是敵？是友？人類創作者與生成式AI的「不對稱訴訟戰」
我們想讓你知道的是
AI大軍已經進城，但「征服者」未必是最後的贏家，近來這一波創作者提告潮反倒有可能是一個柳暗花明的契機。
文：閻紀宇
阿瓦德（Mona Awad）、特倫布雷（Paul Tremblay）、凱德瑞（Richard Kadrey）、高登（Christopher Golden）四位美國驚悚小說家最近兩人一組走上法院，挑戰全球矚目的新一代「生成式人工智慧」（Generative AI），並且得到一位大咖名流加持：喜劇女伶／作家、艾美獎（Emmy Awards）得主莎拉席佛曼（Sarah Silverman）也投入戰局。
前兩位控告生成式AI應用ChatGPT的研發公司OpenAI，後三位還加碼控告另一款AI應用LLaMA的研發者Meta，也就是臉書（Facebook）的母公司。原告指稱OpenAI與Meta在訓練其AI應用的過程中，「複製並攝取」原告受版權保護的作品，而且「未經同意、未做引述、未曾付費」，顯然構成侵權，而且獲取利益，因此要求損害賠償與禁制令。
生成式AI近年來勢洶洶，它能夠與個別人類「聊天」，接收對方的提示（prompt），藉助於海量的資料庫與超人的學習能力，完成各種以自然語言（人類使用的語言）構成的任務。換言之，生成式AI已經可以進行一定品質的「委託創作」，從文案、歌詞、論文、劇本到小說，未必能登大雅之堂，但絕對足以吸引一般讀者／內容使用者。
但這類大型語言模型（LLM）AI的訓練過程需要大量文本，尤其是高品質、堪稱「作品」甚至「著作」的文本。一個重要來源是多倫多大學（ UToronto）與麻省理工學院（MIT）建置的「BookCorpus」資料集，擁有逾一萬一千本（近十億字）未出版書籍。但原告指控，合法資料集之外，ChatGPT與LLaMA顯然還用了規模更大、但侵犯著作權的「影子圖書館」（shadow library），五位原告的作品也因此成為AI的訓練材料。
生成式AI的訓練用資料有如恆河沙數，如何證明涉及侵權？其實比想像中簡單：以子之矛攻子之盾，以席佛曼的案子為例，律師團要求ChatGPT「摘要敘述席佛曼《尿床女孩》（The Bedwetter）一書的細節」，於是ChatGPT非常認真、洋洋灑灑寫出一千五百字，充分顯示它真的「讀過」席佛曼這本2010年出版的回憶錄，結果自然是讓控方「人贓俱獲」。
當然，律師團接下來還必須證明AI的侵權行為造成作家的財務損失，並要求相應的賠償，這個過程相對困難。生成式AI前程似錦，OpenAI目前市值上看三百億美元，靠山微軟（Microsoft）更是「兩兆美元俱樂部」成員，Meta也是一兆美元等級，兩巨頭必然會好好呵護旗下的金雞母，最可能的結果是花錢擺平、庭外和解。
看似一場小蝦米對大鯨魚的不對稱訴訟戰，不過有一點值得注意：五位作家打的是一場集體訴訟（class action），所謂的「集體」代表「所有在美國擁有版權、其作品曾被OpenAI語言模型當成訓練資料、在美國居住個人或實體」，這些作者隨時可以共襄盛舉。也就是說，本案的「潛在原告」成千上萬。
五位原告並非孤軍奮戰。美國作家協會（The Authors Guild）上個月發布一封公開信，呼籲兩家生成式AI公司（OpenAI與Stability AI）與科技業四巨頭（Alphabet、Meta、IBM、微軟）的執行長，強調「沒有我們的作品，AI將平平無奇，發展極度受限」，並提出三點要求：AI程式使用有版權材料須獲同意；作品被生成式AI使用的作家須獲合理報酬，並溯及繼往；作品被AI產出使用的作家須獲合理報酬。這封公開信得到四千多位作家聯署。
而且只要是藝術創作者，應該都會非常在意侵權這回事。今年一月，一批視覺藝術家率先發難，控告三家圖像AI大廠Stability AI、Midjourney與DeviantArt侵權。Stability AI另外還被影像公司Getty Images控告。相關案件如果持續發酵，有可能成為美國司法史的一座里程碑，深刻影響AI的發展方向。
回到文本的領域，除了蜂湧而來的版權侵權爭議，依賴大型語言模型的生成式AI還面臨另一項危機：供訓練用的高品質文本日益青黃不接，一項研究甚至預測二〇二六年就將耗盡。畢竟這類文本——書籍、新聞報導、科學文獻、維基百科、篩選過的網路內容——創作主力仍然是人類，而「工人智慧」的生產速度當然跟不上「人工智慧」的消化速度。
這就透顯出多重弔詭。生成式AI對人類創作者生成莫大威脅，動搖「人類創作」作為文化與文明運作基礎的價值。ChatGPT與其AI同儕「寫出」暢銷書指日可待，但《紐約時報》應該將它列入排行榜嗎？作家提告AI一方面是維權，一方面也頗有「打不過它就加入它」的意味，希望至少在這個生態系中站穩有利可圖的一席之地。
然而AI業者也必須有所體悟，不能再堅持「未經同意、未做引述、未曾付費」、竭澤而漁的掠食者／食物模式，如此才不會斷絕文化與文明運作的活水泉源，進而與人類創作者攜手摸索出共存共榮的可能性。AI大軍已經進城，但「征服者」未必是最後的贏家，近來這一波創作者提告潮反倒有可能是一個柳暗花明的契機。
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！