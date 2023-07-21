俄烏戰爭把中立國家推向北約，瑞士還維持中立地位的意義何在？
我們想讓你知道的是
俄羅斯對烏克蘭的入侵從長遠來看破壞了歐洲的安全形勢，因此北約在迷失方向多年之後，又開始重整旗鼓，拉攏陣營。歐洲那些依然保持中立、不結盟的國家，也開始在衝突中尋找定位——其中大多數國家在正以各種各樣的方式向北約靠攏。
文：Giannis Mavris
翻譯：楊煦冬
瑞士會加入北約嗎？短期內似乎不太可能；然而，一年多來，瑞士已經開始討論與這一軍事聯盟加強軍事合作的話題，而且這受到了幾乎全部政治陣營的支持。現在的問題是：這種合作到底應該走多遠？
瑞士並不是歐洲唯一一個提出這個問題的中立國。俄羅斯對烏克蘭的入侵從長遠來看破壞了歐洲的安全形勢，因此北約在迷失方向多年之後，又開始重整旗鼓，拉攏陣營。歐洲那些依然保持中立、不結盟的國家，也開始在衝突中尋找定位——其中大多數國家在正以這樣或那樣的方式向北約靠攏。
瑞典和芬蘭：與過去徹底決裂
瑞典和芬蘭這兩個北歐國家跨的步子最大——毅然決定加入北約。
芬蘭於2023年被北約接納為第31個成員國。自1995年加入歐盟以來，芬蘭就未再以中立國自居，只是自稱不結盟國家。芬蘭之所以這樣做，其實是對強大鄰國做出的必要讓步，而非從道德觀念出發的一種決定。
這裡更多涉及的是一種比較實際的政治策略，宗旨是為了在與蘇聯的抗衡中維護自己的主權。而在冷戰結束後，這種所謂的「芬蘭化」做法已經在逐步淡化。
瑞典是在烏克蘭遭受大規模攻擊兩個多月後決定加入北約的——放棄了自兩個世紀以來一直保持的傳統中立制度。但北約對瑞典的接收卻沒有那麼快，因為土耳其和匈牙利提出了很多要求從而阻礙了批准程序的進展，這兩國這樣做無非是想獲得一些政治影響力。無論如何，瑞典將在未來幾個月內成為第32個北約成員國家。
這兩個國家的加入對於北約來說並不只是一個形式，而是在軍事上也如虎添翼：芬蘭擁有一支裝備精良的軍隊；與俄羅斯的邊界線長達1340公里；瑞典則擁有強大的軍火工業。
摩爾多瓦和塞爾維亞：古老的關係歷久彌新
摩爾多瓦於1994年將「永久中立」寫入憲法，當然這在某種程度上是出於內部原因： 摩爾多瓦是一個多民族國家，聶斯特河左岸部分地區分裂了出去，該國希望通過不結盟的形式來維持社會平衡，這受到所有人的接受。
據調查，該國大多數人仍然支持中立。 2014年俄羅斯吞併克里米亞後，摩爾多瓦首次就這一問題進行了有爭議性的討論，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，相關討論愈發激烈。而討論的核心問題是加入歐盟，至於加入北約該國並不考慮。
塞爾維亞於2007年宣布自己為軍事中立國，這一聲明也得到了北約的認可。與摩爾多瓦一樣，塞爾維亞也未針對俄羅斯採取制裁措施，並在政治上在西方和東方之間迂迴——這與前南斯拉夫國家的做法如出一轍——貫徹不結盟傳統。
馬爾他、愛爾蘭、賽普勒斯：三個島嶼，三個不同的政策
馬爾他這個小國自1987年起就將中立寫入了憲法。這是非殖民化的結果——這個前英國殖民地將自己視為不結盟運動的一部分，在冷戰期間與美國和蘇聯保持了距離。如今，該國依然在堅守中立，馬爾他是唯一一個沒有參與歐洲聯合防衛計畫Pesco的歐盟成員國。
愛爾蘭也曾是英國的殖民地，在《英愛條約》中標註了愛爾蘭的中立性，該條約也確保了愛爾蘭的獨立。與歐洲其他中立國不同，愛爾蘭擁有最基本的國防能力，而且對「軍事中立」的解釋也沒那麼嚴格。
然而，現在這卻引起了爭議： 俄羅斯駭客在2021年對愛爾蘭衛生系統的網路進行了攻擊（當時正值COVID-19〔嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎〕大流行期間），這在某種程度上，削弱了愛爾蘭在地理位置上的優勢。此外，沿著愛爾蘭的大西洋海岸，鋪滿了全球通信所必需的海底電纜。因此愛爾蘭在公眾中發起了一項諮詢，對該國中立的未來進行討論——接近北約無疑是一種選擇。
賽普勒斯共和國的情況則不同，該國的中立性並未受到國際認可。傳統上賽普勒斯與俄羅斯關係密切：自1974年北約成員國土耳其入侵該國以來，蘇聯一直被當作重要的軍事夥伴。如今，賽普勒斯在烏克蘭戰爭問題上站在的西方的陣營上，但它加入北約是不可能的，因為領土衝突問題仍未解決，土耳其仍不承認賽普勒斯，所以一定會利用否決權予以否決。
奧地利：軍事上中立，政治上明顯傾向西方
奧地利國內經常會有這樣的批評之聲，說奧地利「搭北約的順風車」——瑞士也會受到這樣的指責，兩國另一個重要的共同點是：將中立作為身份認同的要素。而與瑞士不同的是，奧地利在憲法中規定了中立，這是第二次世界大戰後，佔領軍撤軍的條件：蘇聯要求奧地利實行「永久中立」，而盟國則同意他們效仿瑞士的武裝中立。
完全放棄中立和加入北約在奧地利也行不通，但奧地利與瑞士一樣參加了和平夥伴關係（PfP）和歐洲－大西洋合作理事會（EAPC），因此奧地利也可以與北約合作，合作到哪種程度由各國自行掌握。奧地利現在想與瑞士一起加入歐洲防空系統天盾（Sky Shield）——屆時它們將成為該聯盟中僅有的兩個非北約國家。
瑞士：今天的中立意味著什麼？
在瑞士，永恆的不僅是中立，還有圍繞中立所進行的喋喋不休的討論。自入侵開始以來，關於瑞士在戰爭中如何站隊的討論就從未休止：瑞士也對俄羅斯進行了制裁，並向烏克蘭提供了人道主義援助，走的是西方路線。然而，與其他中立國一樣，瑞士對烏克蘭的財政援助相對較少。向烏克蘭提供大力支持的主要是北約成員國，他們除了給與軍事支持之外，還提供了資金。
瑞士禁止其他歐洲國家向烏克蘭再出口瑞士的武器材料，在國際上招致了不滿。最常聽到的微詞是：瑞士隱藏在中立外衣的背後，繼續從經濟中獲利，未對俄羅斯寡頭採取足夠的行動。
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