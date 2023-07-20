匿名投訴學校難調查、性平會「沒錢又沒人」，立委呼籲《性別平等教育法》補漏洞
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吳思瑤表示，現行性平會的挑戰就是「沒錢又沒人」，目前全台灣盤點出來有性平意識、調查知能的專業人員只有1800位，絕對要做擴充。潘文忠回應，這是非常核心的問題，會持續培訓具有專業的人員。
立法院教育及文化委員會今（20）日召開臨時會，審議教育部擬具的《性別平等教育法》修正草案。其中，有立委認為提及各級性別平等教育委員會「沒錢又沒人」的問題，教育部長潘文忠回應，會持續做培訓並增加經費；也有立委建議需明文規定性平委員有性平意識，且將「師對多生」的案件強制擴大調查。
近期校園MeToo事件頻傳，許多學校接獲案件即刻展開調查，但立委吳思瑤提及，很多案件都是匿名投訴，學校要調查只能公告請被害者出面，且很多學生還在學、有壓力，也就增加學校調查的難度。除此之外，另一個困難點在於加害者已經離校、受害者已經畢業，例如老師聘期到期，或只是到校評圖、指導，都增加調查難度。
教育部長潘文忠表示，本次《性平法》修法提供吹哨者支持，且對加害人的懲治不會因為離校就受阻，當然會追查到底。
性平會沒錢又沒人
對於學校性平會成員、調查程序和資源，也有多名委員提出質疑。吳思瑤表示，現行性平會的挑戰就是「沒錢又沒人」，目前全台灣盤點出來有性平意識、調查知能的專業人員只有1800位，絕對要做擴充。潘文忠回應，這是非常核心的問題，會持續培訓具有專業的人員。
立委賴品妤也說，近年性平案量增加，造成學校性平會行政幹事與委員都心力交瘁，實務上無論是預算或人力都是問題。吳思瑤指出，性平會處理一個案子少則3到5萬，如果是大案受害者多、約談多、交通費多、調查時間長，可能要花到30萬元，可是112學年度學特司性平教育的預算只有1674萬元，只佔了0.8％。
潘文忠回應，行政院長陳建仁先前主持會議時都有提到，部會對後續執行的配套除了執法，很重要的就是要擴增人力，以及調查需要的人力培訓和費用。未來調查事件跟費用都會增加，教育部會在這方面協助縣市政府跟學校，調查的程序等各方面再增加經費、減輕負擔。
多行為人應擴大調查
賴品妤也建議，修法要規定中央、縣市級學校性平會委員會委員須具備性平意識，且不得有違反性平的行為。性平會的任務達成成效需建立定期檢核機制，並透過政策工具督促改善，還要搭配學校師生問卷調查，藉此了解實際成效與學校回報的差距，如此才能確實改善。
立委范雲則提及，目前「師對多生」、多起事件同行為人的案件沒有併案調查。立委張廖萬堅指出，狼師往往並非個案，像是台中市爆出張男連續性侵事件，外界呼籲擴大調查，台中市政府卻稱年代久遠沒辦法做，因此他建議要將擴大調查強制入法。
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核稿編輯：翁世航
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