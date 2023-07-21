台日居住數據比一比：為何台灣的住宅自有率、空屋率皆高於日本？
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以日本2018年總務省的「住宅・土地統計調査」結果、比對台灣行政院主計處每10年一度的「人口及住宅普查」資訊，發現兩國可能呈現相近的趨勢。數據顯示，僅管兩國的平均每戶可分得住宅數微幅增加，但住宅自有率並未同步增加。
文：湯皓茹
日本政府總務省，每五年會辦理一次「住宅・土地統計調査」。今年（令和五年）再度來到該調查的普查年。地方政府也紛紛開始宣導、請民眾配合協助普查。
日本的居住環境，對於熟悉日本影劇、動漫的人來說，或許是嚮往的對象。但是在近期台灣「居住正義」成為社會重要話題的當前，若以就數據而言，日本民眾在住居上的條件、與台灣的落差有多大呢？
商益以日本上一次（2018年）總務省的「住宅・土地統計調査」結果、比對台灣行政院主計處每10年一度的「人口及住宅普查」資訊，發現兩國可能呈現相近的趨勢。特別是住宅總數成長的幅度，較總家庭數（常住住戶數）成長的幅度更高；以及住宅自有率近10年均無明顯成長，兩項數據顯示，僅管兩國的平均每戶可分得住宅數微幅增加，但住宅自有率並未同步增加。
此外，日本政府的統計數據中，另有高齡單身者租屋率的調查。台灣政府或許也需要相關數據，能更有助於在高齡化社會研考未來十年的居住政策。
最後，台灣的住宅自有率在數據上遠高於日本，但數據也顯示台灣在65歲以上需要他人長照的比率、以及65歲以上獨居比率節節升高。近3次調查顯示，每次調查台灣的平均年齡都跳升近5歲，下一個10年若維持此趨勢，平均年齡將跳至45~50歲區間。高住宅自有率對於中高齡為主體的社會，是加分或是負擔？或許同樣值得探討。
以下為本次比對的台、日兩國，三項主要居住數據：住宅自有率、空屋率、以及平均每戶可分得住宅數等相關數據。
住宅自有率（日61.2%；台78.6%）
2018年日本自有住宅的戶數共3280萬2000戶。住宅自有率（持ち家住宅率）為61.2％，較2013年略下降0.5%。租屋數共1906萬5000戶，租屋率佔住宅總數的35.6％。民間房東佔住宅總數28.5％、公營租屋則佔3.6％（192萬2000戶）。員工宿舍佔2.1%，共110萬戶。
台灣自2010年起，在「人口及住宅普查」將自有住宅中的「未同住家人擁有」分列。由於過去並未分列此一項目，使得住在「非同住家人」所持有的房屋中的人，也列為自有率的對象，因此2000年為止的住宅自有率均高於八成。此現象在2010年後獲得修正，近兩次調查的自有率略為降低。
特別值得注意的是，根據2020年普查報告指出了以下的地區性租屋趨勢變化。
與2010年相較，臺北市因居住成本較高，住宅自有及租用戶數均減少，租用率減少4.3個百分點，自有率相對增加0.7個百分點；新北市及桃園市因交通完善及臺北市人口外溢效應，住宅自有及租用戶數均增加，租用率分別增加1.8個及1.5個百分點，自有率則相對減少；另新竹市住宅自有及租用戶數均增加，租用率增3.1個百分點及自有率減少2.5個百分點。
空屋率（日13.6%，台18.5%）
日本2018年空屋率為13.6%，較2013年上升0.1%，創下史上最高紀錄。空屋中以「租用目的住宅」432萬7000戶為最多，佔總住宅數6.9％；「待售住宅」29萬3000戶（佔總住宅數0.5％）；別墅等「第二個家」38萬1000戶（佔0.6％）。
根據報告說明，本空屋率數據亦含屋主經常性不在的其他住宅，如轉調、住院、長年不在家、以及改建中等情況。
台灣的空屋率曾在2010年創下19.3%的最高紀錄，2020年的最新結果為18.5%，空閑住宅的實際總數約為166.2萬間空屋。雖然分項計算方式與日本不同，但屋主經常性不在的住宅同樣列入空屋率數據。報告指出，
就歷次普查觀察，空閒住宅數隨總住宅數成長逐次增加，而空閒住宅率則自1980年之13.1%增至2020年，本次普查首度下降。
住宅總數與家庭總數比（日：1.16間；台：1.11間）
本數據為日本調查報告的首章節重點。2018年住宅總數增加2.9%，總計6240萬7000間住宅，換算一個家庭平均配分到的住宅數為1.16間。
報告指出，與2013年相比，總住宅數增加了177萬9000戶（成長2.9％），總家庭數增加了154萬9000戶（成長3.0％）。
比較總住宅數和總家庭數的變化，可以看出在1963年之前，總家庭數超過了總住宅數，但在1968年發生了逆轉，之後總住宅數超過了總家庭數。每家庭配分住宅數也呈上升趨勢，但近年來成長速度有所放緩，2018年的每家庭住宅數為1.16間，與2013年持平。
台灣的住宅總數自1966年開始統計，因此無法觀察到同時期日本所發生的反轉現象。但基本趨勢相近。台灣的普查報告並未計算平均每戶可配分住宅數，但以相關數據計算後可知2020年為1.11間。較之2010年成長0.03%，同樣開始進入放緩。
但台灣或許基於國民特性，投資偏好重視購置房地產。因此「人口及住宅普查」報告可見「（持）有其他自有住宅」的統計數據。報告強調，
普通住戶現住住宅為自有者外，還有其他住宅者（第二宅）計146.3萬戶或占18.3%，較99年增加1.7個百分點；現住住宅非自有亦無其他自有住宅者計145.9萬戶或占18.2%，較99年增加0.5個百分點。按縣市別觀察，普通住戶擁有第二宅之情形以連江縣37.9%、金門縣29.9%及臺北市23.0%較高，而無自有住宅者，則以新北市、臺北市及臺中市逾2成較高。
高齡單身租屋比率（日33.5%）
最後，僅管在台灣的普查報告中未能確認到相關數據，但對於日本、台灣同樣面臨的高齡化社會議題而言，日本政府所進行的「高齡單身持有房屋比例」或許是值得參考的調查項目。定義為65歲以上的高齡世代，共計2253萬4000（家庭）。
報告指出，「從持有住宅的分析顯示，有1848萬9000戶持有自有住宅（佔高齡家庭的82.1％），400萬9000戶為租賃住宅（17.8％）。相較於所有家庭數中自有住宅的比例（61.2％），高齡家庭持有自有住宅的比例高出20.9%」。
「對於高齡世代中的『獨居高齡者』（638萬戶），有422萬5000家庭持有自有住宅（占獨居高齡者的66.2％），213萬7000戶為租賃住宅（33.5％）。相較於2013年，自有住宅者增加了60萬3000戶（成長16.7％），租賃住宅增加了26萬3000戶（成長14.0％）。此外，對於『獨居高齡者』中的租屋比例，自1993年以來均呈現下降趨勢。相較於2013年，下降了0.5%」。
參考：「人口及住宅普查」摘要數據
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