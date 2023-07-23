撕掉厭女的標籤？泰勒絲改動〈Better Than Revenge〉歌詞引發粉絲熱議
我們想讓你知道的是
〈Better Than Revenge〉算是泰勒絲豎立她「復仇女王」封號的經典之作，所以許多粉絲對於歌詞改動是「不滿意」的。主要原因是大家對「She’s better known for the things that she does on the mattress」已經太習慣，也覺得舊的歌詞太經典了，新的自然就是「不對胃口」。
文：香水百合
如果你有在關注西洋流行音樂的話，你一定知泰勒絲（Taylor Swift）在重新錄製她的前6張專輯，以拿回她的作品所有權。而2023年7月7日，正是《Speak Now：Taylor's Version》的發行日。
當天全網就炸裂了。
Swifties（泰勒絲粉絲們）迫不及待終於可以收聽 《Speak Now》 的 TV版本以及6首新歌，正在一首一首回味著、跟著激動熱唱的時候，大家發現了Taylor Swift改動了〈Better Than Revenge〉歌詞。
這也不是第一次泰泰改歌詞，那為啥大家討論這麼多呢？
我先丟給大家一個問題：
假設今天你的男友跟別的女人跑了，你會怪男人還是女人？
〈Better Than Revenge〉歌詞與背後的故事
泰勒絲在〈Better Than Revenge〉中的責怪她的前男友的新女友，不但指責她奪走了他，並批評該女性的傲慢態度。（大家推測這首歌是關於2008年剛跟泰勒絲分手的Joe Jonas與Camilla Belle發展新戀情。）
歌詞中有許多尖銳的抨擊，其中包含了這次修改的歌詞。這段歌詞是這樣的：She's not a saint, and she's not what you think / She's an actress, whoa（她不是聖人，也不是你所想像的那樣 / 她是一名演員，whoa）
下一句原版：
She’s better known for the things that she does on the mattress
她最好因為她在床上做的事情而出名
下一句新版歌詞：
He was a moth to the flame, she was holding the matches
他如同飛蛾撲火，而她手握火柴
然而7月15日左右，又有粉絲發現〈Better Than Revenge〉還有一處歌詞改動！
在一個TikTok影片中，一位Swiftie放大了這首歌和聲部分，這邊背景可聽見有一句：You know that she deserved this（你知道這是「她」應得的），現在則變成了：You know that YOU deserved this（你知道這是「你」應得的）。
因為這句在和聲部分，所以真實歌詞是如何不能確定；粉絲各持自己的意見，但有許多人認為，泰勒絲的確也改了這句歌詞。
改動〈Better Than Revenge〉歌詞的2種可能原因
- 原因一：泰勒絲成熟長大了
2014年，泰勒絲曾在《衛報》採訪中說：「當我寫下那首歌時，我只有18歲，那個年齡的時候，你會認為別人真的可以搶走你的男朋友。然後你長大了，意識到如果對方不想離開，沒有人能搶走你的伴侶。」
許多人認為，泰勒絲因為長大了，所以知道不該完全怪罪前男友的新女友。
- 原因二：泰勒絲的女性主義立場
也有許多人表示，被替換的歌詞更符合泰勒絲作為成年人的女性主義立場。在近年的泰勒絲訪談中大家也可以發現，她經常談論「女性的約會生活，包括她自己的約會生活，不應受到外人評判」。
泰勒絲對於《SPEAK NOW》專輯的態度
When I look back at the Speak Now album, I get a lump in my throat. I have a feeling it will always be this way, because this period of time is so violently aglow with the last light of the setting sun of my childhood.
當我回顧《Speak Now》這張專輯時，我心中會有一種莫名的情緒湧上。我有種感覺，這種情緒可能會一直存在，因為這段時間充滿了我童年最後一絲陽光的燦爛光芒。
I made this album, completely self-written, between the ages of 18 and 20. I've spoken about how I feel like those ages are the most emotionally turbulent ones in a person's life. Maybe when I say that, I'm really just talking about myself.
這張專輯完全是由我自己創作的，是我在18歲到20歲之間創作的。我曾談論過在一個人的生命中，這些年齡是情感最動盪的時期。也許，當我這麼說的時候，我真的就是在說我自己。
粉絲對於〈Better Than Revenge〉歌詞改動的反應
在寫這篇文章的時候，我看了一些報導，才知道在新專輯發布的前幾周裡，就已經有成千上萬的貼文、長篇評論在討論了泰勒絲是否應該重新寫這行歌詞，因為許多人現在認為這行歌詞具有反女性主義、貶低女性的意味。
根據一些報導，還有我自己看到許多IG影片的反應，對於新的歌詞，粉絲一開始大多是「驚訝」，尤其是7月7日那天在家拿著梳子飆歌的粉絲們，怎麼唱到這句就不對了呢？（而且當時Spotify上面顯示的還是舊歌詞，我那時就截圖下來了哈哈，覺得很有趣。）
- 反應1：不喜歡，新歌詞太突兀
〈Better Than Revenge〉算是泰勒絲豎立她「復仇女王」封號的經典之作，所以許多粉絲對於歌詞改動是「不滿意」的。主要原因是大家對「She’s better known for the things that she does on the mattress」已經太習慣，也覺得舊的歌詞太經典了，新的自然就是「不對胃口」。我也有看到一些粉絲錄影分享他們覺得「更好的歌詞改動方式」，既可避開 slut shaming，又不會改動的太多字而顯得新歌詞突兀。
- 反應2：喜歡，尊重泰勒絲的決定
粉絲寫道：「〈Better Than Revenge (TV)〉有著她一直希望寫出來的歌詞，我非常尊重這一點。」
- 反應3：喜歡，把「責怪女性」的成份轉移了
許多粉絲認為泰勒絲修改這些歌詞是有道理的，新版的歌詞將男性角色也加入其中，不會完全責怪歌曲中的女性角色。
- 反應4：不喜歡，泰勒絲不應該改寫自己的歷史
雖然許多人認為32歲的泰勒絲比年輕時有更進步的女性性觀，但她還是應該保留歌詞的原樣。
音樂雜誌Rolling Stone 5月份一篇評論文章這樣說：「改變過去的《Speak Now》，或是利用它來發表某種偉大的女權主義聲明，不僅會讓人感到不誠實，而且會破壞泰勒絲「貶低舊版錄音」的目標。 」
這篇文章的作者Larisha Paul主張保留這首歌的原本的歌詞，因為它在泰勒絲「理解女性主義」的旅程中，佔據著至關重要的位置。
- 反應5：製作迷因的機會來啦XD
許多Swifties製作大量的迷因哏圖meme，表達他們對歌詞改變的震驚。大多數哏圖是在開玩笑，表達了他們對懷舊的依戀，而不是對歌詞的嚴肅批評。
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