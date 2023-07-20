海港城、時代廣場及荷里活廣場攜手打造香港迪士尼100周年活動

Disney 100: Travel Together with Wharf Malls

香港 2023 年 7 月 20 日 /美通社/ -- 九龍倉旗下的三個商場於 7 月 14 日至 9 月 3 日攜手舉辦香港最大型的迪士尼 100 周年活動 –《 Disney 100: Travel Together with Wharf Malls 》！位於香港旅遊熱點的海港城、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品！三個商場共有18個打卡點及多個線上線下活動。除了深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有達菲與好友、 Pixar 、 Marvel 、 Star Wars 等等角色的打卡位都會出現在各個商場。各個商場亦有不同的「迪士尼100周年期間限定店」，讓迪士尼粉絲購買限定商品。

海港城

作為香港地標商場之一，位於尖沙咀的海港城帶大家穿越時空探索迪士尼的百年魅力！這次以歷險為題，從海陸空到不同時空之間旅遊。多個打卡場景遍佈海港城 8 個地點，亦有超過 30 個不同系列的迪士尼人氣角色裝置，與大家乘搭不同交通工具展開旅程。米奇與好友在維多利亞港海傍的 25 米長「海上探險號」迎接大家；史迪奇和胡迪就在觀景台邀請粉絲們登上「夢幻熱氣球」欣賞 270 度維港景色；觀景台另一側就可走入 10 米大的達菲與好友的森林世界。而 3.5 米高的小木偶就在「穿越時光影視廳」帶大家回到 90 年代初，重溫迪士尼經典畫面。

時代廣場

時代廣場座落於銅鑼灣中心地帶，是香港最受歡迎旅遊點之一。在今次的迪士尼 100 周年活動就設有多個主題區域，重溫迪士尼暖心語錄。場內有六大巨型迪士尼角色藝術裝置打卡留念，包括米奇、毛怪蘇利文、巴斯光年等等。隨後大家更可到互動藝術畫廊，以小道具尋找幸運兔奧斯華、小飛俠及奧蘿拉公主的隱藏語錄，遊歷各個經典動人時刻。

荷里活廣場

荷里活廣場是東九龍區地標商場之一，今次就與大家探索迪士尼世界的音樂大舞台，展開一段樂韻悠揚的奇妙旅程。首先踏進 Disney 100 大門，與首次現身香港的《青春養成記》毛絨絨紅熊貓美美拍照，亦可大玩互動遊戲，一同奏出神秘樂章！另外踏上快『樂』大舞台便可與史迪奇及小飛俠等角色於米奇的指揮下上演歡樂大合奏！

Photo Credit：美通社

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