朱家安：「厭女」就是討厭女性，對嗎？其實並不是

文：朱家安

下面告訴你為什麼。

有些人習慣說文解字，把「厭女」理解成「普遍性的討厭女性」，並且把「厭女言論」、「厭女行為」理解成「出於這樣的討厭，而去發表的言論╱去執行的行為」。這些理解不恰當，因為許多言論不是出於普遍性的討厭女性，但依然會被認為厭女，例如：

「男人在講話，女生安靜聽」 「日本女孩子比較漂亮，不像台灣女性素顏上街嚇人」（這句話出自柯文哲2018/10/20在青年論壇的發言） 「女生書不要讀太高，不然很難結婚」

包括柯文哲在內，你很難主張說這些話的人都是因為討厭女人才這樣說，在當中一些例子（例如討論結婚那則），他們甚至看起來滿關心女人的。

然而，就算並非出於討厭女性，上述發言依然有對女人不公平的效果：

「男人在講話，女生安靜聽」試圖建立性別權力不對等的討論。

「日本女孩子比較漂亮，不像台灣女性素顏上街嚇人」對不化妝的女人容貌羞辱，並且暗示化妝是女人的義務。

「女生書不要讀太高，不然很難結婚」應該是三者之間看起來最善意的，但它依然在結果上限制女人的人生發展，並且預設女人應該結婚。

上述說法顯然不適用於男人，而是單單用來約束女人，該如何理解這種不公平？照哲學家曼恩（Kate Manne）在《不只是厭女》裡的說法，最有說明力的理解並不是「因為說這些話的人討厭女人」，而是「因為說這些話的人接受父權秩序，認為女人應該符合某些規範，表現出女人該有的樣子，所以他們依循這樣的想像去『管秩序』」。

厭女是父權糾察隊

我們有理由把厭女理解成是在替父權管秩序，而不是普遍性的討厭女性，因為：

事實上很少人真的普遍性的討厭女性。以台灣來說，就算是整天在網路上發表「盆栽要剪女人要扁」、「women」的人，大概也不見得會討厭自己的女朋友、媽媽、妹妹、女兒。

這些人並不是普遍性的討厭女人。若他們討厭女人，討厭的也是某些「不守規則」的女人，例如「ㄈㄈ尺」（跟外國人交往）的女人、參與#MeToo運動的女人、斷然拒絕追求不給男人面子的女人、要求小孩跟媽媽姓的女人、從政的女人或者公開發表政治意見的女人。

我們可以看到，基本上沒什麼人是普遍性、一視同仁的討厭女人，就算一個人厭惡部分女人，他也是會先區分出「好女人」和「壞女人」，接著再批評或攻擊後者。

厭女針對壞女人，並藉此約束所有女人

得要提一下，這裡我們若要看清楚問題，就不能脫離性別的視角。假設有個女人騙你的錢，或者揍了你一頓，因此你相當討厭他，並且批評或攻擊他。這不代表你厭女，因為在其他條件相同的情況下，騙錢和揍人本身就是壞事，跟做出這些事情的人是什麼性別無關。

反過來說，當一個女人受到厭女攻擊，這往往是因為他是女人，並且觸犯了父權社會當中不希望女人去做的事情，例如跟外國人交往、參與#MeToo運動、斷然拒絕追求、要求小孩跟媽媽姓、從政、公開發表政治意見。比較一下做了相同事情的男人，你會發現在2023年性別還是很大程度影響一個人在這個社會上能做什麼事情。

因此，這些批評和攻擊，與其理解成是出自普遍性的對女人的厭惡，更完整的理解應該是：它們是選擇性的對付不符合父權規範的女人。如此一來，我們就可以有系統的理解厭女，大致上：

父權是一種社會秩序，依照人的性別去分配工作、位階、資源和權力。 就和其他社會秩序一樣，父權需要自我維持，並且處罰不配合的人。 厭女就是父權用來自我維持的機制，若你是女性但不符合父權的規範或期待，其他人就會察覺並且阻撓或傷害你。

值得注意的是，厭女行動雖然是針對不服從父權秩序的女人，但實際上管轄和約束了所有女人。這就像是：就算一個獨裁王國只處罰反抗者，這個王國依然管轄和約束了所有國民：反抗者受處罰，而其他人則因此不反抗。

有些人可能會覺得，父權什麼的已經是過去式，現在女人都可以投票和從政，社會在性別上已經達到平等了。關於為什麼台灣社會（以及幾乎所有其他人類社會）在2023年依然都算是父權社會，這篇文章無法仔細說明，不過：

首先，你可以看一下這些社會裡是哪個性別掌握了大部分的資源和權力。你可以從企業主名單、官員名單、首富名單和學術界人員名單看出概況。

此外，我在〈人類社會過去很糟，但現在已經沒問題了，對吧！〉對上述問題給了一個初步的回答，並且在〈只剩梅克爾又怎樣？──歧視的證據與難題〉提供了一些探測社會是否平等的方法。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰