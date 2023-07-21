美國柏克萊大學與北京清華合作案，引發美眾院議員「嚴重關切」

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美國眾議院的「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」週一（7月17日）表示，加州大學柏克萊分校與幾家中國實體之間的科研夥伴關係，引起委員會的「嚴重關切」，認為此類中美合作涉及的先進研究，可能會幫助中國政府獲得經濟、技術或軍事優勢。

根據該委員會網站發佈的聲明，該委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）及眾院教育與勞動力委員會主席法克斯（Virginia Foxx）等美國議員13日致信加州大學體系及柏克萊校方，信上稱中國政府利用「清華－柏克萊深圳學院」這類「看似無害」的研究合作項計畫，「以犧牲美國利益為代價，來推進中國的科技目標。」

2014年，柏克萊與北京清華大學和深圳市合作創設此學院。據《紐約時報》報導，該委員會要求柏克萊必須在7月27日之前，提供此合作計畫的資金來源、合作框架和技術工作等訊息，還有其校友現在和過往的利益關聯，以及對美國出口管制規定的遵守情況。

委員會還指出，該學院對中國民間及軍方機構的「兩用技術」進行了研究，比如用於測繪地形、或自動汽車駕駛的先進半導體和成像技術。此外，柏克萊是否恰當披露該學院獲得的中方資助，也遭到質疑。委員會列舉了該學院與近年來受美國制裁的中國大學及企業的合作，如國防科技大學、電信公司華為和中國無人機製造商大疆。

美國議員稱，「在軍民融合戰略下，看似民用的技術（例如透過大學合作開發的技術）被動員起來支持解放軍。」

柏克萊：配合調查

英國《泰唔士高等教育》報導，柏克萊和清華大學自2014年以來，合作推動訊息技術和數據科學等領域的研究。

在給《紐約時報》的一份聲明中，柏克萊稱其「無比重視」對國家安全提出的關切，並致力於全面遵守有關國際學術交流的法律。

該聲明表示，「本校正在審查涉及或與清華－柏克萊深圳學院相關的過往協議與活動」，並將「全面、透明地配合一切聯邦調查。」

柏克萊稱已回覆美國教育部的詢問，提供了與該學院相關的往來及合約簽署的詳細訊息，並承諾會完全遵守管理此類安排的法律，在「評估與外國實體擬議的科研關係時，遵循國會及聯邦監管機構的領導。」

校方強調，外國政府可能很難從此類合作關係中獲得什麼好處，因為學術研究人員都專注於基礎研究，雖有潛在價值，但很快都會發表在公開的學術期刊上。

柏克萊在聲明中表示：「原則上，柏克萊的研究成果是公開發表給全球整個科學界的。」

《泰唔士高等教育》的報導指出，美國議員並沒有提供深圳學院造成具體損害的證據，但列舉了一些可能具有軍事價值的研究計畫，並主張部分計畫似乎與中國政府的軍事相關研究重點相符。而柏克萊的回應則暗示，議員對深圳學院的擔憂是錯誤的，因為它的合作夥伴關係僅限於非機密工作。

美中角力下，學術界成檢視焦點

隨著美國與中國的關係持續緊張，有研究報告指出，這也影響了學術環境。美媒《外交政策》日前指出，越來越多華裔科學家離開美國。

《紐約時報》指出，在中美關係仍緊張之際，部分人士主張雙方應經濟脫鉤。不過，切斷學術往來，可能帶來複雜的後果。美國的大學強調學術開放，且有許多中國學者在美國學界服務；此外，中國龐大的技術產業和人才庫，讓雙方合作仍有吸引力。

在川普（Donald Trump）執政時期，美國政府對中國延攬海外人才的「千人計劃」（又稱海外高層次人才引進計劃）展開調查，擔憂中國藉此從事間諜活動，或是盜竊美國的研究成果。今年4月，前哈佛大學教授、著名的奈米科學家利伯（Charles Lieber）因隱瞞參與千人計劃，遭判6個月居家監禁。當時美國檢方表示，參與外國學術交流計畫無罪，但利伯在調查期間曾作出虛假陳述、瞞報稅額，並隱瞞持有中國的銀行帳戶。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：伯克利與北京清華合作深圳學院 遭美國會關切

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九