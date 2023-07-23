陳永和與陳之漢（下）：館長槍擊案與懸宕25年的陳永和命案有何牽連？
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就在王鑫否認，警方也從未掌握任何他涉案的證據情況下，陳永和命案似乎就此無疾而蹤。直到2021年7月，向來神龍見首不見尾的王鑫忽然在台灣落網了。他遭到刑事局拘提的主要原因，是警方認為他涉及近年多起槍擊案，甚至包括館長槍擊案。
文：唐嘉邦
雷霆專案啟動
膽敢在眾目睽睽下闖入四海幫的地盤行兇，顯見對方也非等閒之輩。由於陳永和生前涉入的江湖事不少，究竟是什麼樣的恩怨引發殺機，一直是外界揣測的話題。警方為了此案，努力釐清陳永和的對外關係。外傳此案和1995年4月底發生在中國廈門的松聯幫老大覃世維命案有關。然而，至今未獲得證實，兇手也未逮獲。
陳永和遭槍擊身亡，引起警方高度重視，立刻成立專案小組，由刑事局偵一隊、台北市刑大和轄區中山分局組成，採分工方式偵查。刑事局負責全國黑道幫派的動態及外來人口方面追查；市刑大則針對陳永和生前的交往背景，和各幫派間的恩怨衝突進行調查；中山分局負責槍擊案現場海珍寶餐廳內外的清查，及相關人等的電話通聯紀錄過濾。
在進行追查兇手的同時，警方更擔心四海幫會為了替大哥報仇，因為根據消息來源指出，四海幫正在大量調集槍枝，恐想大幹一場。為了避免事態進一步惡化，刑事局及台北市警局在陳永和命案發生後，大舉進行「雷霆專案」行動，針對台北市各分局轄內的幫派堂口及黑道人物聚集活動之處，展開迅雷掃黑，目的在向各幫派展示嚇阻力量，傳達不容許黑幫趁此時機蠢動的立場。
回到陳永和命案，專案小組從現場歹徒開槍的情形分析，兩名兇手操國語口音，其中一人認識「大寶」陳永和，另一名則不認識，可能與外省掛幫派有關。而整個行兇過程和手法，頗有美國和香港黑幫暗殺的架式，研判這一切是幕後主嫌為了避免招致四海幫的報復和警方的追查，事先所定下的狙殺計畫。
警方在案發現場附近找到一名目擊證人，目擊者表示，案發當晚間八時許，他經過南京東路223巷口準備去ATM領錢時，看見一輛未熄火的轎車停放在巷內。但當他領完錢準備離去時，發現兩名男子匆忙地從遼寧街185巷左轉跑進223巷，坐上那輛未熄火的轎車，兩人上車後轎車立刻急駛離開。
由於案發現場「海珍寶」餐廳緊鄰遼寧街185巷，而兇手行兇後立即逃進遼寧街185巷，這名目擊者看到的應該就是行兇的兩名殺手。而兇手預置了接應車輛及人員，顯見是早有預謀。
另外，警方調查，在案發前不久，有一名不明男子曾進入餐廳內，但未點餐即借故離去，極有可能是預先前來查看現場情況的探子，研判除了進入海珍寶餐廳的蒙面槍手外，可能還有二至四名同夥在外接應。過往道上執行死亡命令的殺手多為臨時聘雇，為防失手，主事者還會安排「備胎」接應，加上負責掩護逃亡的歹徒，作案者至少四至六人。
至於兇手的殺人動機，由於陳永和在道上活躍，與不少人有所牽涉，而且早在命案發生前12天，道上就有傳聞表示有人要對陳永和不利，陳永和的一名小弟還特地向陳報告這個江湖上的傳言。陳永和雖然也加強週邊安全，但大概萬萬沒想到會在自己的地盤，又當著2、30名四海幫的兄弟前遭人狙殺。
嫌疑人選
為此，警方鎖定幾個方向：四海幫之前扯上一件80餘億元的隧道工程標案，由於眾多幫派都想分一杯羹，陳永和一直扮演著居間仲裁者的角色，約可分得約三億元的處理費用，俗稱「兄弟錢」，這筆錢可能引發各幫派的覬覦；另外，陳永和生前曾幫「下厝庄」一處賭場催討一筆上千萬元的賭債，欠債者是北聯幫的一名老大，最近為了該事有所接觸，但遲遲未調解出結果，不排除命案與賭債有關。
警方還接獲線索指稱，陳永和曾經介入台北市松山區的第四台經營權、地盤及多起重大公共工程圍標糾紛；同時，在陳永和命案發生前，曾發生一件律師周德勝在其律師事務所遭人殺害的案件，而周德勝生前曾接受一名與陳永和發生糾紛的人士委任，警方也調查兩案間是否有牽連關係。
但最受到重視的線索，還是松聯幫老大綽號「志偉」的覃世維命案。陳永和遭人暗殺後，道上即盛傳可能與前一年覃世維的命案有關。覃世維於1995年4月30日晚間在中國廈門市湖濱路的公爵西餐廳遭一名職業殺手狙擊七、八槍，當場死亡，消息傳回國內曾一度引起黑道震驚。
覃世維被狙擊身亡後，外界即懷疑兇手是四海幫分子幕後策畫。而中國公安單位偵辦覃世維命案時，也查出可能與四海幫有關，曾逮捕一名隱居上海近十年的四海幫分子，同時，本在上海、廈門、廣州一帶活動的四海幫在此案後也銷聲匿跡。
四海幫與松聯幫之前為了一筆土地買賣糾紛發生爭執，覃世維作風強勢，引起不少四海幫兄弟不滿，有人放出風聲要幹掉他。不久後，覃世維真的在賭場遭到槍擊，所幸逃過一命。為此，覃世維決定到海外避鋒頭，沒想到仍在廈門遭到槍殺。
警方認為，以陳永和及四海幫的雄厚實力，一般道上兄弟根本動不起他，更何況是在太歲頭上動土，即便是幾個較具實力的幫派，也犯不著冒著兩敗俱亡的風險對他下手。
既然如此，究竟是誰有膽犯下這樣的案子？
據當時的報紙刊載指出，專案小組推斷，兇手背後一定有一名幕後主使者。這名「藏鏡人」勢必與陳永和有著無法排解的深仇大怨或巨額的利益衝突，非得置陳永和於死地不可。這個推論看似有說和沒說一樣，但對於熟知黑道生態的警方來說，這已經將兇手縮小至極小的特定範圍。而且他們還真的鎖定了一個特定目標：王鑫。
第二起槍擊案：館長中槍
王鑫是覃世維的換帖兄弟，早期投入外省掛「海盜幫」門下，之後赴美國闖天下，並在華人黑道中混出一番天地。後來天道盟為了在美國拓展勢力，決定拉攏王鑫，並成立「天道盟美鷹會」，時常往來台美兩地。而由他主導的「美鷹會」也素有天道盟海外軍火庫之稱，手段凶狠。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。