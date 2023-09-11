投資新手的進場準備：為什麼要買股票？買賣股票有哪些成本？
我們想讓你知道的是
我們都常常聽到人說在投資股票，但對「股票」這兩個字，好像知道是什麼，卻又說不太上來。為什麼我們需要買股票？持有股票的意義是什麼？買賣股票的成本有哪些？開始投資前，我又該要注意哪些事情？
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
股票是什麼？
我們都常常聽到人說在投資股票，但對「股票」這兩個字，好像知道是什麼，卻又說不太上來。其實，股票是一種有價證券，也可以說是一種彰顯出資額度的證明。換句話說，「股票」是表示了某一間公司或者事業有一部分是你的。
我們一但持有股票，其實就是分享了公司的成長，以及交易市場帶來的獲利，同時也承擔公司運作及經營上所帶來的風險。這就像是自己當老闆一樣，也因此，我們需要以老闆的態度，來做出是否要買賣及持有股票的決定，並不只是以股價高低來或一些消息來做判斷。
為什麼我們需要買股票？
除了因為股權分配的因素外，多數人買股票是希望投資獲利，一筆錢現在不動用投資進去，未來可以換來更多的錢。但怎麼讓錢變多呢？投資股票得到獲利的形式主要有兩種：
1. 依公司的股利政策發放的股利
這是一種公司對資本如何配置的考量，也是股東的福利，又分成現金股利及股票股利兩種，現金股利是直接配給你現金，股票股利是配給你股票，讓你對公司持有的部分增加。
但股利分配下來，也並不代表投資就真的賺錢。例如兩個好朋友花100萬開了一間飲料店，每個月飲料店可以淨賺5萬元，但兩個股東都希望除了薪水外，飲料店額外要配給自己各3萬元。如果這樣配下去，沒多久可能店就要收起來了。所以股利是不是真正的獲利呢？更應該關注投資股票的公司長期發展，並且注意公司將收益的錢做出什麼運用。
2. 股票上漲的價差獲利
因為公司長期發展看好，而導致其他人也想要當這間公司的股東（雖說不一定大家都是這個心態，有可能是單純期待別人會用更高的金額跟自己買）。但公司長期發展良好，的確會帶動股價，因此長期如果股價上升，當自己把股票賣掉時取得的價差，又稱作資本利得。
買賣股票我們需要注意什麼？
既然投資股票有點像是當老闆一樣，那我們就需要留意自己買入股票時的想法、行為，以及目前外在事物對公司股票的影響是什麼。我們不能只受到股價或者消息的影響殺進殺出，而需要建立自己的判斷標準與能力。
例如，了解公司營運模式及架構、財務規劃、財報分析、總體及個體經濟分析、財務行為學的理解……等。這些都不是容易的事情，所以我們需要考慮自己如何訂製策略，並且確實執行。
買賣股票的成本
我們做股票投資時，主要有四個成本，以台股為例交易手續費、證券交易稅、證券交易所得稅、股利所得稅：
1. 交易手續費
台灣股票手續費的公定價格為0.1425%，買或賣都需要收取。但通常券商會給折扣（約5-6折），但有可能視條件或者比較大量交易，給予更優惠的折數。
★手續費 = 每股股價 x 股數 x 0.1425% x 折扣
例如：我買一張股票（台股多以張為單位，一張為1000股），股價10元，券商折扣5折，那手續費是10 x 1000 x 0.1425% x 50%，為7.125元，但未滿20元手續費，會以20元計收。但各家券商為了競爭，現在多開放盤中零股交易不受這個低消手續費限制。
2. 股票交易稅
台灣證券交易稅是0.3%，但只在賣出時收取，這沒有談折扣的空間。
★證券交易稅 = 每股股價 x 股數 x 0.3%
例如：我賣一張股票，股價10元，那證券交易稅就是10 x 1000 x 0.3%，為30元。
3. 股票交易所得稅
目前停徵，實行上反彈太大，但無法實行真的是好事嗎？這邊不多做說明，但政府制定的政策，會進一步影響到民眾想做出什麼行為。
4. 股利所得稅
目前台灣的股利所得稅計算方式有兩種，會在5月份計算綜合所得稅時，將去年度的股利收入一併納入計算：
- 股利所得合併計稅。
- 單一稅率分開計稅（分離課稅）28%。
原則上綜合所得稅級距未達30%，不需要以分離課稅28%去計算股利收入。
股票開戶流程
如果要買股票就需要到證券商（不是銀行，雖然很可能在同一棟或隔壁）開證券戶，並且連動銀行設立交割銀行帳戶（通常就是旁邊的銀行）。只要是中華民國國民都可以開證券戶，但不同年齡會有不同的開戶方式：
- 年滿18歲
可以自己帶雙證件、印章、現金1000元（開交割戶存款用，如果已有可連動的帳戶則不用）去證券商開戶，自己成年的話也可以上傳資料線上開戶。
- 年紀7~18歲
需法定代理人陪同未成年人到場開戶，到場者需要雙證件或者戶口名簿、戶籍謄本，以及印章、現金1000元。
- 未滿7歲
需法定代理人攜帶身分證到場辦理，未滿七歲的小朋友不需到場，但無論法定代理人及小朋友，都需要身分證明（法定代理人雙證件、小朋友戶籍謄本或戶口名簿）、印章。並準備好開交割戶的1000元。
開始投資前，還需要了解自己的目標與財務狀況
人生有很多需要先考慮的目標，如買車、結婚、生小朋友、買房、退休……等。如果有先思考並且將它具體描述（什麼時候達成需要花多少錢），我們可以依據目標來調整財務狀況及投資組合，也避免發現明年小朋友就要出生了，我們卻來不及有財務準備，或者投資的錢被迫要拿出來，這類情況的發生。
我們可以好好去思考為什麼想要？目標花費多少？有需要在什麼時候完成呢？再去分配金錢的運用並調整計畫：
- 生活費
考量出每個月的花費及年度預算，這筆錢沒有先考慮，做什麼事情都會受到影響。
- 緊急預備金
準備六個月的緊急預備金儲蓄，來讓自己面臨疫情、失業、各種意外時，都還有緩衝，不被迫動用到其他金錢運用。
- 儲蓄準備
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。