義大利南部逼近攝氏47度，16城市發布紅色警報，窒息高溫迫使工會醞釀罷工保命

希臘山火持續肆虐，西班牙沿岸高溫破紀錄，整個南歐熱翻天，義大利也不例外。《衛報》當地時間19日報導，義大利南部氣溫接近攝氏47度，工廠工人受不了酷暑的折磨，揚言要因此罷工。

高溫威脅工人生命

汽車集團Stellantis表示，由於天氣太熱而無法工作，工人於當地時間18日提前回家，該公司正在觀望波米利亞諾達爾科工廠的情況。此外，電池製造商馬涅蒂・馬瑞利（Magneti Marelli）的工人則威脅要在阿布魯佐中部地區蘇爾莫納的一家工廠舉行八小時罷工。工會的一份聲明稱：「令人窒息的高溫，置工人的生命於危險中。」

義大利總工會（CGIL）表示，巴西利卡塔南部地區工廠的氣溫接近攝氏40度，高溫對工人來說是一個嚴重的問題，這會使他們的健康和安全面臨很大的風險，因此，若工人的健康和安全無法得到保障，他們要求工人返回工會。

目前，阿布魯佐 （Abruzzo）馬西卡 （Marsica）的農場工人在凌晨4點至上午11點輪班工作，以避開最熱的時間。而希臘，衛城和其他古蹟的工作人員，將從當地時間20日開始，每天停止工作四個小時，以抗議酷暑下的工作環境。

最近，義大利已有多例因酷暑而死亡的案例，一名60多歲的男子在北部城市帕多瓦附近的麵包店暈倒後死於中暑，一名44歲的道路工人在米蘭死亡。

不合理的高溫

根據義大利氣象網站ilMeteo.it的數據，位於義大利南部的西西里在2021年8月，氣溫飆升至攝氏48.8度，打破歐洲高溫紀錄，而西西里的馬扎拉德爾瓦洛和夏卡間的地區，氣溫攀升至近攝氏47度，義大利西南方的撒丁島氣溫則來到攝氏46攝氏度，首都羅馬的最高氣溫則達到攝氏38度。

一名57歲的特拉帕尼教師克勞迪婭・比沃納 （Claudia Bivona）認為，這現象是世界末日，相當不正常，以前從未經歷過，而情況將會變得越來越糟。卡爾塔尼塞塔省的一家醫院的護士努西亞・奧蘭多（Nuccia Orlando）表示，這種熱度是相當荒謬的。

對此，義大利衛生部長奧拉齊奧・斯基拉奇（Orazio Schillaci）表示，由於擔心與高溫相關的疾病會導致死亡，因此會啟動相關熱線諮詢。他說民眾可以喝大量的水、選擇以蔬菜和新鮮水果為主的飲食，避免過度食用高脂肪的食物和酒精，保護自己免受酷暑的危害，並且應特別關注最脆弱的人群、老人和兒童。

熱浪侵襲南歐，各地拉紅色緊報

《加拿大電視公司新聞網》（CTV News）報導，近日高溫襲擊南歐，義大利16個城市已陸陸續續發布紅色警報，西班牙、義大利和希臘連續幾天高溫不斷，酷暑嚴重影響農作物生長，而來訪的遊客也紛紛避暑，氣象學家警告，未來幾天南歐氣溫將創下歷史新高。

反氣旋推高義大利氣溫

隨著「卡戎」反氣旋從北非進入義大利，該國部分地區的氣溫可能會升至攝氏45度以上。Meteo.it警告：「我們需要為一場嚴重的熱風暴做足準備，這場熱風暴會日復一日地侵襲整個國家。」

義大利除了首都外，北部的氣溫也陸陸續續升高，從中部城市佛羅倫薩，到西西里島的巴勒莫，以及半島東南部的巴里，都發布了健康警報。

參觀雅典、羅馬古蹟要注意高溫

一些地區的高溫記錄被陸陸續續打破。為了保護遊客，希臘在當地時間14日最炎熱的時段，關閉古蹟雅典衛城。奧拉齊奧表示，遊客參觀羅馬著名遺址時要格外小心，他對《信使報》說，不建議在攝氏43度的時候去羅馬競技場，尤其是老年人。

西班牙森林大火肆虐、氣溫難降

西班牙同樣陷入高溫威脅，氣象預報員警告森林火災的風險，並表示全國氣溫不太可能降至攝氏25度以下，民眾夜晚恐難以入睡。氣象報導預測，從當地時間17日開始，熱浪將會加劇，該國南部塞維利亞附近的瓜達爾基維爾河谷的氣溫，將達到攝氏44度。與此同時，當局表示，在西班牙加那利群島的拉帕爾馬島，由於當地野火失控，至少有4000人必須撤離。

世界各地受極端氣候影響，美國也不例外，從太平洋西北地區，到加利福尼亞州與西南部地區，再到南部腹地和佛羅里達州，有近四分之一的人口正處於極端高溫的警告下。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航