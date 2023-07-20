董經緯掌中央駐港國安公署，分析：回到專業

（中央社）北京日前宣布任命國家安全部副部長董經緯擔任駐港國安公署署長，有分析認為，由國安部出身的人來港擔任此職，是回歸專業，同時要堵塞香港在中國國家安全方面的破口。

香港國安公署全稱北京中央駐香港特別行政區維護國家安全公署，於2020年7月初成立，首任署長是鄭雁雄；鄭雁雄今年初轉任北京中央駐港聯絡辦公室主任後，公署署長職位一直懸空。

對於公署署長人選公布，外界一般不感意外，畢竟此職位已懸空大半年，理應有人接手。不過，由國安部出身的董經緯擔任此職，外界卻有點關注，主因是首任署長鄭雁雄大半生在廣東工作，出身背景並非國安或公安。

如今北京方面卻派遣一位出身國安部的高層來港主政，兩相比較，難免受到關注及惹來猜測。

對於北京方面這種做法，兩位不願具名的分析家接受《中央社》記者訪問時都說，國安公署署長一職本就應該由專業人士出任，成立之初所以委任鄭雁雄擔任此職，可能是基於綜合考慮，待公署工作走上正軌後，再作部署。

如今國安公署署長由國安部副部長出任，也是名正言順地回到專業人士。

但有分析家指出，此事也許傳達另一個訊息，即香港國安範疇還真有大事要做，北京中央要在港設立一個更大安全網，不讓香港成為中國國家安全的破口。

另外，英文《南華早報》今天（20日）在報導中引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，董經緯在維護國安方面更有經驗，也熟悉香港所面對的威脅，由他主理公署工作，相信更有利於執行國安法。

報導同時引述中國問題觀察家劉銳紹說，以董經緯的背景看，他在港工作的重點將是外國勢力在港的滲透問題、加強維護香港的金融穩定，以及部門之間的矛盾。

香港國安公署成立之初，一直十分低調，核心高層沒有對外公布，後來北京方面才簡單公布了副署長李江舟和孫青野的名字。

到了2021年2月，大陸媒體又報導了廣東省的公安及政法高層已加入公署工作，他們是中山市副市長兼公安局長鄭澤暉、佛山市委常委兼政法委書記鄧建偉，兩人當時以國安公署首長身分參加了香港潮屬社團總會活動。

今年4月中，李江舟又以副署長身分參加了香港「全民國家安全教育日2023」活動的開幕典禮並致辭。

分析人士認為，香港國安公署高層從最初低調到陸續公開露面，以及如今委任國安部高層來港主政，在在反映出這個機構確已步入軌道，工作有可能進入另一階段。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex