日起訪問北京3天，他在最後一天於視訊會議上向記者表示，他與他的團隊與中國高官進行了「非常友好且富有成效的會議」。

他坦言，試圖為今年12月聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國大會（COP 28）制定議程的討論並無突破，但沒有中國官員向他表達關切，認為美國逼迫他們依照美國的方式來解決氣候變遷問題。

習近平前一天在北京另一場環境保護大會上說，中國必須規劃出自己的減碳路線。

《新華社》報導，習近平說：「達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，絕不受他人左右。」他沒有直接提到凱瑞或美國，凱瑞當時也不在觀眾席中。

記者昨日要求凱瑞置評時，他說：「我們沒有向任何人發號施令。我們致力於遵循科學行事。」

凱瑞訪問北京期間，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、國務院總理李強、中國國家副主席韓正與中國氣候變化事務特使解振華會面。

凱瑞說：「我們所做的事情沒有涉及政治或意識形態…我會見的領導人之中，沒有人提到我們有任何理由不應在相互尊重的情況下，以目前的方式進行協調、合作。」

《德國之聲》質疑北京能否接受氣候、外交議題分開處理

（中央社）美國總統氣候問題特使凱瑞在北京表示，氣候變化應與外交問題分開處理，德媒對北京能否接受打上一個問號；另中國領導人習近平表示，減排目標絕不受他人左右，分析認為美中對話進展困難。

凱瑞16日抵達中國後，先後會見中國氣候特使解振華、中共中央外事辦主任王毅、中國國務院總理李強等黨政高官。19日是他訪中的最後一天，中方上午安排國家副主席韓正在北京人民大會堂接見。

根據報導，凱瑞指美中近年來在外交上面對困難。但氣候變化是全球威脅，需要全球最大的經濟體同共合作處理，應被視為一項「獨立的挑戰，與外交問題分開處理」，相信雙方有能力做出改變。

《德國之聲》19日報導，但從中國官媒《新華社》7月16日評論稱，「中美合作要想健康、可持續發展，就必須將雙邊關係視為一個整體」。想在雙邊關係中尋求與中國的合作、競爭以及對中國的壓制分門別類、割裂開來，在實踐中是根本不現實的，也是北京無法接受的。

因此，《德國之聲》認為對北京而言，能否接受氣候變化外交議題分開處理，要打上一個問號。

甚至在氣候變化議題上，美中合作也存在挑戰。

凱瑞訪中期間，習近平18日在全國生態環境保護大會談到氣候變化，指要繼續推進生態文明建設，必須以新時代中國特色社會主義生態文明思想為指導；強調中國將按照自己的節奏減排，達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須「由我們自己作主，絕不受他人左右」。

美國《自由亞洲電台》19日報導，哥倫比亞大學政治學博士王軍濤認為，因爲中國目前基於經濟考量達不到國際的碳排放減量標準，因此習近平才提出「中國特色」環保的說法，以解釋中國碳排放減量速度緩慢的原因。

紐約城市大學政治系教授夏明認為，習近平對於環保議題語帶保留，顯示北京當局認爲可以把環保跟技術、政治關係綁在一起，作爲討價還價的籌碼。

華盛頓智庫威爾遜中心中國環境論壇主任吳嵐（Jennifer Turner）分析，習近平的一席話代表北京當局會主導如何以及何時應對氣候變遷問題，換言之，美中的氣候對話可能需要再一些時日才能有實質意義，美中不會立刻回到過往高度合作的關係。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航