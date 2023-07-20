「外役監條例」修法排入臨時會完成初審，朝野對遴選標準無共識送交黨團協商
我們想讓你知道的是
監所關注小組提到，更需要到外役監的受刑人，不是那些原本就家庭支持多的、短刑期的，而是那些被關很久，可能他還沒被關時網路是撥接，結果現在服刑完發現已經變成5G；只知道國光客運，現在出去發現自己看不懂高鐵時刻表、家庭支持不好且人生大半在監所內度過的長刑期受刑人們。
立法院司法及法制委員會今（20）日併案審查由行政院、朝野立委所提出的「外役監條例修正草案」等25案，經立委大體討論、逐條審查，取得一致加嚴方向，有立委主張審查過程要公開錄音、錄影；也有立委建議重大經濟犯進外役監前必須沒收犯罪所得，但朝野對遴選要件仍有分歧，因此部分條文保留送交黨團協商。
外役監經常被各界貼上「爽監」的標籤；「外役」指的是在監獄外工作，讓受刑人在沒有上手銬腳鐐、無獄方人員監視的情形下，在室外工作。能讓受刑人透過開放式、無圍牆與點名制等低度管理方式，進行半監禁矯治，逐步適應正常生活步調；同時協助受刑人銜接將來出獄後的就業，盡快與社會接軌；外役監的服刑人可以定期返家探親，有些服刑人趁機逃脫讓相關法條受到關注。
當受刑人符合相關資格，且有意願至外役監服刑，填寫申請表之後，獄方會審查受刑人資格和評量在監表現、家庭支持、健康狀況、戒護、再犯風險等計算積分，將資料送交矯正署，依積分排序進行遴選、分發。
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遴選條件為何？各黨無共識
現行條文規定，要參加外役監遴選的受刑人，必須符合3個條件，分別為受有期徒刑的執行逾2個月、符合相關累進處遇級別規定，以及有悛悔實據，身心健康適於外役作業。
針對各界批評認為遴選標準過寬，本次修法，政院版也調整為可以假釋前1年、服刑1/3以上、累犯1/2以上，也要看他是否符合社會安全或社會秩序的需求。此外，排除造成死亡結果、重刑犯、10年以上有期徒刑、重大暴力犯罪。
蔡清祥解釋，相較原先兩個月就可申請，法務部提出有期徒刑服滿3分之1、累犯2分之1才可申請外役監，如果達到2分之1就可以申請假釋，也沒有必要申請外役監，就失去中間處遇功能。
另外相關條文也列出不得外役監消極條件，包含造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，重點在重大暴力犯罪，高逃亡、高再犯者都是這次修法重點。
而時代力量黨團版本提出，若犯貪污治罪條例或重大經濟犯罪，應依法追回相關犯罪所得，若未能追回也不得列入遴選。立委邱顯智表示，外役監制度變成充滿權貴受刑人，大家無法接受；根據法務部統計，重大經濟犯罪、犯罪所得超過5000萬者，有33位在外役監，但其中只有9位繳回犯罪所得，其他根本一毛錢都沒繳；且法院判沒幾年就去怎麼叫「悛悔實據」。
國民黨團則提出所犯最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪，不得參加遴選。
另外國民黨立委曾銘宗建議，希望遴選小組進行審查時，應全程錄音、錄影，相關影音資料的保管及利用方法，由法務部定之。蔡清祥則解釋，遴選小組成員組成有7到11人，其中3位是矯正署人員，超過一半以上是外面聘請的法律專家、犯罪學專家、心理學家等，他們就各監所提出的資料進行複審，且過程中都是去識別化。遴選小組不知道這個人（受刑人）是誰，也許資料上有罪名、刑期等資料，但沒人名，排除干預因素。
至於遴選過程中要不要錄音、錄影？蔡清祥指出，本來都有會議紀錄，但如果為了避免爭議，要增加錄音、錄影，也可以考量接受，但這是做為未來有爭議時調閱，而非隨時公布給大家看。
監所關注小組：最需要外役監的其實是長刑期的受刑人
監所關注小組則表示，他們支持目前政院版的修法草案中，要加嚴申請外役監的刑期條件，也就是從原本的「兩個月就可申請」的，改成「得假釋及有期徒刑期滿前一年者」。
而對於犯罪種類的限制，他們則認為，政院版的條文確實只會關更多白領犯罪者。因為注重「再犯率低」，所以很容易變成剩下「權勢犯罪」例如貪污，而這些人出監後失去了原本的權勢，本來就很難再犯。
另外監所關注小組也提到，外役監是為了協助受刑人在返回社會前的銜接，其實這在非外役監的普通監所可以做；而更需要到外役監先嘗試回到社會的最後一哩路的受刑人，不是那些原本就家庭支持多的、短刑期的受刑人，而是那些被關很久，可能他還沒被關時網路是撥接，結果現在服刑完發現網路已經變成5G；從以前只知道國光客運，到現在出去發現自己看不懂高鐵時刻表、家庭支持不好且人生大半在監所內度過的長刑期受刑人們。
監所關注小組也表示，修法過後，真正關鍵且各界關心的外役監受刑人怎麼遴選，回家探視時如何避免逃脫等等相關法規，是不需要經過立法院審查討論的《外役監受刑人遴選實施辦法》以及《外役監受刑人返家探視辦法》，這些有具體細節的條文，是掌握在矯正署的手上，這才是後續需要持續監督關注的重點。
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核稿編輯：翁世航
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
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孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
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