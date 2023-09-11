投資新手的進場準備：為什麼要買股票？買賣股票有哪些成本？

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

股票是什麼？

我們都常常聽到人說在投資股票，但對「股票」這兩個字，好像知道是什麼，卻又說不太上來。其實，股票是一種有價證券，也可以說是一種彰顯出資額度的證明。換句話說，「股票」是表示了某一間公司或者事業有一部分是你的。

我們一但持有股票，其實就是分享了公司的成長，以及交易市場帶來的獲利，同時也承擔公司運作及經營上所帶來的風險。這就像是自己當老闆一樣，也因此，我們需要以老闆的態度，來做出是否要買賣及持有股票的決定，並不只是以股價高低來或一些消息來做判斷。

為什麼我們需要買股票？

除了因為股權分配的因素外，多數人買股票是希望投資獲利，一筆錢現在不動用投資進去，未來可以換來更多的錢。但怎麼讓錢變多呢？投資股票得到獲利的形式主要有兩種：

1. 依公司的股利政策發放的股利

這是一種公司對資本如何配置的考量，也是股東的福利，又分成現金股利及股票股利兩種，現金股利是直接配給你現金，股票股利是配給你股票，讓你對公司持有的部分增加。

但股利分配下來，也並不代表投資就真的賺錢。例如兩個好朋友花100萬開了一間飲料店，每個月飲料店可以淨賺5萬元，但兩個股東都希望除了薪水外，飲料店額外要配給自己各3萬元。如果這樣配下去，沒多久可能店就要收起來了。所以股利是不是真正的獲利呢？更應該關注投資股票的公司長期發展，並且注意公司將收益的錢做出什麼運用。

2. 股票上漲的價差獲利

因為公司長期發展看好，而導致其他人也想要當這間公司的股東（雖說不一定大家都是這個心態，有可能是單純期待別人會用更高的金額跟自己買）。但公司長期發展良好，的確會帶動股價，因此長期如果股價上升，當自己把股票賣掉時取得的價差，又稱作資本利得。

買賣股票我們需要注意什麼？

既然投資股票有點像是當老闆一樣，那我們就需要留意自己買入股票時的想法、行為，以及目前外在事物對公司股票的影響是什麼。我們不能只受到股價或者消息的影響殺進殺出，而需要建立自己的判斷標準與能力。

例如，了解公司營運模式及架構、財務規劃、財報分析、總體及個體經濟分析、財務行為學的理解……等。這些都不是容易的事情，所以我們需要考慮自己如何訂製策略，並且確實執行。

買賣股票的成本

我們做股票投資時，主要有四個成本，以台股為例交易手續費、證券交易稅、證券交易所得稅、股利所得稅：

1. 交易手續費

台灣股票手續費的公定價格為0.1425%，買或賣都需要收取。但通常券商會給折扣（約5-6折），但有可能視條件或者比較大量交易，給予更優惠的折數。

★手續費 = 每股股價 x 股數 x 0.1425% x 折扣

例如：我買一張股票（台股多以張為單位，一張為1000股），股價10元，券商折扣5折，那手續費是10 x 1000 x 0.1425% x 50%，為7.125元，但未滿20元手續費，會以20元計收。但各家券商為了競爭，現在多開放盤中零股交易不受這個低消手續費限制。

2. 股票交易稅

台灣證券交易稅是0.3%，但只在賣出時收取，這沒有談折扣的空間。

★證券交易稅 = 每股股價 x 股數 x 0.3%

例如：我賣一張股票，股價10元，那證券交易稅就是10 x 1000 x 0.3%，為30元。

3. 股票交易所得稅

目前停徵，實行上反彈太大，但無法實行真的是好事嗎？這邊不多做說明，但政府制定的政策，會進一步影響到民眾想做出什麼行為。

4. 股利所得稅

目前台灣的股利所得稅計算方式有兩種，會在5月份計算綜合所得稅時，將去年度的股利收入一併納入計算：

股利所得合併計稅。 單一稅率分開計稅（分離課稅）28%。

原則上綜合所得稅級距未達30%，不需要以分離課稅28%去計算股利收入。

股票開戶流程

如果要買股票就需要到證券商（不是銀行，雖然很可能在同一棟或隔壁）開證券戶，並且連動銀行設立交割銀行帳戶（通常就是旁邊的銀行）。只要是中華民國國民都可以開證券戶，但不同年齡會有不同的開戶方式：

年滿18歲

可以自己帶雙證件、印章、現金1000元（開交割戶存款用，如果已有可連動的帳戶則不用）去證券商開戶，自己成年的話也可以上傳資料線上開戶。

年紀7~18歲

需法定代理人陪同未成年人到場開戶，到場者需要雙證件或者戶口名簿、戶籍謄本，以及印章、現金1000元。

未滿7歲

需法定代理人攜帶身分證到場辦理，未滿七歲的小朋友不需到場，但無論法定代理人及小朋友，都需要身分證明（法定代理人雙證件、小朋友戶籍謄本或戶口名簿）、印章。並準備好開交割戶的1000元。

Photo Credit: 中央社

開始投資前，還需要了解自己的目標與財務狀況

人生有很多需要先考慮的目標，如買車、結婚、生小朋友、買房、退休……等。如果有先思考並且將它具體描述（什麼時候達成需要花多少錢），我們可以依據目標來調整財務狀況及投資組合，也避免發現明年小朋友就要出生了，我們卻來不及有財務準備，或者投資的錢被迫要拿出來，這類情況的發生。

我們可以好好去思考為什麼想要？目標花費多少？有需要在什麼時候完成呢？再去分配金錢的運用並調整計畫：

生活費

考量出每個月的花費及年度預算，這筆錢沒有先考慮，做什麼事情都會受到影響。

緊急預備金

準備六個月的緊急預備金儲蓄，來讓自己面臨疫情、失業、各種意外時，都還有緩衝，不被迫動用到其他金錢運用。