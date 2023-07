《奧本海默》被列為限制級，導演諾蘭解釋為什麼拍出性愛場景「是必要的」？

名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的第12部劇情長片,由環球影業發行的《奧本海默》將於明(21)日全球盛大上映, 這也是 諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。

在上映之前,未受美國編劇工會(Writers Guild of America,WGA)、演員工會(Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists,SAG-AFTRA)罷工影響的導演諾蘭,仍舊有許多相關專訪文章釋出,談及此次《奧本海默》的製作過程。

近日,美媒《Insider》就指出,諾蘭談及《奧本海默》中的性愛場面時,就表示:「每當你挑戰自己從未涉足過的領域工作時,你都應該適當地緊張、適當地小心、計劃和準備。」

Photo Credit: GettyImages

《奧本海默》改編自凱柏德(Kai Bird)、馬丁薛文(Martin J. Sherwin)於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》,此書為一本傳記小說,透過 理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人,「 原子彈之父」羅伯特奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的 視角,深入二戰期間原子彈的製造過程,並挖掘他 在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕,並找來第6度合作的席尼墨菲(Cillian Murphy)飾演奧本海默,艾蜜莉布朗(Emily Blunt)則是飾演其妻子凱瑟琳,佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙(Matt Damon)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、雷米馬利克(Rami Malek)等人。

其中,《奧本海默》也標誌了編導克里斯多夫諾蘭的多個第一次——這是諾蘭首部徹底的傳記電影、首部使用黑白膠卷在IMAX攝影機拍攝的電影,以及諾蘭首度以性愛場面為特色的電影。

提及性愛場面,片中席尼墨菲飾演的奧本海默,與妻子凱瑟琳結婚之前,與佛蘿倫絲普伊飾演的角色Jean Tatlock有過一段情,而兩人也發生性關係,且在奧本海默與凱瑟琳成為夫妻之後,奧本海默與Jean Tatlock的關係也仍糾纏不清,而Jean Tatlock是一名共產黨員,更是促成曼哈頓計劃的重要原因之一。

「加入角色之間的性愛場面,以表明他們的浪漫超越了政治」,諾蘭如此表示,諾蘭也進一步解釋:「當你審視奧本海默的生活和他的故事時,奧本海默生活的各個方面、性取向、對待女性的方式以及散發出的魅力,這些都是奧本海默的故事重要組成部分。」

《奧本海默》片中的性愛場面,讓此片列為限制級,而且片長3小時,也勢必影響排片場次以及進場觀眾,也因此,《奧本海默》在北美的首週末預期票房為5000萬美元,遠低於同檔競爭的另一部大片《芭比》所預期的1億美元。

諾蘭也補充片中關於奧本海默的情感狀態,「理解他們的關係,真正了解其中的內在,理解是什麼讓他們的關係發生變化,而不是暗示或含糊其辭或,這感覺非常重要——要嘗試與他保持親密,嘗試與他充分相處。了解對他來說如此重要的關係。」

最後,諾蘭也提及飾演角色Jean Tatlock的佛蘿倫絲普伊,「我一見到佛蘿倫絲普伊, 立刻就感受到了一種創造性的聯繫,我覺得這個 佛蘿倫絲普伊 可以讓 Jean Tatlock 栩栩如生,讓觀眾了解這個人物在奧本海默生活中的重要性。」

Photo Credit: GettyImages 《奧本海默》劇組日前出席英國首映,左至右:雷米馬利克、麥特戴蒙、艾蜜莉布朗、佛蘿倫絲普伊、席尼墨菲、克里斯多夫諾蘭。

