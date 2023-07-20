美女與野獸？主演兼製片瑪格羅比為什麼將《芭比》與《侏羅紀公園》相提並論？

即將在今（2023）年7月暑期檔於全球盛大上映的《芭比》，在美國演員工會（Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）罷工前，主演瑪格羅比（Margot Robbie）以及萊恩葛斯林（Ryan Gosling）也進行了一系列宣傳活動。

其中，在《芭比》片中擔綱主演並身兼製片的瑪格羅比接受美媒《Collider》訪問時，就將《芭比》與名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的《侏羅紀公園》相互比較，「 當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。」 瑪格羅比如是說。

Photo Credit: GettyImages 瑪格羅比出席《芭比》倫敦首映

《芭比》曾推出過多部專屬的動畫電影，「芭比」這名角色也多次在皮克斯的動畫系列電影《玩具總動員》之中登台，不過，這次的真人版電影，應可說是好萊塢近年最一波三折的改編歷程。

此拍攝版權原先由索尼影業向推出「芭比」的玩具廠商美泰兒（Mattel）買下，且在2016年12月時，謠傳將由喜劇女星艾美舒默（Amy Schumer）主演，不過此風聲遭到普遍芭比迷的反彈，推測主因為艾美舒默平常無俚頭的惡搞形象，以及所謂的「外型體態」不符合芭比，因次引發論戰，而後艾美舒默也就錯失接演芭比的機會。

此後，時間來到2017年7月，索尼影業旋即敲定形象符合「纖細甜美」的安海瑟薇（Anne Hathaway）出演「芭比」，之前艾美舒默因形象不符造成的反彈，也因安海瑟薇而平息。

不過，索尼影業《芭比》的檔期，從2018年的暑期檔延宕至2020年的5月，此舉似乎惹怒了原版權持有者美泰兒，收回了拍攝版權，正式宣告與索尼影業的合作破局。

最終，美泰兒與華納兄弟合作，真人版《芭比》的拍攝計畫才又重新推動。而到了這版本的芭比，則是找來澳洲女星瑪格羅比飾演，且瑪格羅比同時擔任製片；至於男伴肯尼，則是由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）出任，且終於拍攝完畢，將於今年暑期上映。

而《芭比》導演是曾憑藉《淑女鳥》、《她們》多次入圍奧斯卡的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞波拜克（Noah Baumbach）共同擔任編劇，葛莉塔潔薇與諾亞波拜克也多次合作，包含《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，此次極富才華的兩人，合作編導，也讓許多影迷倍加期待《芭比》真人版電影的最終面貌。

Photo Credit: GettyImages 葛莉塔潔薇出席《芭比》倫敦首映

而葛莉塔潔薇能接下《芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，而作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《芭比》，能在全球市場帶來盈利。

至於瑪格羅比也相信，《芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，而瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。

「 我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和 葛莉塔潔薇 。 這會賺10億美元』，也許是我誇大了，但我們要開始拍這部電影了。」 瑪格羅比如此闡述製作《芭比》電影的前期過程。

而其實，瑪格羅比一開始作為《芭比》製片時，並未主動想過自己是飾演「芭比」的人選，「我不想帶給導演壓力，一定要讓我飾演芭比的壓力， 我不會有絲毫被冒犯的感覺。 我們可以去找任何人。 無論你想講什麼故事，無論你想講給誰聽，我都支持 」，瑪格羅比這樣解釋。

不過，葛莉塔潔薇一眼認定瑪格羅比就是飾演「芭比」的不二人選，並且為其量身打造劇本與角色，「最後我也接受葛莉塔潔薇希望我扮演這個角色」，瑪格羅比補充說明。

《芭比》即將在本週末上映，強碰克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的新作《奧本海默》，不過，《奧本海默》片中的性愛場面，被列為限制級，而且片長3小時，也勢必影響排片場次以及進場觀眾，也因此，《奧本海默》在北美的首週末預期票房為5000萬美元，遠低於同檔競爭的另一部大片《芭比》所預期的1億美元。

至於《芭比》本週末將在北美4200間電影院上映，某些放映商甚至認為，在北美初登場的票房能夠上看1.4億美元，倘若如此，將是在《閃電俠》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》、《不可能的任務：致命清算 第一章》等商業大片之中，在北美最亮眼的票房表現。

最後，在《芭比》飾演「肯尼」的萊恩葛斯林也提到自己對於葛莉塔潔薇的看法，萊恩葛斯林認為葛莉塔潔薇，是一個 非常聰明、非常包容的人。

萊恩葛斯林說明： 「她很聰明，但不會自命不凡。我對她的工作非常欽佩的是，她不允許自己在戲劇和喜劇之間製造分歧，並且鼓勵周圍的每個人也這樣做。 所以你最終會挖掘出介於兩者之間的地方，這對 葛莉塔潔薇而言 非常特殊，但也是一些觀眾可以產生共鳴的東西，因為這更像是生活。」

Photo Credit: GettyImages 萊恩葛斯林出席《芭比》倫敦首映

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核稿編輯：翁世航