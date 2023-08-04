《當媽後，你是公主也是壞皇后》：只要你願意，母職將是一個長成為最完整自己的機會

文：麗莎．瑪基雅諾（Lisa Marchiano）

母職彷彿是座大熔爐，有著異常強烈的身體與情感體驗，我們會受到測試與轉變。在母職這個煉金術的容器中，熱力大幅提升，我們人格中過時的部分被融解掉，新的結構被鍛造出來。母親的身份是種令人暈頭轉向的高難度任務，是一場變裝舞會，也是與死亡的交流。它是一種脫落而又找到恩典的過程，是一種陷入又脫離愛的過程，是時時刻刻的心痛。成為母親是與自己最終的面質，無論你的靈魂深處有些什麼需要被發現，無論是糟粕或珍寶，母職的經驗都會幫你尋得。

榮格最重要的觀點之一是，我們在整個生命過程中皆會不斷成長與發展。根據榮格的觀點，我們從未停止成長與轉變。事實上，隨著年齡的增長，我們有更多的機會成為自己——牽引著我們開展自己獨一無二的藍圖，成長為我們來到這個世界上有潛力成為的那棵橡木。榮格稱這種貫穿一生的成熟歷程為「個體化」（individuation）。

個體化歷程是個緩慢的過程，慢慢轉變成你真實的自我，需要花上一生的時間來完成。個體化需要你對生活保持開放的態度，以便在每次的打擊、失望與錯誤中，都能更認識自己的某些部分，而這些部分是之前不為人知、或被你自己所鄙視的。如果你在生活中照顧自己真實的聲音，並負責盡可能地把學習與接受自己當成重要的工作，那麼你最終便能夠成為快樂、有智慧的老人，而不是變得尖酸刻薄、心胸狹窄。

在我接受榮格訓練的第一次研討會上，我直接體會到了所謂個體化是什麼。那場研討會有數百名分析師與受訓者參加，是在加拿大蒙特婁市中心的某家大飯店舉辦。這是我第一次參加這樣的活動，這麼近距離地接觸許多作者讓我有些膽怯，他們的著作對我有很大的影響力。我希望自己是個好學生，雖然因為懷著第二胎而身心俱疲，我還是全心全意地參與每一場講座。

大名鼎鼎的榮格取向分析師哈利．威爾默（Harry Wilmer）在下午的演講中談到了毛線畫（yarn painting）。威爾默博士是社會心理學的先驅，他開發了一種與退伍軍人共事的新技術。我以前未曾聽過毛線畫，我以為威爾默博士會介紹的是一些來自原始部落的手工藝品，並討論其中的原型象徵意義。雖然這聽起來有些枯燥，不過我決心要認真聽講。

威爾默已經八十多歲了，他接過麥克風時，聲音有些停頓與緊繃。首先，他解釋道，在第二次世界大戰期間，他被診斷出患有肺結核，並且在海軍艦艇上的肺結核療養院住了近一年半。這段時間對他來說相當艱難而孤獨，他有一股感覺要他必須拿起毛線和針，用自發創造的方式來作「畫」。他漫長的病程讓他對自己有了更深的認識，他的毛線畫反映了這樣的內在歷程。他向我們展示了幾張他當時的藝術創作，呈現了他試圖面對自己的悲傷、心痛與孤寂。

他講述著他已成年的兒子喪命於一場機車事故，並展示了在這場悲劇發生後他所完成的毛線畫。這些畫作色彩繽紛，很有意思，不過它們的藝術價值並不是重點。威爾默分享了他如何從他的「畫布」中間開始縫製，在創作的過程中，他從來不知道最後將會長成什麼樣子。這些都是他無意識的自發產物，在許多方面，就像孩子一樣簡單而不具藝術性。他說：「每個人的內心都是藝術家。」

從演講的前半段開始我就淚流不止，直到最終都沒有停歇。我原本以為這位著名的分析師會帶領大家進行一場令人眩目的理性討論，沒想到完全相反，我看見的是一個人毫無設防地站在我們面前，分享他平凡簡單的努力，終而從萬分難耐的痛苦中淬煉出意義。我當時還有些懷疑我會這樣哭泣是否一部分是因懷孕初期的賀爾蒙所致。後來，我遇到一個朋友，我問她是否也有聽那場講座，她簡單地說：「喔，我有去，我整場都在掉淚。」

一年半之後，哈利．威爾默過世了，享年八十八歲。

榮格說，心靈成長的目的在於變得更加完整。成為完整的人意味著能夠充分地體驗到自己所有的情緒、懷疑自己、承認我們的錯誤、對我們周遭的環境產生濃厚的興趣、擁抱我們的矛盾、聆聽我們的內在聲音，並且為了保護自己與我們所愛的人而行使我們的力量與權威。

變得完整意味著能夠充滿玩心、感到敬畏、自我解嘲，意味著在需要的時候能夠保護自己，但能在其他時候放下這些防衛，如此一來你便能以開放的心態迎接周圍的世界，敏察痛苦所帶給我們的奇蹟與脆弱。也許最重要的是，變得完整需要對自己保持好奇心，這麼一來，當你面對任何生命所帶來的嶄新挑戰時，便有機會從中更加認識自己心靈的奧祕。

很少有其他生命經驗能夠像成為母親那樣提供認識自己的機會，當媽媽會讓你疲憊不堪，讓你充滿恐懼，讓你感動落淚。它會激發出快樂、自我懷疑、歡笑、滿足、憤怒、恐懼、羞愧、煩躁、匱乏、悲傷、焦慮與愛，你可能會見識到自己最好與最壞的一面。說穿了，如果生命的意義在於因你的經歷而變得更偉大，讓你更加了解自己，那麼母職所提供的便是一個自我了解的宏大舞台。

以這種方式來看，我們是否是完美的媽媽並不重要——無論我們是外出工作、或者待在家裡，我們自己做嬰兒副食品、或是自己縫製萬聖節服裝，這些都不重要。重要的是我們是否以一種足夠開放的方式投入在這些體驗當中，讓自己真正地參與自己的生命，包含所有的心痛、失望與快樂。