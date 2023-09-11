2023/09/11,
運動

夏天到了不敢穿無袖？四組動作、不需器材讓你告別肉肉手臂

夏天到了不敢穿無袖？四組動作、不需器材讓你告別肉肉手臂
Photo Credit: Nuli app

我們想讓你知道的是

太高的體脂率、基因及荷爾蒙因素都可能使手臂脂肪堆積，再加上皮膚鬆弛、老化等問題，都會導致蝴蝶袖的產生，但若是基因造成的頑固脂肪堆積，能夠靠飲食運動改善的幅度則較為有限。儘管如此，我們還是能透過運動來讓手臂看上去更緊實，讓視覺年齡看起來更年輕。

夏天要到了，已經迫不及待的想換上充滿夏日氣息的小背心出門，但卻對於露出手臂感到不自在嗎？首先，要先判斷肉肉手臂的成因是什麼：

  • 短期內快速瘦身、減重造成的皮膚鬆垮
  • 皮膚老化、鬆弛讓蝴蝶袖變得明顯
  • 體重體脂標準，唯獨手臂堆積頑固脂肪

太高的體脂率、基因及荷爾蒙因素都可能使手臂脂肪堆積，再加上皮膚鬆弛、老化等問題，都會導致蝴蝶袖的產生，但若是基因造成的頑固脂肪堆積，能夠靠飲食運動改善的幅度則較為有限。儘管如此，我們還是能透過運動來讓手臂看上去更緊實，讓視覺年齡看起來更年輕。

棒式交替摸肩15下*4組

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Photo Credit: Nuli app
  1. 核心繃緊之後，保持頸部到臀部一直線。
  2. 撐起軀幹，穩定脊椎及骨盆。
  3. 慢慢地移動右手去摸左側肩膀，再換手。

高低棒式左右各8下*4組

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  1. 雙手、雙腳支撐於地面做平板支撐的起始動作，兩手撐的距離與肩同寬，兩手指完全張開撐住地面。
  2. 平板支撐做好後，將左手的手肘彎曲，並用左手前臂撐地，撐地後彎曲右手肘將右手前臂撐地。
  3. 兩個前臂同時撐地之後，再將左手手掌撐地，左手手臂再次伸直，同時右手手掌撐地，右手手臂再次伸直，依次交替進行即可。

徒手三頭撐體12下*4組

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  1. 尋找一張穩固的板凳
  2. 肩膀往後收並下放，稍微前傾。彎曲雙臂，身體慢慢往下。
  3. 雙手用力推，伸直雙臂，回到起始姿勢。

登山者30下*4組

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  1. 從高棒式開始，保持背部挺直，頭部與脊椎成一直線。你的手應該在你的肩膀正下方，手臂完全打直，手指朝前，稍微分開
  2. 一次將你的膝蓋提向你的胸部，盡量不要左右搖晃你的軀幹，保持呼吸
  3. 左右腳交替

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
原標：夏天必看的0器材省時訓練，4招告別惱人蝴蝶袖

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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