柬埔寨大選倒數，洪森政權對選民的威脅與權力交接引發爭議
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柬埔寨即將迎來國會選舉，由於唯一的反對黨被禁止參選，且洪森選前一個月修改《選舉法》強制民眾投票，因此本次的選舉被廣泛認為是一場騙局，而柬埔寨總理洪森也多次公開表示會將權力轉交給他的兒子洪馬內。
《半島新聞》報導，柬埔寨即將在23日迎來國會選舉，唯一的反對派燭光黨（Candlelight Party）於五月被正式禁止參加選舉，因此此次選舉批評為是一場騙局。
政治分析師Kim Sok表示，洪森（Hun Sen）的傳統策略是公開點名批評他的人，這既可以威脅持不同政見者，也可以殺雞儆猴，使異議人士害怕被點名而不敢發聲。
Kim Sok本人也因為政府指控的兩項誹謗罪，於2018年流亡海外。他強調洪森的策略是讓批評他的人「害怕」，並通過培養恐懼來贏得支持。
「支持洪森的人投票給他，不支持洪森的人也投票給他，但都是出於恐懼，這也是洪森不斷發出威脅的原因。」Kim Sok說。
2023年6月，洪森在大選一個月前修改《選舉法》，表示任何「無正當理由」不去投票的民眾，將失去在未來選舉中競選公職的權利，間皆打壓反對派，此外，銷毀選票也被視為觸法行為。
今年初，洪森在臉書（Facebook）的一次直播上威脅他的批評者，警告異議可以選擇被他告上法庭，或是被他毆打。
《自由亞洲電台》也報導，在上週四（13日）泰國總理選舉時，洪森就曾利用皮塔未順利當選總理的挫折，威脅柬埔寨反對派。
洪森在推特上（推文現已刪除）發文表示：「這些叛徒一直期望，當皮塔成為泰國總理時，他們會利用泰國領土發動對柬埔寨王國及政府的反叛。」
洪森所指的叛徒極有可能是反對派人士山嵐西（Sam Rainsy），山嵐西是燭光黨前身救國黨（Cambodia National Rescue Party）的領導人，於2015年逃亡法國。山嵐西先曾表示，若親民主的新泰國政府成立，將會利用泰國領土發動反對柬埔寨當局的運動。
「現在，反對派的期望已經像水中的鹽一樣消失了。」洪森刪除的推文如此寫道。
這次選舉也是自洪森表示他準備將權力移交給他的兒子洪馬內（Hun Manet）後的第一次選舉。
金邊一位選民表示，洪森似乎全神貫注於兒子的權力過渡，而沒有注意到民眾的痛苦。
「在選舉之前，人們正在遭受越來越多的痛苦。」她說，並解釋民眾除了認為自己的公民權利被剝奪以外，生計問題也令人擔憂。她補充：「洪森更傾向於威脅人民，而不是為人們創造就業和經濟機會。」
《亞洲新聞台》則指出，雖然權力移交的具體日期尚未確定，但洪馬內已承擔了父親洪森的多項職責。
7月1日，在執政的柬埔寨人民黨（CPP）的集會上，洪森以極具象徵意義的姿態將黨旗傳遞給洪馬內，洪馬內還前往全國各地主持儀式並會見士兵、工人和人民黨成員，宣傳父親和平與發展的競選口號。
45歲的洪馬內現已是人民黨的常設委員會成員，且自2018年起擔任柬埔寨皇家陸軍司令，會見了中國國家主席習近平在內的外國政要和世界領導人。
但報導也指出，如果沒有父親的支持，洪馬內即使有意願，也無法做出實質改變。
政治分析家Ou Virak表示洪馬內在政治舞台上仍未經受考驗，就好比一位未經證明、但訓練有素的武術鬥士。
「問題是他一直被用湯匙餵養，而且大部分都是用金湯匙餵養的。」Ou Virak說。
與經歷過紅色高棉的洪森相比，洪馬內從小在優渥的環境下長大，並接受西方教育，如美國西點軍校。
「你把他放到擂台上，他在第一輪就被淘汰可能就會被淘汰，因此必須讓他去戰鬥、去打鬥、生存。」Ou Virak補充。
人權觀察（Human Rights Watch）的Phil Robertson則認為，洪森將權力移轉給兒子如同世襲制的行為，使柬埔寨看起來更像北韓，而不是真正的民主國家。
新聞來源
- Fear and voting in Cambodia’s one-horse election race（半島新聞）
- Hun Sen deletes Twitter post linking Thai election to Cambodian opposition（自由亞洲電台）
- Succession plan: Cambodia PM's favoured son on path to power（亞洲新聞台）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航