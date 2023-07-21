你能站在金字塔的頂端，是因為有人在底端撐著你
我們想讓你知道的是
學位證書就是敲門磚，你進到一個都是頂大某專業領域科系的時候，還是要體會自己是一個普通人。工作幾年後，大家比的是在專業領域上的專業表現。專業來自於恆久的知識累積，與工作上日復一日的磨練。
文：楊陽英文
不能笑人家窮，卻能笑人家學校爛，這邏輯我不懂。
我們都當過用「六位數網銀密碼保護四位數存款的年輕人」，走出自己家門路上一堆自己買不起的東西。
看著都市一望無際的高樓，沒有一間自己買得起。逛百貨公司，每個專櫃的東西都超貴，隨便買任何一樣，可能就會變成「負資產」。
那種感受我相信所有人都有過。尤其是我剛進金融業，客戶資料庫打開，存款幾千萬上億的人一堆，著實不知道他們是怎麼辦到的。
如果哪一個客戶開口笑我窮，我還真不知道怎麼反駁。
不過哪個年輕人起步不是這樣？就算爸媽很有錢的年輕人，他的父母、或祖父母，可能出社會的時候也是這樣啊。
不知道是不是網路這幾年特定類型網紅崛起的關係，大量宣稱自己三十幾歲財富自由的網紅，讓大家在累積財富上的焦慮有被激化的現象。這或許多少可以解釋為什麼39以下年輕人是被詐騙的大宗，還有之前的FTX事件，許多都是年輕人受騙。
急於快速致富背後的焦慮感，可能是長期成績比較下產生的結果。老是想要快點贏別人。
更深入挖掘年輕世代的處境，發現隨處可見的是，各大學生論壇上對電、資、醫、牙以外科系學生未來收入的「宣之於口，絲毫不避諱的鄙視」。
其實學歷或收入歧視本來不在我的社會觀察範圍，直到私立學校學費補助政策出來後。我才注意到年輕世代存在「頂、公、私」的大學歧視，更深層的是對科系的歧視。
而且是渾然天成的歧視。是那種公然宣之於口，絲毫不覺得有問題的歧視。論壇常常會看到對特定科系的攻擊：
「文組就是廢。」
「數學系到底能幹嗎？」
「昆蟲系沒用吧？」
「唸商就是出來當社畜啊。」
諸如此類科系大點兵，看到薪水起薪相對科技業低的科系，隨口就歧視。
這種社會價值或行為怎麼不會被糾正？
如果是因為這些科系出社會後薪水不如電資醫牙高，你就覺得可以這樣歧視他。那你不等於同意比你有錢的人可以踐踏你？
這會不會造就年輕世代在賺錢上這麼焦急，進一步使詐騙業興盛的原因？
「好好按部就班工作存錢的年代果然過去了。」我有時看著網路上留言，觀察他們金錢觀念時，我這樣想。
網路論壇上大家歧視特定科系／學校的時候，都不會覺得會傷害到別人嗎？不是說都要找到自己興趣所在嗎？要做自己喜歡做的事情嗎？
因這些文字而被傷害的人，可能也是你好朋友的兄弟姊妹。或是親戚的兒女，教授你專業知識老師的子女。
「頂尖學生怎麼會活出這麼單一的價值思考？莫非是專業知識看很多，缺少專業外的閱讀與覺知？」我常常在這個問題上兜兜轉轉。
我幾次在手上學生群、高中群跟家長互動中，去測試大家的思路，發現學生群中慢慢滲透出來的歧視。
某世代對於他人感受的無感，不知道是什麼東西造成的。
畢竟我是靠感受他人感受在維生的老師，透過覺知他人感受，我在台上決定我的教室今天是什麼氣場氛圍。
我這麼說並非意指學生或年輕人才會歧視人，我這麼說是我一直以為年輕人受過現代化的教育，不像我受傳統教條思維訓練，應該更能對歧視敏感。幾次測試不同人，對「不同等級／學校」的反應後，我發現蠻大比例人就是會有學校／科系歧視。
「確定學校／學歷／科系歧視存在」我驚訝地做出這個結論。
這個歧視分門別類之細緻令人咋舌
醫科、工科還會分頂大非頂大，不同科系間存在不同的階級。文組更被長期地看不起，而且大家都會大喇喇地說出來，其他更冷門科系更被甩到歧視價值鏈的最底層。
我之前之所以沒有注意這個歧視，可能跟我自己的工作經歷有關係。因為出社會看到所有的台大或頂大生，其實就是一般人。
就算你是醫生，一樣有生老病死的煩惱。收入高、收入低，都會歷經情緒折磨，人事糾葛之苦。
就算你進入頂尖科技業，你唸資電，出社會還是要從菜鳥開始做起，你的後勤單位有人資、企劃、會計等部門要與你合作。這些部門同仁可能都不是電資醫牙。
學位證書就是敲門磚，你進到一個都是頂大某專業領域科系的時候，還是要體會自己是一個普通人。工作幾年後，大家比的是在專業領域上的專業表現。專業來自於恆久的知識累積，與工作上日復一日的磨練。
教育普及的目的就是要打破階級啊，竟然形成新的階級意識。這個我身為補習班老師，或許我也難辭其咎。雖然我平日上課，真的很強調要找到自己的興趣所在。
但是確實我也有不欣賞的老闆，每此看到考得上醫科的學生，眼睛就好像看到白花花銀子從天上落下一般。我每回看到他，連正眼看他一眼都痛苦。
那種兩個人大腦價值觀排斥時放出的磁場互斥，真心騙不了人。我相信他也看我不順眼。
社會獨尊醫科，這倒底是怎麼回事？又不是每個人都要當醫生。
其實把別人看得比自己低，真的不會比較快樂。我可以理解每個人，腳底踩了一個什麼，會覺得踏實，會覺得自己不是最底層。但有時候腦子出現一個感覺／意識，一定要去檢視看看，那個突然湧現的思維究竟是感覺還是邏輯。
我年紀稍微大一點知道人不愛聽勸，因為聽勸的時候只有兩個結果：
- 我勸了，對方不聽，對方會覺得我罵人。
- 我勸了，對方肯聽，對方覺得我說他錯。
這種烏鴉嘴的行為真的是討人厭。身為老先生是不是要少做一點這種事情？
但有時就是忍不住愛碎唸，大家可不可以對別人好一點。
我想提醒常常覺得別人低你一等的人：「你能站在金字塔的頂端，是因為有人在底端撐著你。」
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航