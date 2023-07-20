習近平溫馨接待「中國的好朋友」季辛吉，釋放出哪些外交訊息？

美國前國務卿、資深外交官季辛吉（Henry Kissinger）今（20）日與中國國家主席習近平在釣魚台國賓館會面，習近平稱季辛吉為「好友」，更稱這次訪中具有特殊意義，雖然美國官員強調季辛吉是以個人身份前往中國，但外界認為依照季辛吉在中國的地位，他可以被當作美中交流的秘密管道。

今年剛滿100歲的季辛吉是美國重要的外交官，訪問中國超過百次，習近平指出，這兩個「一百」加在一起，使季辛吉這次訪中具有特殊意義。

習近平稱讚在52年前、當中美兩國處在關鍵轉折點時，季辛吉在中美關係正常化中發揮重要作用；習近平說，「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻」。

季辛吉曾在尼克森（Richard Nixon）總統執政期間為美中建交鋪路，他於1971年美中建交前秘密訪問北京，當時與中共中央委員會主席毛澤東、中國國務院總理周恩來會面，為尼克森隨後訪中鋪路。1972年尼克森訪中，該次訪問被視為美中關係正常化的基石，結束了美中兩國間23年的敵對與隔閡，促成之後美中建交的外交轉向。

習近平也提到，中美兩國又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇，他希望季辛吉繼續為推動中美關係「重回正軌」發揮作用。

季辛吉則感謝習近平選擇在他第一次訪中會見中國領導人的釣魚台國賓館5號樓會面，他也提到，美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要。

🇨🇳Chinese President Xi greets🇺🇸Kissinger at the building of Diaoyutai State Guesthouse, where 52 years ago, Dr. Kissinger’s secret visits to Beijing opened a new chapter of China-U.S. relations.



“The Chinese people won’t forget an old friend, won’t forget your historical… pic.twitter.com/TJyP7kKV5H — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) July 20, 2023

季辛吉訪中有哪些特別意涵？

中國對於季辛吉可說是禮遇萬分，在與習近平見面之前，季辛吉與中共中央外事辦主任王毅、國防部長李尚福見面。美國因為中國與俄羅斯的重大軍火交易制裁李尚福，現任官員一直無法與李尚福見面。

美國丹佛大學中美關係中心主任趙穗生認為，習近平與季辛吉的會晤表明，中國在與美國的互動中，非官方的民間關係變得比官方關係更加重要。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，習近平的會晤是「有目的」地向外界傳遞訊息：「傳達的訊息非常明確：習近平希望和願意為中國發聲的親中人士見面」，吳木鑾說，「這是一種分而治之（divide-and-conquer） 的策略。」

吳木鑾也指出，習近平在今年6月與布林肯會面時，習坐在桌子的首位，布林肯和美國代表團則與中國官員面對面坐在桌子兩側；不過習近平這次選擇和季辛吉坐並肩坐在小茶几旁，氣氛顯德更加融洽。吳木鑾說，這兩次會議非常不同，「中國人非常善於塑造這類的敘事和視覺效果。」

Photo Credit: GettyImages 習近平（中）今年6月接見美國國務卿布林肯（左）一行人。

《BBC》也稱，季辛吉 在釣魚台國賓館 受到習近平的歡迎， 這裡比外國外交官正式會議通常舉行的地點人民大會堂要來得隱密，而專家認為，鑑於季辛吉在中國的地位，他很可能被當作美中談判的秘密管道。

季辛吉19日表示，他此行是「作為中國的朋友而來」，也強調當今世界挑戰與機遇並存，「美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價，如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。」

季辛吉的訪問時間點，也顯示美中正努力緩和兩國之間的緊張局勢。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪中，當時他也與習近平會面，而在過去幾週，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也訪問了北京，季辛吉訪問中國的此時，白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）也正在北京訪問。

Photo Credit: GettyImages 美國氣候特使凱瑞（左）訪問北京期間，與國務院總理李強會面。

美國 國務院發言人米勒（Matthew Miller）日前表示，季辛吉是以個人的身份前往中國，並不代表拜登政府，但強調「拜登政府知道季辛吉的訪中計畫」。米勒也透露，季辛吉以前曾告知美國官員自己與中國官員的交流內容，此次訪中之後可能也會有類似的對話。

王毅稱美中需要「季辛吉式的智慧」，謝峰指首要任務為阻止賴清德訪美

王毅19日在北京會見季辛吉時表示，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。美國對中政策需要季辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣。

王毅也指出，「一個中國」是台灣問題最根本的現狀，如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨。

中國駐美國大使謝鋒19日出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇，也稱台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，謝鋒稱台獨「分裂勢力」正尋求美國支持，而美國政府也透過「打台灣牌」來遏制北京，這是中國現在要抵制的。

謝鋒也提及，「現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國，這像是一頭朝我們衝來的灰犀牛。」灰犀牛是金融用語，指極可能發生、影響巨大，但卻被忽視的威脅。

台灣副總統賴清德將於8月14日前往南美友邦巴拉圭、參加總統就職典禮，外交部證實賴清德將過境美國，台、美皆表示此為慣例，但中國仍堅決反對。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！