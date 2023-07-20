義大利南部逼近攝氏47度，16城市發布紅色警報，窒息高溫迫使工會醞釀罷工保命
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高溫襲捲南歐引發罷工潮！義大利總工會（CGIL）表示，高溫對工人來說是相當嚴重的問題，這會使他們的健康和安全面臨很大的風險。氣象學家警告，未來幾天南歐氣溫將創下歷史新高。因各地氣溫仍會持續攀升，高溫所帶來的勞工威脅將持續上演。
希臘山火持續肆虐，西班牙沿岸高溫破紀錄，整個南歐熱翻天，義大利也不例外。《衛報》當地時間19日報導，義大利南部氣溫接近攝氏47度，工廠工人受不了酷暑的折磨，揚言要因此罷工。
高溫威脅工人生命
汽車集團Stellantis表示，由於天氣太熱而無法工作，工人於當地時間18日提前回家，該公司正在觀望波米利亞諾達爾科工廠的情況。此外，電池製造商馬涅蒂・馬瑞利（Magneti Marelli）的工人則威脅要在阿布魯佐中部地區蘇爾莫納的一家工廠舉行八小時罷工。工會的一份聲明稱：「令人窒息的高溫，置工人的生命於危險中。」
義大利總工會（CGIL）表示，巴西利卡塔南部地區工廠的氣溫接近攝氏40度，高溫對工人來說是一個嚴重的問題，這會使他們的健康和安全面臨很大的風險，因此，若工人的健康和安全無法得到保障，他們要求工人返回工會。
目前，阿布魯佐 （Abruzzo）馬西卡 （Marsica）的農場工人在凌晨4點至上午11點輪班工作，以避開最熱的時間。而希臘，衛城和其他古蹟的工作人員，將從當地時間20日開始，每天停止工作四個小時，以抗議酷暑下的工作環境。
最近，義大利已有多例因酷暑而死亡的案例，一名60多歲的男子在北部城市帕多瓦附近的麵包店暈倒後死於中暑，一名44歲的道路工人在米蘭死亡。
不合理的高溫
根據義大利氣象網站ilMeteo.it的數據，位於義大利南部的西西里在2021年8月，氣溫飆升至攝氏48.8度，打破歐洲高溫紀錄，而西西里的馬扎拉德爾瓦洛和夏卡間的地區，氣溫攀升至近攝氏47度，義大利西南方的撒丁島氣溫則來到攝氏46攝氏度，首都羅馬的最高氣溫則達到攝氏38度。
一名57歲的特拉帕尼教師克勞迪婭・比沃納 （Claudia Bivona）認為，這現象是世界末日，相當不正常，以前從未經歷過，而情況將會變得越來越糟。卡爾塔尼塞塔省的一家醫院的護士努西亞・奧蘭多（Nuccia Orlando）表示，這種熱度是相當荒謬的。
對此，義大利衛生部長奧拉齊奧・斯基拉奇（Orazio Schillaci）表示，由於擔心與高溫相關的疾病會導致死亡，因此會啟動相關熱線諮詢。他說民眾可以喝大量的水、選擇以蔬菜和新鮮水果為主的飲食，避免過度食用高脂肪的食物和酒精，保護自己免受酷暑的危害，並且應特別關注最脆弱的人群、老人和兒童。
熱浪侵襲南歐，各地拉紅色緊報
《加拿大電視公司新聞網》（CTV News）報導，近日高溫襲擊南歐，義大利16個城市已陸陸續續發布紅色警報，西班牙、義大利和希臘連續幾天高溫不斷，酷暑嚴重影響農作物生長，而來訪的遊客也紛紛避暑，氣象學家警告，未來幾天南歐氣溫將創下歷史新高。
反氣旋推高義大利氣溫
隨著「卡戎」反氣旋從北非進入義大利，該國部分地區的氣溫可能會升至攝氏45度以上。Meteo.it警告：「我們需要為一場嚴重的熱風暴做足準備，這場熱風暴會日復一日地侵襲整個國家。」
義大利除了首都外，北部的氣溫也陸陸續續升高，從中部城市佛羅倫薩，到西西里島的巴勒莫，以及半島東南部的巴里，都發布了健康警報。
參觀雅典、羅馬古蹟要注意高溫
一些地區的高溫記錄被陸陸續續打破。為了保護遊客，希臘在當地時間14日最炎熱的時段，關閉古蹟雅典衛城。奧拉齊奧表示，遊客參觀羅馬著名遺址時要格外小心，他對《信使報》說，不建議在攝氏43度的時候去羅馬競技場，尤其是老年人。
西班牙森林大火肆虐、氣溫難降
西班牙同樣陷入高溫威脅，氣象預報員警告森林火災的風險，並表示全國氣溫不太可能降至攝氏25度以下，民眾夜晚恐難以入睡。氣象報導預測，從當地時間17日開始，熱浪將會加劇，該國南部塞維利亞附近的瓜達爾基維爾河谷的氣溫，將達到攝氏44度。與此同時，當局表示，在西班牙加那利群島的拉帕爾馬島，由於當地野火失控，至少有4000人必須撤離。
世界各地受極端氣候影響，美國也不例外，從太平洋西北地區，到加利福尼亞州與西南部地區，再到南部腹地和佛羅里達州，有近四分之一的人口正處於極端高溫的警告下。
新聞來源
- Strike threats in Italy and stoppages in Greece as workers struggle with heat (The Guardian)
- Heat storm' stretches into southern Europe, health alerts issued（CTV News）
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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