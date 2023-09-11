先前不少文獻表明，時常親近大自然的行為如看海、爬山，能夠促進一定程度的心理健康。不過對於實際居住於海濱地區的民眾來說，其健康程度確實比都市居民更好？發表於《Communications Earth & Environment》的文獻證實，無論是前往海邊看海、或居住於海濱附近，都與更良好的健康程度有關。

「住海邊」竟真的比較健康？研究：靠海居民健康程度高37.5％

Photo Credit: 潮健康

奧地利維也納大學與英國艾希特大學、伯明罕大學的聯合研究團隊，針對來自14個歐洲國家與澳洲居民展開調查，共計1萬5000餘名受試者納入研究。研究團隊透過問卷調查與數據分析，得知居住地與海邊的距離，以及個人健康程度的關聯性。

研究團隊在控制年齡、性別與家庭收入等變因後得到初步結果，即居住於靠近海濱處，居民的自我健康報告確實更佳。健康程度最高幅度的改善，發生於居住在距離海濱小於1公里或1-2公里處的居民，總體改善程度約為37.9％；至於距離海濱2-5公里或5-10公里、50-100公里者，改善程度則分別為6.7％、18.2％。

另外，居住在距離海岸1公里內者，報告自身健康狀態「非常良好」與「良好」的幅度，相較於居住於海岸處100公里處以上者，分別改善了1.22倍與1.06倍；相反地，居住距離海岸100公里以上者，報告自身健康狀態「一般」、「糟糕」與「非常糟糕」的幅度，比起居住於距離海岸1公里內者增加1.07倍、1.19倍與1.31倍。

值得注意的是，縱然沒有居住於海濱地區，每週至少前往海濱地區1次的受試者，健康狀況呈現「非常良好」、「良好」的幅度為從未去過海濱地區者的2.6倍與1.36倍。至於從未前往海濱地區者的健康狀況，呈現「一般」、「糟糕」與「非常糟糕」的幅度則分別增加1.30倍、2.13倍和3.29倍。

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家庭收入與濱海居民健康無關？住海邊無法弭平「健康不平等」

最後，研究則試圖釐清「家庭收入」分別對靠海居民與不靠海居民的影響。結果顯示，靠海居民的普遍健康狀況，與家庭總收入增加無關。這意味著無論是否曾去過沿海地區，較低的家庭收入都與較差的健康狀況有關，無法緩衝「健康不平等」的事實。不過，無論總收入高低與否，受試者皆能透過頻繁地拜訪濱海地區、或居住於濱海地區而達到健康的益處，天然的湖泊與溪流等水域或許也能提供類似的效果。

縱然該研究有樣本數較高、人口多樣性較高等優勢，但仍有其侷限性，例如居住於海濱地區者，可能也是頻繁造訪海邊者，這導致2大族群有高度重複性。再者，該研究採用受試者自我報告問卷，未來不排除使用更為客觀的數據，如受試者的就醫紀錄，作為評估其健康程度的依據。

處於藍色空間有助於心理健康！專家指衝浪比爬山更「療癒身心」

綜合所述，事實上過往早有文獻指出海岸居民與心理健康的關聯性。英國艾希特大學研究團隊發表於《Journal of Environmental Psychology》的研究，調查了歐洲14個國家以及香港、加拿大、澳洲等地共1萬5000餘名受試者，發現長期處於海灘、河流、湖泊等「藍色空間」附近的孩童，長大成人後心理健康狀況會更好。

另外，美國聖地牙哥海軍醫療中心（NMCSD）也表明，先前研究認為在從事水域活動時處於藍色空間中，相較於登山時的「綠色空間」而言，更能使個人獲得平靜、情緒症狀亦能獲得大幅改善；其中衝浪活動（改善74％）比起登山（改善47％）或許更能緩解重度憂鬱症問題。

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縱使諸多研究證實親近水域對於健康的好處，不過仍需提醒民眾，夏日戲水時應注意自身安全，孩童切勿在沒有父母看管的狀態下逕自戲水。成年人安排玩水活動時，也應慎選評估水域安全措施，切勿接進去禁制標誌的危險水域遊玩。戲水時應隨時警覺天氣變化，該撤離就撤離而不該僥倖逗留。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：「住海邊」真的比較健康！15國研究曝：靠海居民健康程度高37.5％

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九