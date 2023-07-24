是敵？是友？人類創作者與生成式AI的「不對稱訴訟戰」

文：閻紀宇

阿瓦德（Mona Awad）、特倫布雷（Paul Tremblay）、凱德瑞（Richard Kadrey）、高登（Christopher Golden）四位美國驚悚小說家最近兩人一組走上法院，挑戰全球矚目的新一代「生成式人工智慧」（Generative AI），並且得到一位大咖名流加持：喜劇女伶／作家、艾美獎（Emmy Awards）得主莎拉席佛曼（Sarah Silverman）也投入戰局。

前兩位控告生成式AI應用ChatGPT的研發公司OpenAI，後三位還加碼控告另一款AI應用LLaMA的研發者Meta，也就是臉書（Facebook）的母公司。原告指稱OpenAI與Meta在訓練其AI應用的過程中，「複製並攝取」原告受版權保護的作品，而且「未經同意、未做引述、未曾付費」，顯然構成侵權，而且獲取利益，因此要求損害賠償與禁制令。

生成式AI近年來勢洶洶，它能夠與個別人類「聊天」，接收對方的提示（prompt），藉助於海量的資料庫與超人的學習能力，完成各種以自然語言（人類使用的語言）構成的任務。換言之，生成式AI已經可以進行一定品質的「委託創作」，從文案、歌詞、論文、劇本到小說，未必能登大雅之堂，但絕對足以吸引一般讀者／內容使用者。

但這類大型語言模型（LLM）AI的訓練過程需要大量文本，尤其是高品質、堪稱「作品」甚至「著作」的文本。一個重要來源是多倫多大學（ UToronto）與麻省理工學院（MIT）建置的「BookCorpus」資料集，擁有逾一萬一千本（近十億字）未出版書籍。但原告指控，合法資料集之外，ChatGPT與LLaMA顯然還用了規模更大、但侵犯著作權的「影子圖書館」（shadow library），五位原告的作品也因此成為AI的訓練材料。

生成式AI的訓練用資料有如恆河沙數，如何證明涉及侵權？其實比想像中簡單：以子之矛攻子之盾，以席佛曼的案子為例，律師團要求ChatGPT「摘要敘述席佛曼《尿床女孩》（The Bedwetter）一書的細節」，於是ChatGPT非常認真、洋洋灑灑寫出一千五百字，充分顯示它真的「讀過」席佛曼這本2010年出版的回憶錄，結果自然是讓控方「人贓俱獲」。

當然，律師團接下來還必須證明AI的侵權行為造成作家的財務損失，並要求相應的賠償，這個過程相對困難。生成式AI前程似錦，OpenAI目前市值上看三百億美元，靠山微軟（Microsoft）更是「兩兆美元俱樂部」成員，Meta也是一兆美元等級，兩巨頭必然會好好呵護旗下的金雞母，最可能的結果是花錢擺平、庭外和解。

看似一場小蝦米對大鯨魚的不對稱訴訟戰，不過有一點值得注意：五位作家打的是一場集體訴訟（class action），所謂的「集體」代表「所有在美國擁有版權、其作品曾被OpenAI語言模型當成訓練資料、在美國居住個人或實體」，這些作者隨時可以共襄盛舉。也就是說，本案的「潛在原告」成千上萬。

五位原告並非孤軍奮戰。美國作家協會（The Authors Guild）上個月發布一封公開信，呼籲兩家生成式AI公司（OpenAI與Stability AI）與科技業四巨頭（Alphabet、Meta、IBM、微軟）的執行長，強調「沒有我們的作品，AI將平平無奇，發展極度受限」，並提出三點要求：AI程式使用有版權材料須獲同意；作品被生成式AI使用的作家須獲合理報酬，並溯及繼往；作品被AI產出使用的作家須獲合理報酬。這封公開信得到四千多位作家聯署。

而且只要是藝術創作者，應該都會非常在意侵權這回事。今年一月，一批視覺藝術家率先發難，控告三家圖像AI大廠Stability AI、Midjourney與DeviantArt侵權。Stability AI另外還被影像公司Getty Images控告。相關案件如果持續發酵，有可能成為美國司法史的一座里程碑，深刻影響AI的發展方向。

回到文本的領域，除了蜂湧而來的版權侵權爭議，依賴大型語言模型的生成式AI還面臨另一項危機：供訓練用的高品質文本日益青黃不接，一項研究甚至預測二〇二六年就將耗盡。畢竟這類文本——書籍、新聞報導、科學文獻、維基百科、篩選過的網路內容——創作主力仍然是人類，而「工人智慧」的生產速度當然跟不上「人工智慧」的消化速度。

這就透顯出多重弔詭。生成式AI對人類創作者生成莫大威脅，動搖「人類創作」作為文化與文明運作基礎的價值。ChatGPT與其AI同儕「寫出」暢銷書指日可待，但《紐約時報》應該將它列入排行榜嗎？作家提告AI一方面是維權，一方面也頗有「打不過它就加入它」的意味，希望至少在這個生態系中站穩有利可圖的一席之地。

然而AI業者也必須有所體悟，不能再堅持「未經同意、未做引述、未曾付費」、竭澤而漁的掠食者／食物模式，如此才不會斷絕文化與文明運作的活水泉源，進而與人類創作者攜手摸索出共存共榮的可能性。AI大軍已經進城，但「征服者」未必是最後的贏家，近來這一波創作者提告潮反倒有可能是一個柳暗花明的契機。