2023/07/20,
社會

軍中又爆共諜洩密案：扯鈴教練吸收士官兵為中國蒐集軍事情報，違反國安法遭聲押

軍中又爆共諜洩密案：扯鈴教練吸收士官兵為中國蒐集軍事情報，違反國安法遭聲押
陸軍操演資料照，非新聞當事人。Photo Credit: 中央社

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軍方掌握，不少營區內出現地下錢莊經由軍方學長、學弟的介紹，主動提供小額資金給士官兵應急，進而展開吸收其加入組織，這次共諜案中裁定20萬元交保的郭姓退役軍人，據了解是藝人郭書瑤的弟弟。

台北地檢署今（20）日偵辦魯姓扯鈴教練等人，涉嫌自去（2022）年4月起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收相關軍事單位之士官兵，而為發展組織之行為，並伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉犯修正前之《國家安全法》2-1、5-1條等罪嫌。

台北地檢署於昨日指揮法務部調查局國家安全維護工作站、新北市政府警察局執行搜索25處（含軍事機關6處），訊問被告7人、證人11人。檢察官訊問後，認定退役士官兵魯男和林姓、李姓、林姓、常姓等5人犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。另外，檢方諭令1名郭姓被告新台幣20萬元交保。

被告魯紀賢為扯鈴教練，曾獲台灣扯鈴冠軍，還受外交部邀請至尼加拉瓜推廣扯鈴運動，名氣相當響亮，但魯男於2018年7月擔任中華民國扯鈴聯盟常務理事期間，曾冒用聯盟名義佯稱欲前往赴法國交流、參加世界盃扯鈴比賽，募款詐騙超過1000萬餘元，被台北地方法院依2個詐欺罪判處4年10月有期徒刑，另2個詐欺罪判8月有期徒刑，得易科罰金。

另外媒體報導，其中裁定20萬元交保的郭姓退役軍人，據了解是藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷。郭書瑤今日對此回應表示：「弟弟確實有被約談，是因為找工作時，不小心被捲入紛爭，昨晚前往配合調查，目前已經回家休息了。很抱歉打擾大家，日後弟弟也會全力配合調查。」

《自由時報》報導指出，中共近來極力想刺探我方軍情，除鎖定軍官發展組織之外，還將矛頭指向基層士官兵，透過金主施以小利，吸收缺錢花用的小兵加入組織。此次涉案者大多是散布於不同營區的基層士官或小兵，因缺錢花用，而被營區附近的地下錢莊與當鋪業者盯上。

軍方掌握，不少營區內出現地下錢莊經由軍方學長、學弟的介紹，主動提供小額資金給士官兵應急，進而展開吸收其加入組織。據了解，不少營區的輔導長觀察到有這類違法現象，將案情逐層向上通報至國防部政戰局，政戰局彙整全台各營區呈報的案例後，驚覺事態嚴重，立即秘密找上檢調機關協商，研擬偵辦計畫。

扯鈴教練涉違國安法遭聲押，國防部：官兵主動檢舉

針對共諜案，國防部今日表示，媒體報導魯姓民人利誘接觸國軍現、退役人員發展組織案，係國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦。全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

國防部表示，近年偵破共諜案件，多屬國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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