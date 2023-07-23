日本人與在日台僑發起「福島前進夥伴」，試圖改善核災印象、力拚觀光與交流

文：TNL JP編輯部

翻譯：Ting Lin

2023年6月30日舉行的啟動會議，是由日本人與在日台僑組成的NPO法人「福島台灣經濟交流協會」所發起的「福島前進夥伴」，除了已開始募集會員，也將以協助福島縣內的各自治體、企業與台灣市場進行媒合，連結福島與台灣為其主要活動方針。

磐梯町町長佐藤淳一（右）於「福島前進夥伴」啟動會上致詞。2023年6月30日，福島市｜Photo Credit: TNL JP編輯部

在2011年的東日本大地震後，台灣捐贈至災區的金額共達約200億日圓，這是一筆引發世界關注的鉅額。但同時，由於福島第一核電廠的事故，是否進口可能受到輻射污染的「核食」，在台灣也成為朝野間的政治議題。長期以來，來自福島縣、栃木縣、群馬縣、茨城縣、千葉縣的食品進口持續受到限制，直到2022年2月才放寬限制，得以有條件進口。

福島第一核電廠排放入海洋的「核處理水」，在台灣也引起高度關注，除了要努力改善台灣對於來自福島縣等所謂「核食」的形象或謠傳，在疫情緩解、已能正常旅遊的現在，如何吸引更多台灣民眾至福島縣旅遊，也成為課題。

包含福島縣議員、福島市議員、磐梯町町長佐藤淳一、國見町町長引地真等福島縣內自治體首長，還有日本經濟產業省成員、福島當地企業高層和媒體等，當日共有約50人出席啟動會議。

在福島縣飯館村展開日台間業務的株式會社SAKURA SISTERS社長峰岸千尋擔任主持，台灣網路媒體「關鍵評論網」日文版主編吉村剛史則擔任客座講師，向與會者分享台灣市場的現狀，並展望與日本企業合作的可能性。

在「福島前進夥伴」啟動會議中發表演說的吉村剛史。2023年6月30日，福島市｜Photo Credit: TNL JP編輯部（主辦單位提供）

福島台灣經濟文化交流協會理事長吳廷中、NPO法人「元氣になろう福島」理事長本田紀生等人，介紹了在經濟產業省的支援下展開福島與台灣的交流事業「福島前進」的活動內容。

福島台灣經濟文化交流協會會長簡憲幸表示：「我們希望能讓台灣民眾對於福島與福島的食物更感興趣，想要主動親近台灣的福島民眾們，也因此必須更加認識台灣，我會盡力提供需要的協助。」

磐梯町町長佐藤淳一（右）於「福島前進夥伴」啟動會上致詞。2023年6月30日，福島市｜Photo Credit: TNL JP編輯部

本文經TNL JP授權轉載，原文刊載於此

原標題：福島と台湾を結ぼう！「福島前進パートナーズ」キックオフミーティングを開催

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九