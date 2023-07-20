「自行車界特斯拉」荷蘭Vanmoof不敵成本高昂宣告破產，台灣供應鏈3家廠商踩雷損失10億

被譽為「自行車界特斯拉」的荷蘭電單車車商Vanmoof，因爲不敵成本昂貴，近日經荷蘭當地法院，批准轉辦破產程序，且不排除尋求第三方買主收購旗下資產，而台灣供應鏈興櫃的太康精密及上櫃公司愛地雅、宣德損失金額達到10億台幣。

電動單車風潮衰退，Vanmoof面臨破產

電動單車風潮興起，是源自於疫情期間，民眾希望避開充滿人群的大眾運輸，並享受到運動的樂趣，因此讓人騎得更遠，不受身體、年齡限制，的電動自行車蔚為風潮。Vanmoof主要市場集中在歐洲、分散於北美，亞洲只有日本一個據點。

近日，VanMoof宣布破產，引起投資市場矚目，未來是否能繼續營運成為未知數。根據荷蘭法院資訊，主因是該公司不敵高成本壓力，導致財務出現問題，而未來是否遭第三方接手也未明朗。

而作為單車零件供應大國的台灣，目前已知有3家公司踩雷，包含興櫃的太康精密、上櫃公司愛地雅、宣德損失金額達到新台幣10億。

值得注意的是，傳統單車巨擘——巨大也於去（2023）年12月傳出「延票危機」，這個消息引起投資人震撼，由於巨大一直以來被視為「產業資優生」，卻因為資金流動性問題，要求「所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天。」

Photo Credit: 中央社 自行車大廠巨大機械執行長劉湧昌（前排右）22日在台北國際自行車展召開記者會指出，自行車庫存消化太慢，庫存高得出乎意料，恐需兩個旺季來消化；圖左為巨大董事長杜綉珍。中央社記者潘智義攝2023年3月22日

事實上，自去年發動至今的「循環升息」導致經濟衰退，而各類消費性產品的需求大減、庫存劇增的問題仍持續存在。對於現金流量不夠的業者而言，正面臨艱困的挑戰，而本次Vanmoof受到消費者收緊荷包出貨量下降，卻又未能及時「調控成本」等零組件價格，才發生危機。

電單車單價7萬，維修包套服務3年1.04萬元

過去，Vanmoof自稱為真正適合城市的電動單車獲得大量投資，電單車可以 輔助踩踏的能力， 縮短 長途通勤時間，除了運動以外，還可以補上運具的最後一哩路。 Vanmoof自豪強調，電單車相較於傳統單車有更良好的防盜系統，而新穎美麗的外觀，打破民眾對於電單車的刻板印象。

Photo Credit: GettyImages Vanmoof電單車在疫情期間在歐美蔚為風潮，而新穎亮麗的外觀，成為都市通勤族、旅人甚至是年輕族群的喜愛。

Vanmoof日前指出，由於使用的零組件不同，電單車更耐用，能夠抵抗一次性經濟，這符合當前的綠色經濟；此外，若民眾購買 VanMoo，將會有一支由專家組成的維修團隊，還有可以享有更智慧化的APP單車體驗，例如：把手指紋解鎖等功能。

根據Vanmoof的公開資訊，目前一共有6款型號，分別是S3、X3、S4、X4、S5 和 A5等型號，其中電力續航力最高可以達到60公里、完整充電時間達6個小時左右。

不過，Vanmoof個售價偏向高單價市場，每個車款的售價超過2000歐元，大約為新台幣7.07萬元以上，而電單車包套維修服務3年348美元（新台幣1.04萬元）、類似於竊盜保險的費用3年為398元（新台幣1.19萬元）。

而根據實際擁有電單車的民眾表示，電單車目前處於高、低價格兩極化的情況，而高價買不起，低價品牌車款功能性又不足，像是常常有續航力短缺、輔助功能不完善等問題；

他強調，還有一點是電單車「車體重」，長時間騎乘反而會更費力，而充電系統生態系也是一大關鍵，要是不能簡單、便利且快速充電，都無法有效和傳統單車劃分市場，如果加上盛行機車的國家販售（像是台灣等亞洲國家），多數的民眾都會認為直接買機車更划算。

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核稿編輯：翁世航