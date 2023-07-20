前進黨皮塔無法再次競選，房地產大亨斯雷塔有望成為泰國總理
我們想讓你知道的是
泰國議會在下週將再次舉行總理選舉，但不包含前進黨候選人皮塔。外界預計房地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）將被提名為為泰黨的總理候選人，他強調解決經濟不平等是國家議程，並經常在社交平台發表意見，被認為是敢於發聲且重視經濟問題的商界領袖。
據《路透社》報導，泰國議會將於下週再次舉行總理選舉，但不包含在五月大選中獲得最多席位的前進黨（Move Forward Party）領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）。
週三（19日），議會經過辯論後投票，皮塔依舊未能在議會中獲得足夠的票數出任總理，且無法被二度提名。此外，憲法法院暫停了皮塔的議員職務，並調查他先前因涉及持有一家媒體公司股份的指控。
針對皮塔的立法和司法行動引起了支持者的憤怒，週三晚間，部分民眾走上街頭進行抗議，一名抗議者表示：「如果我們舉行選舉，而這就是我們所能得到的一切，那你為什麼不自己選擇呢？」
在抗議活動中的Twitter標籤被使用超過200萬次，活動人士正在計劃舉行更多集會，並要求人們穿黑色衣服，以抗議不利於選舉獲勝者的規則。
而外界普遍預計來自皮塔八黨聯盟的第二大黨為泰黨（Phak Phuea Thai）的房地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）將在下週的選舉中被提名為總理。
《曼谷郵報》報導，在選舉前一日（18日）為泰黨三名總理候選人之一貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）便宣布，若皮塔再度未能獲得通過的票數，為泰黨將提名政治新人斯雷塔作為總理候選人。
對此，斯雷塔回應自己「已做好擔任總理的準備」，並補充更緊迫的問題是加快組建新聯合政府的腳步並啟動經濟刺激措施。
斯雷塔表示，許多人確實對經濟放緩感到困擾，而為泰黨的主要責任是解決這個緊迫的問題，他進一步說明自由貿易協定談判和外國投資逐漸移出泰國是必須立即解決的優先問題。
「但我始終是一個團隊合作者，而且我們（為泰黨）是民主的。無論為泰黨委員會會做出什麼決定，我都會尊重它。」他說。
然而，斯雷塔拒絕透露為泰黨是否會改變立場，與泰自豪黨（Bhumjaithai）、人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）等保守政黨合作以組成內閣。
據《Thai PBS》先前報導，現年60歲的斯雷塔擁有美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）工商管理的碩士學位，與抗老醫學專家Pakpilai Thavisin結婚並育有三名子女。在從政前，斯雷塔為泰國房地產開發商Sansiri Plc的總裁兼首席執行官。
Sansir為泰國現今最大的房地產開發商之一，而斯雷塔自1994年Sansir成立以來便在此工作，該公司去年營收為297億泰銖（新台幣271.35億元），利潤超過20億泰銖（新台幣18.27億元）。
斯雷塔經常在推特上表達他對應該採取哪些措施來解決某些經濟、社會甚至政治問題的看法，他似乎瞄準年輕的泰國人喜歡的網路社交平台，並以此向他們發送訊息。
但在過去的兩年裡，斯雷塔已經將自己的觀點擴展到社群媒體之外，他經常出席經濟和政治為主題的研討會，偶爾也接受媒體的現場採訪。
因此，一些支持者認為斯雷塔與塔克辛（Thaksin Chinnawat）從政前的形象類似──敢於發聲、快速決策的商界領袖，同時專注於以經濟解決國家問題。
斯雷塔曾建議，減少經濟不平等應該成為一項國家議程，以縮小社會與收入差距。
「不平等是世界上大多數問題的根源，平等共處就這麼難嗎？相反，平等會帶來可持續性的幸福。」他說，並表示如果不平等問題被忽視，即使經濟強勁，也不可能有效地解決該國的社會問題。
新聞來源
- Thailand to hold another PM vote next week but Pita's bid over - speaker（路透社）
- Srettha 'ready to be PM', looks to revive economy（曼谷郵報）
- Srettha Thavisin: Is real-estate mogul aiming to become Thailand’s next PM?（Thai PBS）
延伸閱讀
- 遭過半國會議員投票反對二度提名，前進黨皮塔確定無法競選泰國總理
- 台灣觀選團直擊泰國選舉：皮塔能否順利當選總理仍有變數，台泰關係發展值得關注
- 執政期間面臨不信任投票與大選失利，泰國看守總理帕拉育宣布「退出政壇」
-
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈 核稿編輯：杜晉軒
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航