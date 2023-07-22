陳永和與陳之漢（上）：何方殺手敢踏進四海幫地盤，槍殺精神領袖陳永和？
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到底是何方殺手，敢踏進四海幫地盤，當著全場2、30名四海幫份子的面前，槍殺四海幫精神領袖？殺手的背後又是什麼人指使？真正的殺機為何？陳永和被刺殺一案有著一連串的謎團。
文：唐嘉邦
四海幫的精神領袖
1996年1月15日晚間，位於台北市復興北路的「海珍寶」港式飲茶餐廳高朋滿座。兩名頭戴墨綠色登山毛線頭套的男子，趁著人聲鼎沸走進餐廳，其中一名男子問道：「是不是這個人？」正在接受幫內元老藺磊洽敬酒四海幫老大「大寶」陳永和聞聲轉過頭來，兩名殺手確認後立刻持手槍朝陳永和射擊，陳永和身中六槍當場死亡。混亂中，另外兩名四海幫大哥藺磊洽、佡家隆也遭槍擊，一死一傷。
到底是何方殺手，敢踏進四海幫地盤，當著全場2、30名四海幫份子的面前，槍殺四海幫精神領袖？殺手的背後又是什麼人指使？真正的殺機為何？陳永和被刺殺一案有著一連串的謎團。
首先，讓我們來認識一下「大寶」陳永和，這位當年縱橫台灣黑道的老大。陳永和早在1960年左右，便加入當時台北最具規模的外省掛幫派四海幫，當時他甚至還未成年。儘管1962年四海幫遭強制解散，陳永和也進入軍中服兵役，一度遠離江湖。但退伍後他與幫內成員劉偉民、蔡冠倫等人重新復出發展四海幫，被外界稱為「新四海」，並成為四海幫三大領導人之一。
「大寶」真正在江湖聲名鵲起，據說與「龍虎鳳幫」有關。1970年代，以剽悍著稱的「龍虎鳳幫」曾在台北市是一方之霸，其老大「大頭」與陳永和有隙。當時陳永和在東區開設一家餐廳，「大頭」帶人砸店，此後雙方互相尋仇火併。最後「大頭」腳筋遭挑斷並「詐死」，遠走他鄉，「龍虎鳳幫」就此一蹶不振，四海幫「大寶」陳永和經此一役，在江湖上樹立威名。
1984年「一清專案」掃黑行動，不少幫派角頭都被警方逮捕送管訓，當時「大寶」陳永和擔任四海幫的總護法，與蔡冠倫同被抓去管訓，劉偉民則潛逃到日本避鋒頭，後來在東京新宿遭槍擊要犯楊雙伍開槍擊斃。陳永和與蔡冠倫於一清結訓出獄後，重新接掌四海幫。當時對外名義上的幫主為蔡冠倫，但真正在幕後發號司令的卻是陳永和。由於陳永和長於謀略、幕後運籌帷幄，因此他曾有「流氓狀元」之稱。
1994年，陳永和在幕後主導的四海幫，仿照政黨架構成立中央常務委員會，並設立主任委員（也就是幫主）、中央常務委員、秘書及顧問等職務，同時廣設「海」字頭堂口，將幫會運作企業化，此舉後來也間接影響其它幫派仿傚。
當時被視為陳永和人馬的趙經華，受到四海幫中常會推舉當選主任委員，從幕後老大陳永和與檯面上的幫主「蔡霸子」蔡冠倫等人手中接下新幫主之位，因而被外界稱呼為「趙霸子」。儘管如此，陳永和在四海幫仍具有獨特地位。
除了在幫派營運展現出經營頭腦之外，陳永和不像早期大多數黑道份子只懂得開賭場、收保護費。他很早就投入期貨市場，一清結訓出獄後，除了賭場、舞廳等生意之外，還轉投資許多事業，且很早前就往中國大陸、海外發展。他在上海、廣州、港澳、泰國等地經營餐飲、電玩、土地買賣等事業。
陳永和也是四海幫少數與本省掛角頭走得較近的大哥級人物。若是道上發生本省掛與外省掛的恩怨，本省掛角頭老大較喜歡找陳永和協調解決，使得陳永和在本省掛黑道間具有相當知名度及影響力。
陳永和不僅在台灣黑道中名聲響亮，他與香港、美國華人幫派都有往來，甚至與日本「山口組」也交情甚篤。據聞只要他到日本遊玩，「山口組」都會待以上賓之禮，而「山口組」人士到台灣也都接受他的熱烈接待。
就這麼一個響噹噹的黑道人物，怎麼會在自家地盤、眾目睽睽之下，遭人槍殺身亡呢？
回到1996年1月15日，也就是案發那天……
第一起槍擊案：二死一傷
那天晚上，四海幫成員在台北市復興北路的「海珍寶」餐廳聚會。「海珍寶」是陳永和與另名四海幫大哥「孫老五」於兩年前開設，在外人看來是間生意興隆的普通餐廳，但其實平日常有四海幫兄弟經常往來聚集，據報載也是當時四海幫在中山區最具分量的一處堂口。
當晚7點，陳永和由尤姓司機載至餐廳後，隨即與在大廳第12桌用餐的佡家隆等人同席。而位在靠餐廳左前方的第3桌上，則坐滿了佡家隆等人隨身帶的保鑣小弟十餘人，其中還有一名游姓小弟最近要入伍當兵，大夥圍著一桌歡聚。
同一時間，四海幫檯面大哥「趙霸子」和家人在包廂「海龍廳」內用餐，另一包廂「寶富廳」內則坐著四海幫元老「俠哥」藺磊洽和綽號「長榮哥」的一夥12人，餐廳老闆「孫老五」則在第3桌和眾小弟同席。
據事後警方調查，當天晚間店內共有八桌客人，其中僅大廳上兩桌是正常的一般外客外，包括兩間包廂和大廳上的四桌客人，至少2、30人，幾乎清一色是四海幫的大哥和小弟。
7點40分左右，原本在包廂內用餐的藺磊洽，由包廂走出到大廳向陳永和敬酒，陳也起身舉杯回敬。就在此時，二名戴黑色毛線頭套的男子走進餐廳，但全場除了門口的兩名女服務生外，因為大都在酒酣耳熱之際，沒人注意到這兩名不速之客的到來。
兩名男子不待女服務生上前接待，逕自走進餐廳，來到陳永和所在的第12桌附近，期間沒有遇到任何攔阻。這時其中一人問道：「是不是他？」陳永和一桌才有人注意到兩人的存在。
陳永和聞言轉過頭來，還未起身便遭到其中一人開槍射擊，應聲倒地後，兩名殺手又上前連補了數槍，槍槍命中陳的要害。在座大部分人一聽到槍響，大多本能地躲到桌下。不過正由包廂走到第12桌，打算向陳永和敬酒的藺磊洽，見到歹徒行兇，第一時間衝上前打算阻止，但一名殺手毫不猶豫朝他眉心開了一槍。與陳永和同桌的佡家隆則是做出反抗動作時，被開了兩槍，擊中右腋下。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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