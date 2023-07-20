2023/07/20,
印太

前進黨皮塔無法再次競選，房地產大亨斯雷塔有望成為泰國總理

前進黨皮塔無法再次競選，房地產大亨斯雷塔有望成為泰國總理
為泰黨總理候選人斯雷塔。Photo Credit:GettyImages

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泰國議會在下週將再次舉行總理選舉，但不包含前進黨候選人皮塔。外界預計房地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）將被提名為為泰黨的總理候選人，他強調解決經濟不平等是國家議程，並經常在社交平台發表意見，被認為是敢於發聲且重視經濟問題的商界領袖。

據《路透社》報導，泰國議會將於下週再次舉行總理選舉，但不包含在五月大選中獲得最多席位的前進黨（Move Forward Party）領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）。

週三（19日），議會經過辯論後投票，皮塔依舊未能在議會中獲得足夠的票數出任總理，且無法被二度提名。此外，憲法法院暫停了皮塔的議員職務，並調查他先前因涉及持有一家媒體公司股份的指控。

針對皮塔的立法和司法行動引起了支持者的憤怒，週三晚間，部分民眾走上街頭進行抗議，一名抗議者表示：「如果我們舉行選舉，而這就是我們所能得到的一切，那你為什麼不自己選擇呢？」

在抗議活動中的Twitter標籤被使用超過200萬次，活動人士正在計劃舉行更多集會，並要求人們穿黑色衣服，以抗議不利於選舉獲勝者的規則。

而外界普遍預計來自皮塔八黨聯盟的第二大黨為泰黨（Phak Phuea Thai）的房地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）將在下週的選舉中被提名為總理。

曼谷郵報》報導，在選舉前一日（18日）為泰黨三名總理候選人之一貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）便宣布，若皮塔再度未能獲得通過的票數，為泰黨將提名政治新人斯雷塔作為總理候選人。

對此，斯雷塔回應自己「已做好擔任總理的準備」，並補充更緊迫的問題是加快組建新聯合政府的腳步並啟動經濟刺激措施。

斯雷塔表示，許多人確實對經濟放緩感到困擾，而為泰黨的主要責任是解決這個緊迫的問題，他進一步說明自由貿易協定談判和外國投資逐漸移出泰國是必須立即解決的優先問題。

「但我始終是一個團隊合作者，而且我們（為泰黨）是民主的。無論為泰黨委員會會做出什麼決定，我都會尊重它。」他說。

然而，斯雷塔拒絕透露為泰黨是否會改變立場，與泰自豪黨（Bhumjaithai）、人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）等保守政黨合作以組成內閣。

據《Thai PBS》先前報導，現年60歲的斯雷塔擁有美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）工商管理的碩士學位，與抗老醫學專家Pakpilai Thavisin結婚並育有三名子女。在從政前，斯雷塔為泰國房地產開發商Sansiri Plc的總裁兼首席執行官。

Sansir為泰國現今最大的房地產開發商之一，而斯雷塔自1994年Sansir成立以來便在此工作，該公司去年營收為297億泰銖（新台幣271.35億元），利潤超過20億泰銖（新台幣18.27億元）。

斯雷塔經常在推特上表達他對應該採取哪些措施來解決某些經濟、社會甚至政治問題的看法，他似乎瞄準年輕的泰國人喜歡的網路社交平台，並以此向他們發送訊息。

但在過去的兩年裡，斯雷塔已經將自己的觀點擴展到社群媒體之外，他經常出席經濟和政治為主題的研討會，偶爾也接受媒體的現場採訪。

因此，一些支持者認為斯雷塔與塔克辛（Thaksin Chinnawat）從政前的形象類似──敢於發聲、快速決策的商界領袖，同時專注於以經濟解決國家問題。

斯雷塔曾建議，減少經濟不平等應該成為一項國家議程，以縮小社會與收入差距。

「不平等是世界上大多數問題的根源，平等共處就這麼難嗎？相反，平等會帶來可持續性的幸福。」他說，並表示如果不平等問題被忽視，即使經濟強勁，也不可能有效地解決該國的社會問題。

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