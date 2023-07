撕掉厭女的標籤？泰勒絲改動〈Better Than Revenge〉歌詞引發粉絲熱議

文:香水百合

如果你有在關注西洋流行音樂的話,你一定知泰勒絲(Taylor Swift)在重新錄製她的前6張專輯,以拿回她的作品所有權。而2023年7月7日,正是《Speak Now:Taylor's Version》的發行日。

當天全網就炸裂了。

Swifties(泰勒絲粉絲們)迫不及待終於可以收聽 《Speak Now》 的 TV版本以及6首新歌,正在一首一首回味著、跟著激動熱唱的時候,大家發現了Taylor Swift改動了〈Better Than Revenge〉歌詞。

這也不是第一次泰泰改歌詞,那為啥大家討論這麼多呢?

我先丟給大家一個問題:

假設今天你的男友跟別的女人跑了,你會怪男人還是女人?

〈Better Than Revenge〉歌詞與背後的故事

泰勒絲在〈Better Than Revenge〉中的責怪她的前男友的新女友,不但指責她奪走了他,並批評該女性的傲慢態度。(大家推測這首歌是關於2008年剛跟泰勒絲分手的Joe Jonas與Camilla Belle發展新戀情。)

歌詞中有許多尖銳的抨擊,其中包含了這次修改的歌詞。這段歌詞是這樣的:She's not a saint, and she's not what you think / She's an actress, whoa(她不是聖人,也不是你所想像的那樣 / 她是一名演員,whoa)

下一句原版:

She’s better known for the things that she does on the mattress

她最好因為她在床上做的事情而出名

下一句新版歌詞:

He was a moth to the flame, she was holding the matches

他如同飛蛾撲火,而她手握火柴

然而7月15日左右,又有粉絲發現〈Better Than Revenge〉還有一處歌詞改動!

在一個TikTok影片中,一位Swiftie放大了這首歌和聲部分,這邊背景可聽見有一句:You know that she deserved this(你知道這是「她」應得的),現在則變成了:You know that YOU deserved this(你知道這是「你」應得的)。

因為這句在和聲部分,所以真實歌詞是如何不能確定;粉絲各持自己的意見,但有許多人認為,泰勒絲的確也改了這句歌詞。

改動〈Better Than Revenge〉歌詞的2種可能原因

原因一:泰勒絲成熟長大了

2014年,泰勒絲曾在《衛報》採訪中說:「當我寫下那首歌時,我只有18歲,那個年齡的時候,你會認為別人真的可以搶走你的男朋友。然後你長大了,意識到如果對方不想離開,沒有人能搶走你的伴侶。」

許多人認為,泰勒絲因為長大了,所以知道不該完全怪罪前男友的新女友。

原因二:泰勒絲的女性主義立場

也有許多人表示,被替換的歌詞更符合泰勒絲作為成年人的女性主義立場。在近年的泰勒絲訪談中大家也可以發現,她經常談論「女性的約會生活,包括她自己的約會生活,不應受到外人評判」。

泰勒絲對於《SPEAK NOW》專輯的態度

When I look back at the Speak Now album, I get a lump in my throat. I have a feeling it will always be this way, because this period of time is so violently aglow with the last light of the setting sun of my childhood.

當我回顧《Speak Now》這張專輯時,我心中會有一種莫名的情緒湧上。我有種感覺,這種情緒可能會一直存在,因為這段時間充滿了我童年最後一絲陽光的燦爛光芒。

I made this album, completely self-written, between the ages of 18 and 20. I've spoken about how I feel like those ages are the most emotionally turbulent ones in a person's life. Maybe when I say that, I'm really just talking about myself.

這張專輯完全是由我自己創作的,是我在18歲到20歲之間創作的。我曾談論過在一個人的生命中,這些年齡是情感最動盪的時期。也許,當我這麼說的時候,我真的就是在說我自己。

粉絲對於〈Better Than Revenge〉歌詞改動的反應

在寫這篇文章的時候,我看了一些報導,才知道在新專輯發布的前幾周裡,就已經有成千上萬的貼文、長篇評論在討論了泰勒絲是否應該重新寫這行歌詞,因為許多人現在認為這行歌詞具有反女性主義、貶低女性的意味。

根據一些報導,還有我自己看到許多IG影片的反應,對於新的歌詞,粉絲一開始大多是「驚訝」,尤其是7月7日那天在家拿著梳子飆歌的粉絲們,怎麼唱到這句就不對了呢?(而且當時Spotify上面顯示的還是舊歌詞,我那時就截圖下來了哈哈,覺得很有趣。)

反應1:不喜歡,新歌詞太突兀

〈Better Than Revenge〉算是泰勒絲豎立她「復仇女王」封號的經典之作,所以許多粉絲對於歌詞改動是「不滿意」的。主要原因是大家對「She’s better known for the things that she does on the mattress」已經太習慣,也覺得舊的歌詞太經典了,新的自然就是「不對胃口」。我也有看到一些粉絲錄影分享他們覺得「更好的歌詞改動方式」,既可避開 slut shaming,又不會改動的太多字而顯得新歌詞突兀。

反應2:喜歡,尊重泰勒絲的決定

粉絲寫道:「〈Better Than Revenge (TV)〉有著她一直希望寫出來的歌詞,我非常尊重這一點。」

反應3:喜歡,把「責怪女性」的成份轉移了

許多粉絲認為泰勒絲修改這些歌詞是有道理的,新版的歌詞將男性角色也加入其中,不會完全責怪歌曲中的女性角色。

反應4:不喜歡,泰勒絲不應該改寫自己的歷史

雖然許多人認為32歲的泰勒絲比年輕時有更進步的女性性觀,但她還是應該保留歌詞的原樣。

音樂雜誌Rolling Stone 5月份一篇評論文章這樣說:「改變過去的《Speak Now》,或是利用它來發表某種偉大的女權主義聲明,不僅會讓人感到不誠實,而且會破壞泰勒絲「貶低舊版錄音」的目標。 」

這篇文章的作者Larisha Paul主張保留這首歌的原本的歌詞,因為它在泰勒絲「理解女性主義」的旅程中,佔據著至關重要的位置。

反應5:製作迷因的機會來啦XD

許多Swifties製作大量的迷因哏圖meme,表達他們對歌詞改變的震驚。大多數哏圖是在開玩笑,表達了他們對懷舊的依戀,而不是對歌詞的嚴肅批評。

奪回浪女(slut)的驕傲

你敢大聲說「我喜歡做愛」、「我想做愛」嗎?