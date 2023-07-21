美國柏克萊大學與北京清華合作案，引發美眾院議員「嚴重關切」
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美國國會委員會「嚴重關切」加州大學柏克萊分校與北京清華大學在深圳的合作案，認為兩者的合作可能犧牲美國利益、有利於中國政府取得科技與軍事優勢。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
美國眾議院的「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」週一（7月17日）表示，加州大學柏克萊分校與幾家中國實體之間的科研夥伴關係，引起委員會的「嚴重關切」，認為此類中美合作涉及的先進研究，可能會幫助中國政府獲得經濟、技術或軍事優勢。
根據該委員會網站發佈的聲明，該委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）及眾院教育與勞動力委員會主席法克斯（Virginia Foxx）等美國議員13日致信加州大學體系及柏克萊校方，信上稱中國政府利用「清華－柏克萊深圳學院」這類「看似無害」的研究合作項計畫，「以犧牲美國利益為代價，來推進中國的科技目標。」
2014年，柏克萊與北京清華大學和深圳市合作創設此學院。據《紐約時報》報導，該委員會要求柏克萊必須在7月27日之前，提供此合作計畫的資金來源、合作框架和技術工作等訊息，還有其校友現在和過往的利益關聯，以及對美國出口管制規定的遵守情況。
委員會還指出，該學院對中國民間及軍方機構的「兩用技術」進行了研究，比如用於測繪地形、或自動汽車駕駛的先進半導體和成像技術。此外，柏克萊是否恰當披露該學院獲得的中方資助，也遭到質疑。委員會列舉了該學院與近年來受美國制裁的中國大學及企業的合作，如國防科技大學、電信公司華為和中國無人機製造商大疆。
美國議員稱，「在軍民融合戰略下，看似民用的技術（例如透過大學合作開發的技術）被動員起來支持解放軍。」
柏克萊：配合調查
英國《泰唔士高等教育》報導，柏克萊和清華大學自2014年以來，合作推動訊息技術和數據科學等領域的研究。
在給《紐約時報》的一份聲明中，柏克萊稱其「無比重視」對國家安全提出的關切，並致力於全面遵守有關國際學術交流的法律。
該聲明表示，「本校正在審查涉及或與清華－柏克萊深圳學院相關的過往協議與活動」，並將「全面、透明地配合一切聯邦調查。」
柏克萊稱已回覆美國教育部的詢問，提供了與該學院相關的往來及合約簽署的詳細訊息，並承諾會完全遵守管理此類安排的法律，在「評估與外國實體擬議的科研關係時，遵循國會及聯邦監管機構的領導。」
校方強調，外國政府可能很難從此類合作關係中獲得什麼好處，因為學術研究人員都專注於基礎研究，雖有潛在價值，但很快都會發表在公開的學術期刊上。
柏克萊在聲明中表示：「原則上，柏克萊的研究成果是公開發表給全球整個科學界的。」
《泰唔士高等教育》的報導指出，美國議員並沒有提供深圳學院造成具體損害的證據，但列舉了一些可能具有軍事價值的研究計畫，並主張部分計畫似乎與中國政府的軍事相關研究重點相符。而柏克萊的回應則暗示，議員對深圳學院的擔憂是錯誤的，因為它的合作夥伴關係僅限於非機密工作。
美中角力下，學術界成檢視焦點
隨著美國與中國的關係持續緊張，有研究報告指出，這也影響了學術環境。美媒《外交政策》日前指出，越來越多華裔科學家離開美國。
《紐約時報》指出，在中美關係仍緊張之際，部分人士主張雙方應經濟脫鉤。不過，切斷學術往來，可能帶來複雜的後果。美國的大學強調學術開放，且有許多中國學者在美國學界服務；此外，中國龐大的技術產業和人才庫，讓雙方合作仍有吸引力。
在川普（Donald Trump）執政時期，美國政府對中國延攬海外人才的「千人計劃」（又稱海外高層次人才引進計劃）展開調查，擔憂中國藉此從事間諜活動，或是盜竊美國的研究成果。今年4月，前哈佛大學教授、著名的奈米科學家利伯（Charles Lieber）因隱瞞參與千人計劃，遭判6個月居家監禁。當時美國檢方表示，參與外國學術交流計畫無罪，但利伯在調查期間曾作出虛假陳述、瞞報稅額，並隱瞞持有中國的銀行帳戶。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：伯克利與北京清華合作深圳學院 遭美國會關切
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航