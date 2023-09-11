「住海邊」真的比較健康，15國研究曝：靠海居民健康程度高37.5％
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快tag你「住海邊」的朋友！發表於《Communications Earth & Environment》的文獻證實，無論是前往海邊看海、或居住於海濱附近，都與更良好的健康程度有關。事實上過往早有文獻指出海岸居民與心理健康的關聯性，當中發現長期處於海灘、河流、湖泊等「藍色空間」附近的孩童，長大成人後心理健康狀況會更好。
先前不少文獻表明，時常親近大自然的行為如看海、爬山，能夠促進一定程度的心理健康。不過對於實際居住於海濱地區的民眾來說，其健康程度確實比都市居民更好？發表於《Communications Earth & Environment》的文獻證實，無論是前往海邊看海、或居住於海濱附近，都與更良好的健康程度有關。
「住海邊」竟真的比較健康？研究：靠海居民健康程度高37.5％
奧地利維也納大學與英國艾希特大學、伯明罕大學的聯合研究團隊，針對來自14個歐洲國家與澳洲居民展開調查，共計1萬5000餘名受試者納入研究。研究團隊透過問卷調查與數據分析，得知居住地與海邊的距離，以及個人健康程度的關聯性。
研究團隊在控制年齡、性別與家庭收入等變因後得到初步結果，即居住於靠近海濱處，居民的自我健康報告確實更佳。健康程度最高幅度的改善，發生於居住在距離海濱小於1公里或1-2公里處的居民，總體改善程度約為37.9％；至於距離海濱2-5公里或5-10公里、50-100公里者，改善程度則分別為6.7％、18.2％。
另外，居住在距離海岸1公里內者，報告自身健康狀態「非常良好」與「良好」的幅度，相較於居住於海岸處100公里處以上者，分別改善了1.22倍與1.06倍；相反地，居住距離海岸100公里以上者，報告自身健康狀態「一般」、「糟糕」與「非常糟糕」的幅度，比起居住於距離海岸1公里內者增加1.07倍、1.19倍與1.31倍。
值得注意的是，縱然沒有居住於海濱地區，每週至少前往海濱地區1次的受試者，健康狀況呈現「非常良好」、「良好」的幅度為從未去過海濱地區者的2.6倍與1.36倍。至於從未前往海濱地區者的健康狀況，呈現「一般」、「糟糕」與「非常糟糕」的幅度則分別增加1.30倍、2.13倍和3.29倍。
家庭收入與濱海居民健康無關？住海邊無法弭平「健康不平等」
最後，研究則試圖釐清「家庭收入」分別對靠海居民與不靠海居民的影響。結果顯示，靠海居民的普遍健康狀況，與家庭總收入增加無關。這意味著無論是否曾去過沿海地區，較低的家庭收入都與較差的健康狀況有關，無法緩衝「健康不平等」的事實。不過，無論總收入高低與否，受試者皆能透過頻繁地拜訪濱海地區、或居住於濱海地區而達到健康的益處，天然的湖泊與溪流等水域或許也能提供類似的效果。
縱然該研究有樣本數較高、人口多樣性較高等優勢，但仍有其侷限性，例如居住於海濱地區者，可能也是頻繁造訪海邊者，這導致2大族群有高度重複性。再者，該研究採用受試者自我報告問卷，未來不排除使用更為客觀的數據，如受試者的就醫紀錄，作為評估其健康程度的依據。
處於藍色空間有助於心理健康！專家指衝浪比爬山更「療癒身心」
綜合所述，事實上過往早有文獻指出海岸居民與心理健康的關聯性。英國艾希特大學研究團隊發表於《Journal of Environmental Psychology》的研究，調查了歐洲14個國家以及香港、加拿大、澳洲等地共1萬5000餘名受試者，發現長期處於海灘、河流、湖泊等「藍色空間」附近的孩童，長大成人後心理健康狀況會更好。
另外，美國聖地牙哥海軍醫療中心（NMCSD）也表明，先前研究認為在從事水域活動時處於藍色空間中，相較於登山時的「綠色空間」而言，更能使個人獲得平靜、情緒症狀亦能獲得大幅改善；其中衝浪活動（改善74％）比起登山（改善47％）或許更能緩解重度憂鬱症問題。
縱使諸多研究證實親近水域對於健康的好處，不過仍需提醒民眾，夏日戲水時應注意自身安全，孩童切勿在沒有父母看管的狀態下逕自戲水。成年人安排玩水活動時，也應慎選評估水域安全措施，切勿接進去禁制標誌的危險水域遊玩。戲水時應隨時警覺天氣變化，該撤離就撤離而不該僥倖逗留。
參考資料
- Consistent link between the seaside and better health
- Coastal proximity and visits are associated with better health but may not buffer health inequalities
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：「住海邊」真的比較健康！15國研究曝：靠海居民健康程度高37.5％
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
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考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html