軍中又爆共諜洩密案：扯鈴教練吸收士官兵為中國蒐集軍事情報，違反國安法遭聲押
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軍方掌握，不少營區內出現地下錢莊經由軍方學長、學弟的介紹，主動提供小額資金給士官兵應急，進而展開吸收其加入組織，這次共諜案中裁定20萬元交保的郭姓退役軍人，據了解是藝人郭書瑤的弟弟。
台北地檢署今（20）日偵辦魯姓扯鈴教練等人，涉嫌自去（2022）年4月起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收相關軍事單位之士官兵，而為發展組織之行為，並伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉犯修正前之《國家安全法》2-1、5-1條等罪嫌。
台北地檢署於昨日指揮法務部調查局國家安全維護工作站、新北市政府警察局執行搜索25處（含軍事機關6處），訊問被告7人、證人11人。檢察官訊問後，認定退役士官兵魯男和林姓、李姓、林姓、常姓等5人犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。另外，檢方諭令1名郭姓被告新台幣20萬元交保。
被告魯紀賢為扯鈴教練，曾獲台灣扯鈴冠軍，還受外交部邀請至尼加拉瓜推廣扯鈴運動，名氣相當響亮，但魯男於2018年7月擔任中華民國扯鈴聯盟常務理事期間，曾冒用聯盟名義佯稱欲前往赴法國交流、參加世界盃扯鈴比賽，募款詐騙超過1000萬餘元，被台北地方法院依2個詐欺罪判處4年10月有期徒刑，另2個詐欺罪判8月有期徒刑，得易科罰金。
另外媒體報導，其中裁定20萬元交保的郭姓退役軍人，據了解是藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷。郭書瑤今日對此回應表示：「弟弟確實有被約談，是因為找工作時，不小心被捲入紛爭，昨晚前往配合調查，目前已經回家休息了。很抱歉打擾大家，日後弟弟也會全力配合調查。」
《自由時報》報導指出，中共近來極力想刺探我方軍情，除鎖定軍官發展組織之外，還將矛頭指向基層士官兵，透過金主施以小利，吸收缺錢花用的小兵加入組織。此次涉案者大多是散布於不同營區的基層士官或小兵，因缺錢花用，而被營區附近的地下錢莊與當鋪業者盯上。
軍方掌握，不少營區內出現地下錢莊經由軍方學長、學弟的介紹，主動提供小額資金給士官兵應急，進而展開吸收其加入組織。據了解，不少營區的輔導長觀察到有這類違法現象，將案情逐層向上通報至國防部政戰局，政戰局彙整全台各營區呈報的案例後，驚覺事態嚴重，立即秘密找上檢調機關協商，研擬偵辦計畫。
扯鈴教練涉違國安法遭聲押，國防部：官兵主動檢舉
針對共諜案，國防部今日表示，媒體報導魯姓民人利誘接觸國軍現、退役人員發展組織案，係國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦。全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。
國防部表示，近年偵破共諜案件，多屬國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
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政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
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孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！