《當媽後，你是公主也是壞皇后》：只要你願意，母職將是一個長成為最完整自己的機會
我們想讓你知道的是
很少有其他生命經驗能夠像成為母親那樣提供認識自己的機會，當媽媽會讓妳疲憊不堪，讓妳充滿恐懼，讓妳感動落淚。它會激發出快樂、自我懷疑、歡笑、滿足、憤怒、恐懼、羞愧、煩躁、匱乏、悲傷、焦慮與愛，妳可能會見識到自己最好與最壞的一面。
文：麗莎．瑪基雅諾（Lisa Marchiano）
母職彷彿是座大熔爐，有著異常強烈的身體與情感體驗，我們會受到測試與轉變。在母職這個煉金術的容器中，熱力大幅提升，我們人格中過時的部分被融解掉，新的結構被鍛造出來。母親的身份是種令人暈頭轉向的高難度任務，是一場變裝舞會，也是與死亡的交流。它是一種脫落而又找到恩典的過程，是一種陷入又脫離愛的過程，是時時刻刻的心痛。成為母親是與自己最終的面質，無論你的靈魂深處有些什麼需要被發現，無論是糟粕或珍寶，母職的經驗都會幫你尋得。
榮格最重要的觀點之一是，我們在整個生命過程中皆會不斷成長與發展。根據榮格的觀點，我們從未停止成長與轉變。事實上，隨著年齡的增長，我們有更多的機會成為自己——牽引著我們開展自己獨一無二的藍圖，成長為我們來到這個世界上有潛力成為的那棵橡木。榮格稱這種貫穿一生的成熟歷程為「個體化」（individuation）。
個體化歷程是個緩慢的過程，慢慢轉變成你真實的自我，需要花上一生的時間來完成。個體化需要你對生活保持開放的態度，以便在每次的打擊、失望與錯誤中，都能更認識自己的某些部分，而這些部分是之前不為人知、或被你自己所鄙視的。如果你在生活中照顧自己真實的聲音，並負責盡可能地把學習與接受自己當成重要的工作，那麼你最終便能夠成為快樂、有智慧的老人，而不是變得尖酸刻薄、心胸狹窄。
在我接受榮格訓練的第一次研討會上，我直接體會到了所謂個體化是什麼。那場研討會有數百名分析師與受訓者參加，是在加拿大蒙特婁市中心的某家大飯店舉辦。這是我第一次參加這樣的活動，這麼近距離地接觸許多作者讓我有些膽怯，他們的著作對我有很大的影響力。我希望自己是個好學生，雖然因為懷著第二胎而身心俱疲，我還是全心全意地參與每一場講座。
大名鼎鼎的榮格取向分析師哈利．威爾默（Harry Wilmer）在下午的演講中談到了毛線畫（yarn painting）。威爾默博士是社會心理學的先驅，他開發了一種與退伍軍人共事的新技術。我以前未曾聽過毛線畫，我以為威爾默博士會介紹的是一些來自原始部落的手工藝品，並討論其中的原型象徵意義。雖然這聽起來有些枯燥，不過我決心要認真聽講。
威爾默已經八十多歲了，他接過麥克風時，聲音有些停頓與緊繃。首先，他解釋道，在第二次世界大戰期間，他被診斷出患有肺結核，並且在海軍艦艇上的肺結核療養院住了近一年半。這段時間對他來說相當艱難而孤獨，他有一股感覺要他必須拿起毛線和針，用自發創造的方式來作「畫」。他漫長的病程讓他對自己有了更深的認識，他的毛線畫反映了這樣的內在歷程。他向我們展示了幾張他當時的藝術創作，呈現了他試圖面對自己的悲傷、心痛與孤寂。
他講述著他已成年的兒子喪命於一場機車事故，並展示了在這場悲劇發生後他所完成的毛線畫。這些畫作色彩繽紛，很有意思，不過它們的藝術價值並不是重點。威爾默分享了他如何從他的「畫布」中間開始縫製，在創作的過程中，他從來不知道最後將會長成什麼樣子。這些都是他無意識的自發產物，在許多方面，就像孩子一樣簡單而不具藝術性。他說：「每個人的內心都是藝術家。」
從演講的前半段開始我就淚流不止，直到最終都沒有停歇。我原本以為這位著名的分析師會帶領大家進行一場令人眩目的理性討論，沒想到完全相反，我看見的是一個人毫無設防地站在我們面前，分享他平凡簡單的努力，終而從萬分難耐的痛苦中淬煉出意義。我當時還有些懷疑我會這樣哭泣是否一部分是因懷孕初期的賀爾蒙所致。後來，我遇到一個朋友，我問她是否也有聽那場講座，她簡單地說：「喔，我有去，我整場都在掉淚。」
一年半之後，哈利．威爾默過世了，享年八十八歲。
榮格說，心靈成長的目的在於變得更加完整。成為完整的人意味著能夠充分地體驗到自己所有的情緒、懷疑自己、承認我們的錯誤、對我們周遭的環境產生濃厚的興趣、擁抱我們的矛盾、聆聽我們的內在聲音，並且為了保護自己與我們所愛的人而行使我們的力量與權威。
變得完整意味著能夠充滿玩心、感到敬畏、自我解嘲，意味著在需要的時候能夠保護自己，但能在其他時候放下這些防衛，如此一來你便能以開放的心態迎接周圍的世界，敏察痛苦所帶給我們的奇蹟與脆弱。也許最重要的是，變得完整需要對自己保持好奇心，這麼一來，當你面對任何生命所帶來的嶄新挑戰時，便有機會從中更加認識自己心靈的奧祕。
很少有其他生命經驗能夠像成為母親那樣提供認識自己的機會，當媽媽會讓你疲憊不堪，讓你充滿恐懼，讓你感動落淚。它會激發出快樂、自我懷疑、歡笑、滿足、憤怒、恐懼、羞愧、煩躁、匱乏、悲傷、焦慮與愛，你可能會見識到自己最好與最壞的一面。說穿了，如果生命的意義在於因你的經歷而變得更偉大，讓你更加了解自己，那麼母職所提供的便是一個自我了解的宏大舞台。
以這種方式來看，我們是否是完美的媽媽並不重要——無論我們是外出工作、或者待在家裡，我們自己做嬰兒副食品、或是自己縫製萬聖節服裝，這些都不重要。重要的是我們是否以一種足夠開放的方式投入在這些體驗當中，讓自己真正地參與自己的生命，包含所有的心痛、失望與快樂。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL