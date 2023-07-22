朱家安：「厭女」就是討厭女性，對嗎？其實並不是
我們想讓你知道的是
值得注意的是，厭女行動雖然是針對不服從父權秩序的女人，但實際上管轄和約束了所有女人。這就像是：就算一個獨裁王國只處罰反抗者，這個王國依然管轄和約束了所有國民：反抗者受處罰，而其他人則因此不反抗。
文：朱家安
下面告訴你為什麼。
有些人習慣說文解字，把「厭女」理解成「普遍性的討厭女性」，並且把「厭女言論」、「厭女行為」理解成「出於這樣的討厭，而去發表的言論╱去執行的行為」。這些理解不恰當，因為許多言論不是出於普遍性的討厭女性，但依然會被認為厭女，例如：
- 「男人在講話，女生安靜聽」
- 「日本女孩子比較漂亮，不像台灣女性素顏上街嚇人」（這句話出自柯文哲2018/10/20在青年論壇的發言）
- 「女生書不要讀太高，不然很難結婚」
包括柯文哲在內，你很難主張說這些話的人都是因為討厭女人才這樣說，在當中一些例子（例如討論結婚那則），他們甚至看起來滿關心女人的。
然而，就算並非出於討厭女性，上述發言依然有對女人不公平的效果：
- 「男人在講話，女生安靜聽」試圖建立性別權力不對等的討論。
- 「日本女孩子比較漂亮，不像台灣女性素顏上街嚇人」對不化妝的女人容貌羞辱，並且暗示化妝是女人的義務。
- 「女生書不要讀太高，不然很難結婚」應該是三者之間看起來最善意的，但它依然在結果上限制女人的人生發展，並且預設女人應該結婚。
上述說法顯然不適用於男人，而是單單用來約束女人，該如何理解這種不公平？照哲學家曼恩（Kate Manne）在《不只是厭女》裡的說法，最有說明力的理解並不是「因為說這些話的人討厭女人」，而是「因為說這些話的人接受父權秩序，認為女人應該符合某些規範，表現出女人該有的樣子，所以他們依循這樣的想像去『管秩序』」。
厭女是父權糾察隊
我們有理由把厭女理解成是在替父權管秩序，而不是普遍性的討厭女性，因為：
事實上很少人真的普遍性的討厭女性。以台灣來說，就算是整天在網路上發表「盆栽要剪女人要扁」、「women」的人，大概也不見得會討厭自己的女朋友、媽媽、妹妹、女兒。
這些人並不是普遍性的討厭女人。若他們討厭女人，討厭的也是某些「不守規則」的女人，例如「ㄈㄈ尺」（跟外國人交往）的女人、參與#MeToo運動的女人、斷然拒絕追求不給男人面子的女人、要求小孩跟媽媽姓的女人、從政的女人或者公開發表政治意見的女人。
我們可以看到，基本上沒什麼人是普遍性、一視同仁的討厭女人，就算一個人厭惡部分女人，他也是會先區分出「好女人」和「壞女人」，接著再批評或攻擊後者。
厭女針對壞女人，並藉此約束所有女人
得要提一下，這裡我們若要看清楚問題，就不能脫離性別的視角。假設有個女人騙你的錢，或者揍了你一頓，因此你相當討厭他，並且批評或攻擊他。這不代表你厭女，因為在其他條件相同的情況下，騙錢和揍人本身就是壞事，跟做出這些事情的人是什麼性別無關。
反過來說，當一個女人受到厭女攻擊，這往往是因為他是女人，並且觸犯了父權社會當中不希望女人去做的事情，例如跟外國人交往、參與#MeToo運動、斷然拒絕追求、要求小孩跟媽媽姓、從政、公開發表政治意見。比較一下做了相同事情的男人，你會發現在2023年性別還是很大程度影響一個人在這個社會上能做什麼事情。
因此，這些批評和攻擊，與其理解成是出自普遍性的對女人的厭惡，更完整的理解應該是：它們是選擇性的對付不符合父權規範的女人。如此一來，我們就可以有系統的理解厭女，大致上：
- 父權是一種社會秩序，依照人的性別去分配工作、位階、資源和權力。
- 就和其他社會秩序一樣，父權需要自我維持，並且處罰不配合的人。
- 厭女就是父權用來自我維持的機制，若你是女性但不符合父權的規範或期待，其他人就會察覺並且阻撓或傷害你。
值得注意的是，厭女行動雖然是針對不服從父權秩序的女人，但實際上管轄和約束了所有女人。這就像是：就算一個獨裁王國只處罰反抗者，這個王國依然管轄和約束了所有國民：反抗者受處罰，而其他人則因此不反抗。
有些人可能會覺得，父權什麼的已經是過去式，現在女人都可以投票和從政，社會在性別上已經達到平等了。關於為什麼台灣社會（以及幾乎所有其他人類社會）在2023年依然都算是父權社會，這篇文章無法仔細說明，不過：
首先，你可以看一下這些社會裡是哪個性別掌握了大部分的資源和權力。你可以從企業主名單、官員名單、首富名單和學術界人員名單看出概況。
此外，我在〈人類社會過去很糟，但現在已經沒問題了，對吧！〉對上述問題給了一個初步的回答，並且在〈只剩梅克爾又怎樣？──歧視的證據與難題〉提供了一些探測社會是否平等的方法。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。