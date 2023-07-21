破解電動車充電樁迷思：充電功率的提升，真的可以降低充電時間嗎？
我們想讓你知道的是
先分享一個數據，Porsche Taycan於150KW及350KW的充電站進行充電至80%所需要的時間，可能只相差3~4分鐘。有人會問，150KW與350KW相差2倍多的功率，所需充電時間為何只差不到5分鐘？我想或許大家忽略了一件事情：電動車電池管理系統會去管控充電峰值。
文：曾瀚緯（理工思維＋商業邏輯的複合式人設，投入建築工程、綠色工廠、企業社會責任、電動車、新能源、一路跨界學習成長的心路歷程，並持續以創新商業模式和商業生態系統觀點來讓世界變得更好，目前於國內電動車產業服務中）
還記得2020年台灣保時捷宣布因應Taycan上市將導入當時全台最高輸出功率320KW的直流充電樁，2022年7月華城電能對外發表全台最高充電功率480KW直流充電樁，市場上營運商主流仍為200KW機種；2023年開始電動車營運商開始以350KW設備為主力配置規劃來電動車充電站，看起來追求功率提升就是王道就是真理，但事實真的是如此嗎？
這個議題我與許多電動車主互動過，對於充電營運商而言，設備稼動率是最基本且重要的事情，但最直白地問車主，在選擇充電站時會把什麼考量因素做為首要？多數的車主的答案是「充電功率」 ，車主期望可以盡量縮短在充電站停留等待的時間，但我們不禁要問：充電功率的提升，真的可以降低充電時間嗎？
我想先分享一個數據，Porsche Taycan於150KW及350KW的充電站進行充電至80%所需要的時間，可能只相差3~4分鐘；有人會問，150KW與350KW相差2倍多的功率，所需充電時間為何只差不到5分鐘？我想或許大家忽略了一件事情：電動車電池管理系統會去管控充電峰值。
我們把充電行為做一個比喻：
越大的水龍頭可以輸出越大的水量，但若水管沒有也同樣放大，那水管只能讓固定的水量通過進到水桶裡，因此為了達到最高效率，我們會把水龍頭和水管同步擴大，才能讓越多的水在同樣時間內進到水桶裡，但水桶的開孔仍然可能限制水進入水桶的量。這個開孔就類似上面所說的「電池管理系統控制充電接受功率」。
大部分行銷廣告揭露的都是電動車的充電峰值，但他們沒有說的是充電峰值需要許多環境條件同時出現才有機會到達，例如電池電量<80%、電池溫度不可過高或過低及電池保護機制等等，在充電過程中同時湊齊這些條件的機會可能不到幾分鐘，而且每間車廠所使用的電池管理系統都不相同，所管控的係數和因子都不同，這可以從每個品牌的每個車款的充電曲線變化發現。
而高功率的設備通常是設計成分體式的樣式，需要更大的基礎設施。
我曾經做過模擬，當營運商投入建置充電站的成本固定時進行比較，方案一，建置2座350KW，方案二，設備或建置4座180KW設備。模擬結果顯示，方案二在同樣時間和同樣車流量（數量>2台）狀況下，可以在同樣時間內提供最多的充電量，顯然對於營運商收益或者車主縮短排隊等待時間的議題下，方案二是比較好的執行方案。
可惜在現實中，不會有人這樣評估，人們仍然會以追逐最高功率充電站為設定目標。
電動車主需要更了解您所購買的車款，瞭解車的充電特性，才能為您的出行規劃最短等待時間的充電計劃，以下簡單整理台灣目前市售電動車的車端BMS充電最大功率相關資訊，希望各位都可以成為聰明電動車用路人！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！