《世界父親狀況報告》：多數男性願意承擔更多家庭照護責任，但刻板印象與社會結構阻礙性平發展
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該報告提出的關鍵政策之一為「 平等」的育兒假。現今，許多國家的父母雙方皆可申請育兒假，但男性永遠不會享受與女性相同的假期。85%的受訪父親同意有薪育兒假能讓他們的伴侶和孩子受惠，但他們坦言在職場和社會上遇到了諸多障礙。
根據《衛報》報導，美國非政府組織Equimundo的2023《世界父親狀況報告》顯示，全球男性都渴望增加照顧家庭的責任，然而，根深蒂固的刻板印象與社會結構，阻礙性別平等的發展，大部分的男性缺乏相關的支持。
男性也想承擔與伴侶一樣的照護責任
該報告調查了哥倫比亞、盧安達、南非、澳洲、愛爾蘭、中國和美國等17個國家中近1萬2000名男性、女性和不同性別的人，研究發現，男性僅花19%的非休閒時間在無償照護工作，對比之下，女性卻花費55%，兩者相當懸殊。
據報導統計，16個國家中7到9成的男性表示，他們認為自己與伴侶應負相同責任在照護工作，但由於薪酬不平等和政府政策不足，一些國家的女性承擔無薪資照護工作，比男性多出7倍以上。此外，超過80%的受訪者認為，應該在童年時期就該教導男孩如何做家務和照顧工作。不過，印度是所有接受調查國家中，唯一的例外，只有25%的男性認為他們須和伴侶承擔一樣的責任。
美國非政府組織Equimundo的研究、評估和學習主任塔維希・古普塔 （Taveeshi Gupta）說：「男人喜歡照料工作，而他們也真的想。」他也表示人們非常渴望參與各種像是兒童保育等照料工作。
男性無法真正享受育兒假
該報告提出的關鍵政策之一為「 平等」的育兒假。現今，許多國家的父母雙方皆可申請育兒假，但男性永遠不會享受與女性相同的假期。85%的受訪父親同意有薪育兒假能讓他們的伴侶和孩子受惠，但他們坦言在職場和社會上遇到了諸多障礙。
Equimundo首席執行官加里・巴克 （Gary Barker）表示，平均而言，全球男性的工資比女性高五分之一，所以許多家庭都會選擇讓男性出外工作，以賺取更多薪資提供家用。
研究受訪者中未請育兒假的父母，有40%的人表示擔心失去工作，36%的人表示經理不支持，18%的人則是擔心朋友與外界的閒言閒語及批判。巴克表示，他們需要提供男女相同的休假，且還需要新的政策推廣，向廣大男性證明，他們不會因爲享受這項權利，而面臨不良的後果。
根本性改革才能突破性平障礙
根據Equimundo陽剛特質與社會正義中心（Equimundo: Center for Masculinities and Social Justice）主導2023年《世界父親狀況報告》，該組織認為，這項研究對促進性別平等至關重要，人們必須認知到照護能使社會團結一心。這項報告指出，世界各地數以千計的女性和男性呼籲將照護作為生活的核心，且當今所面臨的性平發展阻礙，只能透過根本性改革，才能真正改變社會的權力、結構與政策。
研究發現，雖然多數男性想為家庭照護付出，卻面臨到種種困境，像是社會結構、社會規範、個人及財務上的困難。 儘管許多人在疫情期間，承擔了更多的照顧責任，且越來越多的國家和公司製定了國家照顧計劃，包括帶薪育兒假。
不過數據顯示，真正支持男性承擔照護責任的職場寥寥可數。研究呼籲要打破二元論，讓男性和男孩加入「 未完成的革命」，像婦女和女孩一樣關注照護工作，以實現照護平等。
女性仍是主要照護工作者
該研究的數據顯示，在整體的照護工作中，有63%的受訪者關心伴侶，60%關心孩子，36%關心老年家庭成員，而24%的人同時承擔照顧兒童和老人的責任，五分之一則的人負責照顧身心障礙人士。
研究發現，將情感、社交和身體的自我照護，當作日常生活一部分的男性，每天會花3個多小時照顧他人，並且幫助他人的可能性其他男性的兩倍。不過，有趣的是，一些研究還發現，從事照顧工作的女性，並不優先考慮自我照護，反而是投入更多時間照顧家庭。
儘管承擔著多重照護責任，但絕大多數男性女性，都以積極的方式談論照護工作，認同照護帶給他們幸福感。不過，並非所有家庭都以積極的方式談論照顧工作。 經濟困頓的的女性和男性，最有可能認為護理工作更令人疲憊不堪，而不是令人愉快。
受到COVDI-19疫情的影響，各國的男性相較以往承擔更多的照護工作，但整體而言，母親仍為主要照護工作者，處理打掃、做飯、照顧伴侶、以及提供兒童身心上的照料。不過，許多國家的父親們表示，他們也在家裡貢獻了數小時的無償照護工作。
即使在性平接近平等的國家，男性和女性的無酬照護工作，也存在巨大差距，平均而言，母親所付出的無償照料的比例，依舊是高於父親，此現象代表婦女無法全力參與公共活動，也意味著推動性平障礙重重。
迫切需要性平推廣和政策改變
研究顯示，超過一半的父母親表示，照護假政策的相關的推廣活動，至關重要，若不改變政策，單靠個人改變無法實踐照護平等。調查的國家中，都有很大比例的男女表示，他們已採取行動來改善照護政策。74%的男女和家人討論過這一問題，39%的女性和36%的男性表示他們曾上網簽署或分享過請願書，27%的女性和33%的男性則曾現場參加相關活動支持照護平等。20%的女性和 25%的男性甚至表示，他們曾與當地領導人接觸或交談過相關議題。
國家、政府、職場、教育、媒體打造友善環境
為了消弭暴力與性別不平等，讓男性充分投入照護事務，該研究建議政府與職場倡導照護政策，以實踐無酬照護工作平等。
國家應立法讓父母雙方至少享受14週的帶薪育兒假，努力確保帶薪育兒假的分配，讓所有父母享有平等、帶薪和實質性的照護權。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。