陳永和與陳之漢（上）：何方殺手敢踏進四海幫地盤，槍殺精神領袖陳永和？

文：唐嘉邦

四海幫的精神領袖

1996年1月15日晚間，位於台北市復興北路的「海珍寶」港式飲茶餐廳高朋滿座。兩名頭戴墨綠色登山毛線頭套的男子，趁著人聲鼎沸走進餐廳，其中一名男子問道：「是不是這個人？」正在接受幫內元老藺磊洽敬酒四海幫老大「大寶」陳永和聞聲轉過頭來，兩名殺手確認後立刻持手槍朝陳永和射擊，陳永和身中六槍當場死亡。混亂中，另外兩名四海幫大哥藺磊洽、佡家隆也遭槍擊，一死一傷。

到底是何方殺手，敢踏進四海幫地盤，當著全場2、30名四海幫份子的面前，槍殺四海幫精神領袖？殺手的背後又是什麼人指使？真正的殺機為何？陳永和被刺殺一案有著一連串的謎團。

首先，讓我們來認識一下「大寶」陳永和，這位當年縱橫台灣黑道的老大。陳永和早在1960年左右，便加入當時台北最具規模的外省掛幫派四海幫，當時他甚至還未成年。儘管1962年四海幫遭強制解散，陳永和也進入軍中服兵役，一度遠離江湖。但退伍後他與幫內成員劉偉民、蔡冠倫等人重新復出發展四海幫，被外界稱為「新四海」，並成為四海幫三大領導人之一。

「大寶」真正在江湖聲名鵲起，據說與「龍虎鳳幫」有關。1970年代，以剽悍著稱的「龍虎鳳幫」曾在台北市是一方之霸，其老大「大頭」與陳永和有隙。當時陳永和在東區開設一家餐廳，「大頭」帶人砸店，此後雙方互相尋仇火併。最後「大頭」腳筋遭挑斷並「詐死」，遠走他鄉，「龍虎鳳幫」就此一蹶不振，四海幫「大寶」陳永和經此一役，在江湖上樹立威名。

1984年「一清專案」掃黑行動，不少幫派角頭都被警方逮捕送管訓，當時「大寶」陳永和擔任四海幫的總護法，與蔡冠倫同被抓去管訓，劉偉民則潛逃到日本避鋒頭，後來在東京新宿遭槍擊要犯楊雙伍開槍擊斃。陳永和與蔡冠倫於一清結訓出獄後，重新接掌四海幫。當時對外名義上的幫主為蔡冠倫，但真正在幕後發號司令的卻是陳永和。由於陳永和長於謀略、幕後運籌帷幄，因此他曾有「流氓狀元」之稱。

1994年，陳永和在幕後主導的四海幫，仿照政黨架構成立中央常務委員會，並設立主任委員（也就是幫主）、中央常務委員、秘書及顧問等職務，同時廣設「海」字頭堂口，將幫會運作企業化，此舉後來也間接影響其它幫派仿傚。

當時被視為陳永和人馬的趙經華，受到四海幫中常會推舉當選主任委員，從幕後老大陳永和與檯面上的幫主「蔡霸子」蔡冠倫等人手中接下新幫主之位，因而被外界稱呼為「趙霸子」。儘管如此，陳永和在四海幫仍具有獨特地位。

除了在幫派營運展現出經營頭腦之外，陳永和不像早期大多數黑道份子只懂得開賭場、收保護費。他很早就投入期貨市場，一清結訓出獄後，除了賭場、舞廳等生意之外，還轉投資許多事業，且很早前就往中國大陸、海外發展。他在上海、廣州、港澳、泰國等地經營餐飲、電玩、土地買賣等事業。

陳永和也是四海幫少數與本省掛角頭走得較近的大哥級人物。若是道上發生本省掛與外省掛的恩怨，本省掛角頭老大較喜歡找陳永和協調解決，使得陳永和在本省掛黑道間具有相當知名度及影響力。

陳永和不僅在台灣黑道中名聲響亮，他與香港、美國華人幫派都有往來，甚至與日本「山口組」也交情甚篤。據聞只要他到日本遊玩，「山口組」都會待以上賓之禮，而「山口組」人士到台灣也都接受他的熱烈接待。

就這麼一個響噹噹的黑道人物，怎麼會在自家地盤、眾目睽睽之下，遭人槍殺身亡呢？

回到1996年1月15日，也就是案發那天……

示意圖｜Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

第一起槍擊案：二死一傷

那天晚上，四海幫成員在台北市復興北路的「海珍寶」餐廳聚會。「海珍寶」是陳永和與另名四海幫大哥「孫老五」於兩年前開設，在外人看來是間生意興隆的普通餐廳，但其實平日常有四海幫兄弟經常往來聚集，據報載也是當時四海幫在中山區最具分量的一處堂口。

當晚7點，陳永和由尤姓司機載至餐廳後，隨即與在大廳第12桌用餐的佡家隆等人同席。而位在靠餐廳左前方的第3桌上，則坐滿了佡家隆等人隨身帶的保鑣小弟十餘人，其中還有一名游姓小弟最近要入伍當兵，大夥圍著一桌歡聚。

同一時間，四海幫檯面大哥「趙霸子」和家人在包廂「海龍廳」內用餐，另一包廂「寶富廳」內則坐著四海幫元老「俠哥」藺磊洽和綽號「長榮哥」的一夥12人，餐廳老闆「孫老五」則在第3桌和眾小弟同席。

據事後警方調查，當天晚間店內共有八桌客人，其中僅大廳上兩桌是正常的一般外客外，包括兩間包廂和大廳上的四桌客人，至少2、30人，幾乎清一色是四海幫的大哥和小弟。

7點40分左右，原本在包廂內用餐的藺磊洽，由包廂走出到大廳向陳永和敬酒，陳也起身舉杯回敬。就在此時，二名戴黑色毛線頭套的男子走進餐廳，但全場除了門口的兩名女服務生外，因為大都在酒酣耳熱之際，沒人注意到這兩名不速之客的到來。

兩名男子不待女服務生上前接待，逕自走進餐廳，來到陳永和所在的第12桌附近，期間沒有遇到任何攔阻。這時其中一人問道：「是不是他？」陳永和一桌才有人注意到兩人的存在。

陳永和聞言轉過頭來，還未起身便遭到其中一人開槍射擊，應聲倒地後，兩名殺手又上前連補了數槍，槍槍命中陳的要害。在座大部分人一聽到槍響，大多本能地躲到桌下。不過正由包廂走到第12桌，打算向陳永和敬酒的藺磊洽，見到歹徒行兇，第一時間衝上前打算阻止，但一名殺手毫不猶豫朝他眉心開了一槍。與陳永和同桌的佡家隆則是做出反抗動作時，被開了兩槍，擊中右腋下。