《世界父親狀況報告》：多數男性願意承擔更多家庭照護責任，但刻板印象與社會結構阻礙性平發展

根據《衛報》報導，美國非政府組織Equimundo的2023《世界父親狀況報告》顯示，全球男性都渴望增加照顧家庭的責任，然而，根深蒂固的刻板印象與社會結構，阻礙性別平等的發展，大部分的男性缺乏相關的支持。

男性也想承擔與伴侶一樣的照護責任

該報告調查了哥倫比亞、盧安達、南非、澳洲、愛爾蘭、中國和美國等17個國家中近1萬2000名男性、女性和不同性別的人，研究發現，男性僅花19%的非休閒時間在無償照護工作，對比之下，女性卻花費55%，兩者相當懸殊。

據報導統計，16個國家中7到9成的男性表示，他們認為自己與伴侶應負相同責任在照護工作，但由於薪酬不平等和政府政策不足，一些國家的女性承擔無薪資照護工作，比男性多出7倍以上。此外，超過80%的受訪者認為，應該在童年時期就該教導男孩如何做家務和照顧工作。不過，印度是所有接受調查國家中，唯一的例外，只有25%的男性認為他們須和伴侶承擔一樣的責任。

美國非政府組織Equimundo的研究、評估和學習主任塔維希・古普塔 （Taveeshi Gupta）說：「男人喜歡照料工作，而他們也真的想。」他也表示人們非常渴望參與各種像是兒童保育等照料工作。

男性無法真正享受育兒假

該報告提出的關鍵政策之一為「 平等」的育兒假。現今，許多國家的父母雙方皆可申請育兒假，但男性永遠不會享受與女性相同的假期。85%的受訪父親同意有薪育兒假能讓他們的伴侶和孩子受惠，但他們坦言在職場和社會上遇到了諸多障礙。

Equimundo首席執行官加里・巴克 （Gary Barker）表示，平均而言，全球男性的工資比女性高五分之一，所以許多家庭都會選擇讓男性出外工作，以賺取更多薪資提供家用。

研究受訪者中未請育兒假的父母，有40%的人表示擔心失去工作，36%的人表示經理不支持，18%的人則是擔心朋友與外界的閒言閒語及批判。巴克表示，他們需要提供男女相同的休假，且還需要新的政策推廣，向廣大男性證明，他們不會因爲享受這項權利，而面臨不良的後果。

根本性改革才能突破性平障礙

根據Equimundo陽剛特質與社會正義中心（Equimundo: Center for Masculinities and Social Justice）主導2023年《世界父親狀況報告》，該組織認為，這項研究對促進性別平等至關重要，人們必須認知到照護能使社會團結一心。這項報告指出，世界各地數以千計的女性和男性呼籲將照護作為生活的核心，且當今所面臨的性平發展阻礙，只能透過根本性改革，才能真正改變社會的權力、結構與政策。

研究發現，雖然多數男性想為家庭照護付出，卻面臨到種種困境，像是社會結構、社會規範、個人及財務上的困難。 儘管許多人在疫情期間，承擔了更多的照顧責任，且越來越多的國家和公司製定了國家照顧計劃，包括帶薪育兒假。

不過數據顯示，真正支持男性承擔照護責任的職場寥寥可數。研究呼籲要打破二元論，讓男性和男孩加入「 未完成的革命」，像婦女和女孩一樣關注照護工作，以實現照護平等。

女性仍是主要照護工作者

該研究的數據顯示，在整體的照護工作中，有63%的受訪者關心伴侶，60%關心孩子，36%關心老年家庭成員，而24%的人同時承擔照顧兒童和老人的責任，五分之一則的人負責照顧身心障礙人士。

研究發現，將情感、社交和身體的自我照護，當作日常生活一部分的男性，每天會花3個多小時照顧他人，並且幫助他人的可能性其他男性的兩倍。不過，有趣的是，一些研究還發現，從事照顧工作的女性，並不優先考慮自我照護，反而是投入更多時間照顧家庭。

儘管承擔著多重照護責任，但絕大多數男性女性，都以積極的方式談論照護工作，認同照護帶給他們幸福感。不過，並非所有家庭都以積極的方式談論照顧工作。 經濟困頓的的女性和男性，最有可能認為護理工作更令人疲憊不堪，而不是令人愉快。

受到COVDI-19疫情的影響，各國的男性相較以往承擔更多的照護工作，但整體而言，母親仍為主要照護工作者，處理打掃、做飯、照顧伴侶、以及提供兒童身心上的照料。不過，許多國家的父親們表示，他們也在家裡貢獻了數小時的無償照護工作。

即使在性平接近平等的國家，男性和女性的無酬照護工作，也存在巨大差距，平均而言，母親所付出的無償照料的比例，依舊是高於父親，此現象代表婦女無法全力參與公共活動，也意味著推動性平障礙重重。

迫切需要性平推廣和政策改變

研究顯示，超過一半的父母親表示，照護假政策的相關的推廣活動，至關重要，若不改變政策，單靠個人改變無法實踐照護平等。調查的國家中，都有很大比例的男女表示，他們已採取行動來改善照護政策。74%的男女和家人討論過這一問題，39%的女性和36%的男性表示他們曾上網簽署或分享過請願書，27%的女性和33%的男性則曾現場參加相關活動支持照護平等。20%的女性和 25%的男性甚至表示，他們曾與當地領導人接觸或交談過相關議題。

國家、政府、職場、教育、媒體打造友善環境

為了消弭暴力與性別不平等，讓男性充分投入照護事務，該研究建議政府與職場倡導照護政策，以實踐無酬照護工作平等。

國家應立法讓父母雙方至少享受14週的帶薪育兒假，努力確保帶薪育兒假的分配，讓所有父母享有平等、帶薪和實質性的照護權。