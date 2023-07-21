破解電動車充電樁迷思：充電功率的提升，真的可以降低充電時間嗎？

文：曾瀚緯（理工思維＋商業邏輯的複合式人設，投入建築工程、綠色工廠、企業社會責任、電動車、新能源、一路跨界學習成長的心路歷程，並持續以創新商業模式和商業生態系統觀點來讓世界變得更好，目前於國內電動車產業服務中）

還記得2020年台灣保時捷宣布因應Taycan上市將導入當時全台最高輸出功率320KW的直流充電樁，2022年7月華城電能對外發表全台最高充電功率480KW直流充電樁，市場上營運商主流仍為200KW機種；2023年開始電動車營運商開始以350KW設備為主力配置規劃來電動車充電站，看起來追求功率提升就是王道就是真理，但事實真的是如此嗎？

這個議題我與許多電動車主互動過，對於充電營運商而言，設備稼動率是最基本且重要的事情，但最直白地問車主，在選擇充電站時會把什麼考量因素做為首要？多數的車主的答案是「充電功率」 ，車主期望可以盡量縮短在充電站停留等待的時間，但我們不禁要問：充電功率的提升，真的可以降低充電時間嗎？

我想先分享一個數據，Porsche Taycan於150KW及350KW的充電站進行充電至80%所需要的時間，可能只相差3~4分鐘；有人會問，150KW與350KW相差2倍多的功率，所需充電時間為何只差不到5分鐘？我想或許大家忽略了一件事情：電動車電池管理系統會去管控充電峰值。

我們把充電行為做一個比喻：

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越大的水龍頭可以輸出越大的水量，但若水管沒有也同樣放大，那水管只能讓固定的水量通過進到水桶裡，因此為了達到最高效率，我們會把水龍頭和水管同步擴大，才能讓越多的水在同樣時間內進到水桶裡，但水桶的開孔仍然可能限制水進入水桶的量。這個開孔就類似上面所說的「電池管理系統控制充電接受功率」。

大部分行銷廣告揭露的都是電動車的充電峰值，但他們沒有說的是充電峰值需要許多環境條件同時出現才有機會到達，例如電池電量<80%、電池溫度不可過高或過低及電池保護機制等等，在充電過程中同時湊齊這些條件的機會可能不到幾分鐘，而且每間車廠所使用的電池管理系統都不相同，所管控的係數和因子都不同，這可以從每個品牌的每個車款的充電曲線變化發現。

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而高功率的設備通常是設計成分體式的樣式，需要更大的基礎設施。

我曾經做過模擬，當營運商投入建置充電站的成本固定時進行比較，方案一，建置2座350KW，方案二，設備或建置4座180KW設備。模擬結果顯示，方案二在同樣時間和同樣車流量（數量>2台）狀況下，可以在同樣時間內提供最多的充電量，顯然對於營運商收益或者車主縮短排隊等待時間的議題下，方案二是比較好的執行方案。

可惜在現實中，不會有人這樣評估，人們仍然會以追逐最高功率充電站為設定目標。

電動車主需要更了解您所購買的車款，瞭解車的充電特性，才能為您的出行規劃最短等待時間的充電計劃，以下簡單整理台灣目前市售電動車的車端BMS充電最大功率相關資訊，希望各位都可以成為聰明電動車用路人！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航