2023/07/20,
印太

柬埔寨大選倒數，洪森政權對選民的威脅與權力交接引發爭議

柬埔寨大選倒數，洪森政權對選民的威脅與權力交接引發爭議
柬埔寨總理洪森。Photo Credit:GettyImages

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柬埔寨即將迎來國會選舉，由於唯一的反對黨被禁止參選，且洪森選前一個月修改《選舉法》強制民眾投票，因此本次的選舉被廣泛認為是一場騙局，而柬埔寨總理洪森也多次公開表示會將權力轉交給他的兒子洪馬內。

半島新聞》報導，柬埔寨即將在23日迎來國會選舉，唯一的反對派燭光黨（Candlelight Party）於五月被正式禁止參加選舉，因此此次選舉批評為是一場騙局。

政治分析師Kim Sok表示，洪森（Hun Sen）的傳統策略是公開點名批評他的人，這既可以威脅持不同政見者，也可以殺雞儆猴，使異議人士害怕被點名而不敢發聲。

Kim Sok本人也因為政府指控的兩項誹謗罪，於2018年流亡海外。他強調洪森的策略是讓批評他的人「害怕」，並通過培養恐懼來贏得支持。

「支持洪森的人投票給他，不支持洪森的人也投票給他，但都是出於恐懼，這也是洪森不斷發出威脅的原因。」Kim Sok說。

2023年6月，洪森在大選一個月前修改《選舉法》，表示任何「無正當理由」不去投票的民眾，將失去在未來選舉中競選公職的權利，間皆打壓反對派，此外，銷毀選票也被視為觸法行為。

今年初，洪森在臉書（Facebook）的一次直播上威脅他的批評者，警告異議可以選擇被他告上法庭，或是被他毆打。

自由亞洲電台》也報導，在上週四（13日）泰國總理選舉時，洪森就曾利用皮塔未順利當選總理的挫折，威脅柬埔寨反對派。

洪森在推特上（推文現已刪除）發文表示：「這些叛徒一直期望，當皮塔成為泰國總理時，他們會利用泰國領土發動對柬埔寨王國及政府的反叛。」

洪森所指的叛徒極有可能是反對派人士山嵐西（Sam Rainsy），山嵐西是燭光黨前身救國黨（Cambodia National Rescue Party）的領導人，於2015年逃亡法國。山嵐西先曾表示，若親民主的新泰國政府成立，將會利用泰國領土發動反對柬埔寨當局的運動。

「現在，反對派的期望已經像水中的鹽一樣消失了。」洪森刪除的推文如此寫道。

這次選舉也是自洪森表示他準備將權力移交給他的兒子洪馬內（Hun Manet）後的第一次選舉。

金邊一位選民表示，洪森似乎全神貫注於兒子的權力過渡，而沒有注意到民眾的痛苦。

「在選舉之前，人們正在遭受越來越多的痛苦。」她說，並解釋民眾除了認為自己的公民權利被剝奪以外，生計問題也令人擔憂。她補充：「洪森更傾向於威脅人民，而不是為人們創造就業和經濟機會。」

亞洲新聞台》則指出，雖然權力移交的具體日期尚未確定，但洪馬內已承擔了父親洪森的多項職責。

7月1日，在執政的柬埔寨人民黨（CPP）的集會上，洪森以極具象徵意義的姿態將黨旗傳遞給洪馬內，洪馬內還前往全國各地主持儀式並會見士兵、工人和人民黨成員，宣傳父親和平與發展的競選口號。

45歲的洪馬內現已是人民黨的常設委員會成員，且自2018年起擔任柬埔寨皇家陸軍司令，會見了中國國家​​主席習近平在內的外國政要和世界領導人。

但報導也指出，如果沒有父親的支持，洪馬內即使有意願，也無法做出實質改變。

政治分析家Ou Virak表示洪馬內在政治舞台上仍未經受考驗，就好比一位未經證明、但訓練有素的武術鬥士。

「問題是他一直被用湯匙餵養，而且大部分都是用金湯匙餵養的。」Ou Virak說。

與經歷過紅色高棉的洪森相比，洪馬內從小在優渥的環境下長大，並接受西方教育，如美國西點軍校。

「你把他放到擂台上，他在第一輪就被淘汰可能就會被淘汰，因此必須讓他去戰鬥、去打鬥、生存。」Ou Virak補充。

人權觀察（Human Rights Watch）的Phil Robertson則認為，洪森將權力移轉給兒子如同世襲制的行為，使柬埔寨看起來更像北韓，而不是真正的民主國家。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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