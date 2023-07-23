陳永和與陳之漢（下）：館長槍擊案與懸宕25年的陳永和命案有何牽連？

文：唐嘉邦

雷霆專案啟動

膽敢在眾目睽睽下闖入四海幫的地盤行兇，顯見對方也非等閒之輩。由於陳永和生前涉入的江湖事不少，究竟是什麼樣的恩怨引發殺機，一直是外界揣測的話題。警方為了此案，努力釐清陳永和的對外關係。外傳此案和1995年4月底發生在中國廈門的松聯幫老大覃世維命案有關。然而，至今未獲得證實，兇手也未逮獲。

陳永和遭槍擊身亡，引起警方高度重視，立刻成立專案小組，由刑事局偵一隊、台北市刑大和轄區中山分局組成，採分工方式偵查。刑事局負責全國黑道幫派的動態及外來人口方面追查；市刑大則針對陳永和生前的交往背景，和各幫派間的恩怨衝突進行調查；中山分局負責槍擊案現場海珍寶餐廳內外的清查，及相關人等的電話通聯紀錄過濾。

在進行追查兇手的同時，警方更擔心四海幫會為了替大哥報仇，因為根據消息來源指出，四海幫正在大量調集槍枝，恐想大幹一場。為了避免事態進一步惡化，刑事局及台北市警局在陳永和命案發生後，大舉進行「雷霆專案」行動，針對台北市各分局轄內的幫派堂口及黑道人物聚集活動之處，展開迅雷掃黑，目的在向各幫派展示嚇阻力量，傳達不容許黑幫趁此時機蠢動的立場。

回到陳永和命案，專案小組從現場歹徒開槍的情形分析，兩名兇手操國語口音，其中一人認識「大寶」陳永和，另一名則不認識，可能與外省掛幫派有關。而整個行兇過程和手法，頗有美國和香港黑幫暗殺的架式，研判這一切是幕後主嫌為了避免招致四海幫的報復和警方的追查，事先所定下的狙殺計畫。

警方在案發現場附近找到一名目擊證人，目擊者表示，案發當晚間八時許，他經過南京東路223巷口準備去ATM領錢時，看見一輛未熄火的轎車停放在巷內。但當他領完錢準備離去時，發現兩名男子匆忙地從遼寧街185巷左轉跑進223巷，坐上那輛未熄火的轎車，兩人上車後轎車立刻急駛離開。

由於案發現場「海珍寶」餐廳緊鄰遼寧街185巷，而兇手行兇後立即逃進遼寧街185巷，這名目擊者看到的應該就是行兇的兩名殺手。而兇手預置了接應車輛及人員，顯見是早有預謀。

另外，警方調查，在案發前不久，有一名不明男子曾進入餐廳內，但未點餐即借故離去，極有可能是預先前來查看現場情況的探子，研判除了進入海珍寶餐廳的蒙面槍手外，可能還有二至四名同夥在外接應。過往道上執行死亡命令的殺手多為臨時聘雇，為防失手，主事者還會安排「備胎」接應，加上負責掩護逃亡的歹徒，作案者至少四至六人。

至於兇手的殺人動機，由於陳永和在道上活躍，與不少人有所牽涉，而且早在命案發生前12天，道上就有傳聞表示有人要對陳永和不利，陳永和的一名小弟還特地向陳報告這個江湖上的傳言。陳永和雖然也加強週邊安全，但大概萬萬沒想到會在自己的地盤，又當著2、30名四海幫的兄弟前遭人狙殺。

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嫌疑人選

為此，警方鎖定幾個方向：四海幫之前扯上一件80餘億元的隧道工程標案，由於眾多幫派都想分一杯羹，陳永和一直扮演著居間仲裁者的角色，約可分得約三億元的處理費用，俗稱「兄弟錢」，這筆錢可能引發各幫派的覬覦；另外，陳永和生前曾幫「下厝庄」一處賭場催討一筆上千萬元的賭債，欠債者是北聯幫的一名老大，最近為了該事有所接觸，但遲遲未調解出結果，不排除命案與賭債有關。

警方還接獲線索指稱，陳永和曾經介入台北市松山區的第四台經營權、地盤及多起重大公共工程圍標糾紛；同時，在陳永和命案發生前，曾發生一件律師周德勝在其律師事務所遭人殺害的案件，而周德勝生前曾接受一名與陳永和發生糾紛的人士委任，警方也調查兩案間是否有牽連關係。

但最受到重視的線索，還是松聯幫老大綽號「志偉」的覃世維命案。陳永和遭人暗殺後，道上即盛傳可能與前一年覃世維的命案有關。覃世維於1995年4月30日晚間在中國廈門市湖濱路的公爵西餐廳遭一名職業殺手狙擊七、八槍，當場死亡，消息傳回國內曾一度引起黑道震驚。

覃世維被狙擊身亡後，外界即懷疑兇手是四海幫分子幕後策畫。而中國公安單位偵辦覃世維命案時，也查出可能與四海幫有關，曾逮捕一名隱居上海近十年的四海幫分子，同時，本在上海、廈門、廣州一帶活動的四海幫在此案後也銷聲匿跡。

四海幫與松聯幫之前為了一筆土地買賣糾紛發生爭執，覃世維作風強勢，引起不少四海幫兄弟不滿，有人放出風聲要幹掉他。不久後，覃世維真的在賭場遭到槍擊，所幸逃過一命。為此，覃世維決定到海外避鋒頭，沒想到仍在廈門遭到槍殺。

警方認為，以陳永和及四海幫的雄厚實力，一般道上兄弟根本動不起他，更何況是在太歲頭上動土，即便是幾個較具實力的幫派，也犯不著冒著兩敗俱亡的風險對他下手。

既然如此，究竟是誰有膽犯下這樣的案子？

據當時的報紙刊載指出，專案小組推斷，兇手背後一定有一名幕後主使者。這名「藏鏡人」勢必與陳永和有著無法排解的深仇大怨或巨額的利益衝突，非得置陳永和於死地不可。這個推論看似有說和沒說一樣，但對於熟知黑道生態的警方來說，這已經將兇手縮小至極小的特定範圍。而且他們還真的鎖定了一個特定目標：王鑫。

第二起槍擊案：館長中槍

王鑫是覃世維的換帖兄弟，早期投入外省掛「海盜幫」門下，之後赴美國闖天下，並在華人黑道中混出一番天地。後來天道盟為了在美國拓展勢力，決定拉攏王鑫，並成立「天道盟美鷹會」，時常往來台美兩地。而由他主導的「美鷹會」也素有天道盟海外軍火庫之稱，手段凶狠。