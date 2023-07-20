2023/07/20,
影劇

《奧本海默》被列為限制級，導演諾蘭解釋為什麼拍出性愛場景「是必要的」？

《奧本海默》被列為限制級，導演諾蘭解釋為什麼拍出性愛場景「是必要的」？
諾蘭｜Photo Credit: GettyImages

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《奧本海默》標誌了名導克里斯多夫諾蘭的多個第一次——這是諾蘭首部徹底的傳記電影、首部使用黑白膠卷在IMAX攝影機拍攝的電影，以及諾蘭首度以性愛場面為特色的電影。提到片中關於奧本海默與情人間的性愛場面，諾蘭也做出了相關回應。

名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片，由環球影業發行的《奧本海默》將於明（21）日全球盛大上映，這也是諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。

在上映之前，未受美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）、演員工會（Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）罷工影響的導演諾蘭，仍舊有許多相關專訪文章釋出，談及此次《奧本海默》的製作過程。

近日，美媒《Insider》就指出，諾蘭談及《奧本海默》中的性愛場面時，就表示：「每當你挑戰自己從未涉足過的領域工作時，你都應該適當地緊張、適當地小心、計劃和準備。」

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Photo Credit: GettyImages

《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，此書為一本傳記小說，透過理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則是飾演其妻子凱瑟琳，佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、雷米馬利克（Rami Malek）等人。

其中，《奧本海默》也標誌了編導克里斯多夫諾蘭的多個第一次——這是諾蘭首部徹底的傳記電影、首部使用黑白膠卷在IMAX攝影機拍攝的電影，以及諾蘭首度以性愛場面為特色的電影。

提及性愛場面，片中席尼墨菲飾演的奧本海默，與妻子凱瑟琳結婚之前，與佛蘿倫絲普伊飾演的角色Jean Tatlock有過一段情，而兩人也發生性關係，且在奧本海默與凱瑟琳成為夫妻之後，奧本海默與Jean Tatlock的關係也仍糾纏不清，而Jean Tatlock是一名共產黨員，更是促成曼哈頓計劃的重要原因之一。

「加入角色之間的性愛場面，以表明他們的浪漫超越了政治」，諾蘭如此表示，諾蘭也進一步解釋：「當你審視奧本海默的生活和他的故事時，奧本海默生活的各個方面、性取向、對待女性的方式以及散發出的魅力，這些都是奧本海默的故事重要組成部分。」

《奧本海默》片中的性愛場面，讓此片列為限制級，而且片長3小時，也勢必影響排片場次以及進場觀眾，也因此，《奧本海默》在北美的首週末預期票房為5000萬美元，遠低於同檔競爭的另一部大片《芭比》所預期的1億美元。

諾蘭也補充片中關於奧本海默的情感狀態，「理解他們的關係，真正了解其中的內在，理解是什麼讓他們的關係發生變化，而不是暗示或含糊其辭或，這感覺非常重要——要嘗試與他保持親密，嘗試與他充分相處。了解對他來說如此重要的關係。」

最後，諾蘭也提及飾演角色Jean Tatlock的佛蘿倫絲普伊，「我一見到佛蘿倫絲普伊，立刻就感受到了一種創造性的聯繫，我覺得這個佛蘿倫絲普伊可以讓Jean Tatlock栩栩如生，讓觀眾了解這個人物在奧本海默生活中的重要性。」

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Photo Credit: GettyImages
《奧本海默》劇組日前出席英國首映，左至右：雷米馬利克、麥特戴蒙、艾蜜莉布朗、佛蘿倫絲普伊、席尼墨菲、克里斯多夫諾蘭。

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核稿編輯：翁世航


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