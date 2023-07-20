「自行車界特斯拉」荷蘭Vanmoof不敵成本高昂宣告破產，台灣供應鏈3家廠商踩雷損失10億
我們想讓你知道的是
電動單車的風潮要過了嗎？因為成本問題，荷蘭電單車車商Vanmoof宣告破產，而外界把它和去年巨大的延票事件相比，認為經濟衰退下的庫存問題將牽動更多業者的營運。
被譽為「自行車界特斯拉」的荷蘭電單車車商Vanmoof，因爲不敵成本昂貴，近日經荷蘭當地法院，批准轉辦破產程序，且不排除尋求第三方買主收購旗下資產，而台灣供應鏈興櫃的太康精密及上櫃公司愛地雅、宣德損失金額達到10億台幣。
電動單車風潮衰退，Vanmoof面臨破產
電動單車風潮興起，是源自於疫情期間，民眾希望避開充滿人群的大眾運輸，並享受到運動的樂趣，因此讓人騎得更遠，不受身體、年齡限制，的電動自行車蔚為風潮。Vanmoof主要市場集中在歐洲、分散於北美，亞洲只有日本一個據點。
近日，VanMoof宣布破產，引起投資市場矚目，未來是否能繼續營運成為未知數。根據荷蘭法院資訊，主因是該公司不敵高成本壓力，導致財務出現問題，而未來是否遭第三方接手也未明朗。
而作為單車零件供應大國的台灣，目前已知有3家公司踩雷，包含興櫃的太康精密、上櫃公司愛地雅、宣德損失金額達到新台幣10億。
值得注意的是，傳統單車巨擘——巨大也於去（2023）年12月傳出「延票危機」，這個消息引起投資人震撼，由於巨大一直以來被視為「產業資優生」，卻因為資金流動性問題，要求「所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天。」
事實上，自去年發動至今的「循環升息」導致經濟衰退，而各類消費性產品的需求大減、庫存劇增的問題仍持續存在。對於現金流量不夠的業者而言，正面臨艱困的挑戰，而本次Vanmoof受到消費者收緊荷包出貨量下降，卻又未能及時「調控成本」等零組件價格，才發生危機。
電單車單價7萬，維修包套服務3年1.04萬元
過去，Vanmoof自稱為真正適合城市的電動單車獲得大量投資，電單車可以輔助踩踏的能力，縮短長途通勤時間，除了運動以外，還可以補上運具的最後一哩路。Vanmoof自豪強調，電單車相較於傳統單車有更良好的防盜系統，而新穎美麗的外觀，打破民眾對於電單車的刻板印象。
Vanmoof日前指出，由於使用的零組件不同，電單車更耐用，能夠抵抗一次性經濟，這符合當前的綠色經濟；此外，若民眾購買VanMoo，將會有一支由專家組成的維修團隊，還有可以享有更智慧化的APP單車體驗，例如：把手指紋解鎖等功能。
根據Vanmoof的公開資訊，目前一共有6款型號，分別是S3、X3、S4、X4、S5 和 A5等型號，其中電力續航力最高可以達到60公里、完整充電時間達6個小時左右。
不過，Vanmoof個售價偏向高單價市場，每個車款的售價超過2000歐元，大約為新台幣7.07萬元以上，而電單車包套維修服務3年348美元（新台幣1.04萬元）、類似於竊盜保險的費用3年為398元（新台幣1.19萬元）。
而根據實際擁有電單車的民眾表示，電單車目前處於高、低價格兩極化的情況，而高價買不起，低價品牌車款功能性又不足，像是常常有續航力短缺、輔助功能不完善等問題；
他強調，還有一點是電單車「車體重」，長時間騎乘反而會更費力，而充電系統生態系也是一大關鍵，要是不能簡單、便利且快速充電，都無法有效和傳統單車劃分市場，如果加上盛行機車的國家販售（像是台灣等亞洲國家），多數的民眾都會認為直接買機車更划算。
延伸閱讀
- 巨大董事長：集團無金流問題，代國外客戶採購才提出票期展延需求
- 美中貿易戰」效應：巨大、美利達急著回台生產，缺工至少300人
- 歐美汽車大廠轉移供應鏈、降低對中國依賴，汽車零組件成為台灣下一波成長契機
- 「巨大」危機：自行車產業逆風落鏈，中低階車款庫存塞滿倉庫，延票造成市場恐慌賣壓
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。