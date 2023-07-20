2023/07/20,
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【圖表】圖說性平三法修法重點：權勢性擾入法嚴懲，申訴時間延長，防止球員兼裁判

【圖表】圖說性平三法修法重點：權勢性擾入法嚴懲，申訴時間延長，防止球員兼裁判

我們想讓你知道的是

行政院日前推出性平三法修正草案，新增權勢性騷類型並加重罰則，目前已送交立院臨時會進行審議。究竟性平三法主要修法重點是什麼？如何加強被害人保護與權益？讓我們透過圖表一起了解。

台灣近一個月MeToo運動持續著，也使得民間催促性平三法（性別平等工作法、性別平等教育法、性騷擾防治法）修法的聲浪提高，行政院於13日公布草案，並已送立法院審議，期望能在本週立法院臨時會通過。

行政院13日院後記者會指出，本次修法重點包括明確定義權勢性騷類型，並依不同層級加重處罰權勢性騷者。以民事懲罰性賠償為例，一般權勢性騷行為人或教職員等，須賠償損害額1至3倍，特別權勢性騷行為人如雇主、機關首長、校長等則為3至5倍。

針對刑事責任，權勢性騷將會加重刑期，最高判處3年徒刑；行政方面則可裁罰最高100萬元的罰鍰。

性平三法重點

此次修法也強化外部申訴及監督機制，以避免調查過程中有球員兼裁判的問題。以《性別平等教育法》為例，草案加嚴事件調查機制，若加害人為校長或教職員，調查小組需全部外聘；《性別平等工作法》則是新增被害人申訴管道，可直接向勞工局提出申訴。

修法草案也延長性騷擾申訴時效，一般性騷申訴時效延長為知悉事件起2年，自事件發生起5年。權勢性騷申訴時效，則是知悉事件起3年，及自事件發生起7年。性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年。

針對發生在校園與職場以外的性騷事件，《性騷擾防治法》則增加對被害人的保護，除了強化場所防治，要求場所負責人應協助保全證據且通知警察到場，也強化被害人隱私保護，若洩露被害人隱私者，最高可罰60萬元。

性平修法 勞團提6大訴求
Photo Credit: 中央社

目前各草案已送交立法院，於今（20）、明兩日交由立法院社福衛環委員會、教育文化委員會逐條審查。台灣防暴聯盟、現代婦女基金會等民間團體也於本週陸續提出修法建議，呼籲修法應更完善雇主責任與輔導，並呼籲所有性騷擾行為人都應課以行政罰，不因發生場域而有所不同。

資料來源：行政院現代婦女基金會

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核稿編輯：林奕甫


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