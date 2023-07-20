美女與野獸？主演兼製片瑪格羅比為什麼將《芭比》與《侏羅紀公園》相提並論？
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由知名影星瑪格羅比主演的《芭比》，目標是全球10億美元以上的票房收入，而瑪格羅比也提到，其實自己原先並不想飾演「芭比」，直到導演葛莉塔潔薇的加入，才確立了這件事。而瑪格羅比也提到與葛莉塔潔薇的合作，並且將芭比娃娃與葛莉塔潔薇，拿來與恐龍和史蒂芬史匹柏相互討論。
即將在今（2023）年7月暑期檔於全球盛大上映的《芭比》，在美國演員工會（Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）罷工前，主演瑪格羅比（Margot Robbie）以及萊恩葛斯林（Ryan Gosling）也進行了一系列宣傳活動。
其中，在《芭比》片中擔綱主演並身兼製片的瑪格羅比接受美媒《Collider》訪問時，就將《芭比》與名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的《侏羅紀公園》相互比較，「當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。」瑪格羅比如是說。
《芭比》曾推出過多部專屬的動畫電影，「芭比」這名角色也多次在皮克斯的動畫系列電影《玩具總動員》之中登台，不過，這次的真人版電影，應可說是好萊塢近年最一波三折的改編歷程。
此拍攝版權原先由索尼影業向推出「芭比」的玩具廠商美泰兒（Mattel）買下，且在2016年12月時，謠傳將由喜劇女星艾美舒默（Amy Schumer）主演，不過此風聲遭到普遍芭比迷的反彈，推測主因為艾美舒默平常無俚頭的惡搞形象，以及所謂的「外型體態」不符合芭比，因次引發論戰，而後艾美舒默也就錯失接演芭比的機會。
此後，時間來到2017年7月，索尼影業旋即敲定形象符合「纖細甜美」的安海瑟薇（Anne Hathaway）出演「芭比」，之前艾美舒默因形象不符造成的反彈，也因安海瑟薇而平息。
不過，索尼影業《芭比》的檔期，從2018年的暑期檔延宕至2020年的5月，此舉似乎惹怒了原版權持有者美泰兒，收回了拍攝版權，正式宣告與索尼影業的合作破局。
最終，美泰兒與華納兄弟合作，真人版《芭比》的拍攝計畫才又重新推動。而到了這版本的芭比，則是找來澳洲女星瑪格羅比飾演，且瑪格羅比同時擔任製片；至於男伴肯尼，則是由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）出任，且終於拍攝完畢，將於今年暑期上映。
而《芭比》導演是曾憑藉《淑女鳥》、《她們》多次入圍奧斯卡的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞波拜克（Noah Baumbach）共同擔任編劇，葛莉塔潔薇與諾亞波拜克也多次合作，包含《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，此次極富才華的兩人，合作編導，也讓許多影迷倍加期待《芭比》真人版電影的最終面貌。
而葛莉塔潔薇能接下《芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，而作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《芭比》，能在全球市場帶來盈利。
至於瑪格羅比也相信，《芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，而瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。
「我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和葛莉塔潔薇。這會賺10億美元』，也許是我誇大了，但我們要開始拍這部電影了。」瑪格羅比如此闡述製作《芭比》電影的前期過程。
而其實，瑪格羅比一開始作為《芭比》製片時，並未主動想過自己是飾演「芭比」的人選，「我不想帶給導演壓力，一定要讓我飾演芭比的壓力，我不會有絲毫被冒犯的感覺。我們可以去找任何人。無論你想講什麼故事，無論你想講給誰聽，我都支持」，瑪格羅比這樣解釋。
不過，葛莉塔潔薇一眼認定瑪格羅比就是飾演「芭比」的不二人選，並且為其量身打造劇本與角色，「最後我也接受葛莉塔潔薇希望我扮演這個角色」，瑪格羅比補充說明。
《芭比》即將在本週末上映，強碰克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的新作《奧本海默》，不過，《奧本海默》片中的性愛場面，被列為限制級，而且片長3小時，也勢必影響排片場次以及進場觀眾，也因此，《奧本海默》在北美的首週末預期票房為5000萬美元，遠低於同檔競爭的另一部大片《芭比》所預期的1億美元。
至於《芭比》本週末將在北美4200間電影院上映，某些放映商甚至認為，在北美初登場的票房能夠上看1.4億美元，倘若如此，將是在《閃電俠》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》、《不可能的任務：致命清算 第一章》等商業大片之中，在北美最亮眼的票房表現。
最後，在《芭比》飾演「肯尼」的萊恩葛斯林也提到自己對於葛莉塔潔薇的看法，萊恩葛斯林認為葛莉塔潔薇，是一個非常聰明、非常包容的人。
萊恩葛斯林說明：「她很聰明，但不會自命不凡。我對她的工作非常欽佩的是，她不允許自己在戲劇和喜劇之間製造分歧，並且鼓勵周圍的每個人也這樣做。所以你最終會挖掘出介於兩者之間的地方，這對葛莉塔潔薇而言非常特殊，但也是一些觀眾可以產生共鳴的東西，因為這更像是生活。」
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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